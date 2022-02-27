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「漢堡排三食」吃法創意又美味！東京澀谷3家超人氣漢堡排專門店天天排長龍

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

漢堡排是日本國民美食之一，雖然成本便宜，製法不難，但要做到鬆軟口感又充滿肉汁卻是不容易。近年，日本流行專門店，這些餐廳的菜單不多就只賣一款料理，但他們卻用最講究的食材及方法去烹調，俘虜食客的心。

而其中人氣的專門店美食就是漢堡排了，在東京的潮流中心澀谷，漢堡排專門店開了一家又一家，都值得大家去一嚐。

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1. 挽肉と米 (絞肉與米)

「絞肉與米」本店在吉祥寺點燃了漢堡排熱潮，去年登陸在澀谷這個美食激戰區，成為了當地人氣排隊店！

每天11點開店，人們早上9點就去登記排隊，想要吃到美食就要早點排起床了！店內簡單時尚，U字型的吧桌前設有一個個小炭爐，讓客人可以看著漢堡排在面前現烤。

用上100%每天在店內現絞的牛肉製成的漢堡排在炭爐上烤得剛剛好，入口感受到濃濃的炭香，搭配羽釜鍋煮成的白米飯，軟糯飽足的米飯吸收了肉汁，讓你瞬間就會扒完一碗飯想要再來一碗！

挽肉と米澀谷店地址：東京都渋谷区道玄坂2-28-1椎津ビル3F

吉祥寺本店地址: 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-8-3

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2. 極味や (極味屋)

來自福岡博多的人氣連鎖店，在東京唯一可吃到就是在澀谷的Parco百貨裡！這也是人氣排隊店，小編早前去吃可是排了快一小時才吃到！「極味屋」的賣點就是自己煎的漢堡排，客人們都會坐在鐵板面前一邊煎烤一邊品嚐。

漢堡排用上九州產的黑毛和牛製成，由廚師在面前把絞肉拍打成一個個漢堡排，然後還是生肉狀態的漢堡排便會端上來。客人可以用小鐵鏟把漢堡排分成小塊，自已放在鐵板上烤熟，再沾上燒烤醬、芥末等6種調味料享用，保證每一口都是熱騰騰！

因為分成了小塊煎烤，所以會嘗到更多焦香的部份，而且肉味濃郁，小編覺得有種在吃牛排的感覺(笑)，而且可能是自己煎的，所以感覺更好吃，是很有趣的體驗！

極味や澀谷店地址：渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコB1F

3. 挽き肉のトリコ(絞肉的俘虜)

從名古屋大受歡迎的「絞肉的俘虜」，在2022年1月21日於澀谷開設了分店！如果說上方兩家餐廳都是專注在帶出漢堡排的終極美味，那麼「絞肉的俘虜」就是發揮漢堡排的最大可能性！

他們的菜單非常豐富，而且把漢堡排與各種食材做組合，例如上圖就有模仿名古屋名物饅魚飯三食的「漢堡排三食」，先是直接吃，接著加上調味料，最後做成茶泡飯，還真是太有創意了！

另外還有洋風的起司酪梨、經典法式醬汁，和風白蘿蔔蓉等等，每款都讓人好想試試啊！建議可以跟朋友一起去，分著吃就能試多幾款了！

挽き肉のトリコ澀谷店地址：東京都渋谷区宇田川町３６−２ノア渋谷B１０２号室

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