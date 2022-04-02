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日本第一的栗子產地在笠間市！ 蒙布朗、布丁..必吃栗香甜點5選

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圖：日本笠間台灣辦事處／提供
圖：日本笠間台灣辦事處／提供

粒粒飽滿的笠間栗子，保有甘甜又鬆軟的口感，讓人吃過一次就難以忘懷。　圖：日本笠間台灣辦事處／提供
粒粒飽滿的笠間栗子，保有甘甜又鬆軟的口感，讓人吃過一次就難以忘懷。　圖：日本笠間台灣辦事處／提供

【旅奇傳媒/編譯-張子凌】東京近郊的栗子王國「茨城縣」，不論栗子的栽種面積、產量都傲居日本之冠，而該縣中央的「笠間市」更是縣內栗子種植面積最大的地區，是日本第一的栗子產地。

由於當地日夜溫差大，又擁有保水性、透氣性佳的土壤，造就出高品質的栗子，不但顆粒大又飽滿，口感更是鬆軟香甜。每年9月上旬～10月下旬的採收期，當地餐廳、咖啡廳會推出期間限定的栗子料理、甜點，令不少栗子愛好者為之瘋狂。

為了方便更多旅人來朝聖，笠間市2021年推出「笠間的栗子蒙布朗美食地圖」，提供遊客按圖索驥，一嘗道地美味。本篇從中選出5款必吃栗香甜點，歡迎把它們收編到口袋名單，國境開放後約上身邊的栗子控、螞蟻族一同來報到！

▌U-A cafe蒙布朗　優質蒙布朗（全年販售）

U-A cafe蒙布朗位在茨城近年爆紅景點「石切山脈」內。原為採石場遺跡的前山採石場，在雨水、湧出的地下水囤積下，成了地圖上看不到的湖蔚為話題。

而一旁的咖啡廳主打能夠一邊欣賞遺世獨立的絕景，一邊享用由在地栗子製成的蒙布朗。不惜成本製作的「優質蒙布朗」，外層可見滿滿的細條狀栗子膏，味道相當濃郁。為求品質及口感穩定，最佳賞味期只有短短5分鐘，建議拍完照立即品嘗。

▲U-A cafe蒙布朗－優質蒙布朗。　圖：日本笠間台灣辦事處／提供
▲U-A cafe蒙布朗－優質蒙布朗。　圖：日本笠間台灣辦事處／提供

▌La Crème　笠間蒙布朗（全年販售）

從JR友部站徒步約10分鐘即達的糕點店La Crème（お菓子の店　くりーむ），在google評論中擁有4顆星以上的高評價。推薦商品「笠間蒙布朗」，在酥脆塔皮上放有一塊杏仁奶油蛋糕捲，搭配卡士達醬、鮮奶油、和栗泥，最後於頂端擺上整顆糖漬栗子，多層次的豐富口感加上吸睛外觀，單顆價格只要778日圓。

▲La Crème－笠間蒙布朗。　圖：日本笠間台灣辦事處／提供
▲La Crème－笠間蒙布朗。　圖：日本笠間台灣辦事處／提供

▌Green Farm　栗子布丁（全年販售）

隱身在笠間市鄉間的咖啡館Green Farm，是一間在地經營超過25年的老店。店內空間明亮，充滿家的溫馨感，主要提供披薩、義大利麵、漢堡排等洋風料理。

其中令無數饕客神往的栗子布丁，由糖漬去皮的笠間栗子、奧久慈雞蛋及鮮奶油製成，完美比例把栗香、蛋香、奶香融合得恰到好處，口感柔順入口即化，就算是專程前往品嘗也值得。

▲Green Farm－栗子布丁。　圖：日本笠間台灣辦事處／提供
▲Green Farm－栗子布丁。　圖：日本笠間台灣辦事處／提供

▌HATAOKA製菓　茨城栗子塔（9月中旬～12月販售）

HATAOKA製菓位在日本三大稻荷神社之一「笠間稻荷神社」附近街道，店內集結各類型的西式甜點、日式點心。每年9月中旬～12月左右會販售期間限定的人氣甜點「茨城栗子塔」。使用在地新鮮栗子，結合茨城縣花「玫瑰」元素製作而成的玫瑰栗子塔，外型典雅又有質感，就像是一件藝術品，美得讓人捨不得吃下肚。

▲HATAOKA製菓－茨城栗子塔。　圖：日本笠間台灣辦事處／提供
▲HATAOKA製菓－茨城栗子塔。　圖：日本笠間台灣辦事處／提供

▌庭園咖啡廳KULA　甜點拼盤「Dolce 栗三昧」（9月初～11月底販售）

庭園咖啡廳KULA坐落在笠間稻荷神社大鳥居的斜對面，是由倉庫改裝而成的咖啡店兼酒吧。店家提供多種鹹、甜美食，無論來吃正餐或下午茶都適合。配合栗子產季，9月初～11月底還會推出甜點拼盤「Dolce 栗三昧」，有蒙布朗、栗子和菓子、栗香義式冰淇淋以及每天隨機更換的甜品。只要1,200日圓，就能一口氣品嘗多種滋味，CP值破表。

▲HATAOKA製菓－茨城栗子塔。　圖：日本笠間台灣辦事處／提供
▲HATAOKA製菓－茨城栗子塔。　圖：日本笠間台灣辦事處／提供

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咖啡廳 甜點 稻荷神社

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