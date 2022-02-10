銅板價吃松坂牛！「牛肉可樂餅」塞入整顆水煮蛋　東京肉店可樂餅4選不藏私

【撰文:Anita/ 窩日本】

在便利商店的熟食專區隨手買得到的平民美食可樂餅，原來它的前身是法國料理！但是為什麼會變成日本到處都有的平價食物，而且在肉店賣的可樂餅銷量還特別好？！

這次要帶大家來一探究竟在東京肉品專賣店所做的可樂餅。除了一般可樂餅，有些還可以用銅板價吃到高貴的松坂牛作的炸肉餅(牛肉可樂餅)喔！

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可樂餅的日文是コロッケ，是由一種名為「croquette」（クロケット）的法國料理演變而來，食譜由法皇路易十四親手寫下。之後日本因明治維新大量引進西洋文化，日本開始融和和改良西方料理自創出豬排、炸蝦、可樂餅等洋食。發明可樂餅的是創業130年以上的老牌洋食店「東洋軒」，曾經擔任過天皇主廚的秋山德藏可是這裡第三代的料理長。

法式的可樂餅是以肉為主體，日式則是馬鈴薯。一開始的可樂餅是裡面有著滿滿奶油或加了蟹肉的「cream croquette」（クリームコロッケ），被視為高級的象徵，但為什麼現在卻是平民美食呢？

大約100年前可樂餅對一般庶民來說是很難觸及的食物，有一位廚師花了二年時間開發出用馬鈴薯取代奶油的便宜版可樂餅。但沒想到當他發明出來之後，因為關東大地震的關係他工作的洋食店倒了，感到徬徨的他就改成去肉店工作，之後並自己獨立開店。

因為資金不夠所以他無法開洋食店，仍然是經營肉店，不過他卻像在經營洋食館一樣提供了別的肉店沒有的可樂餅、蛋包、咖哩，便宜又美味得到了很好的評價，其它的肉店也紛紛學他賣起可樂餅，之後便流行到日本全國成為真正的庶民美食。

東京必吃美味可樂餅店4選推薦

1. 大野屋牛肉店-神樂坂

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創業超過70年的大野屋，是高級的肉品專賣店，有松坂牛、黑毛和牛、埼玉縣和茨城生產的品牌豬。他們一天可以賣出200個以上的可樂餅，且為了減少油膩口感用的是比較貴的細麵包粉當作炸衣，加上用新鮮的油去炸，難怪能擁有如此高人氣。

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除了北海道馬鈴薯做的可樂餅，店裡的名物是在炸牛肉餅中塞了一整顆水煮蛋、大小和網球一樣大的「スコッチエッグ」(sukocchiegg)，另外松坂牛混合和牛的肉餅也絕不能錯過。

大野屋牛肉店

營業時間：10：30～19：00

地址：東京都新宿区神楽坂6-8

2. 肉のすずき（niku no suzuki）-谷中銀座

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這間肉店應該是全日本上過最多電視節目的店了，在門口擺放了超多節目錄影的畫面，大明星們都讚不絕口。剛炸出來的可樂餅呈現狐狸毛一樣美的金黃色，咬下去更是酥脆無比。

另一項人氣商品是元氣肉餅，使用A5等級的牛腿肉混肋骨肉做成，非常地鮮嫩多汁。炸衣有加了一點胡椒鹽，不沾醬直接吃也很有味道。

肉のすずき

營業時間：11:00～18:00

地址：東京都荒川区西日暮里3-15-5

3. かたばみ精肉店（katabami seinikuten）-戸越

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戶越銀座商店街是日本第一長的商店街，這裡B級美食密佈，想要在這裡生存可是大不易。かたばみ精肉店以優質的肉和現炸熟食贏得當地人的心。

招牌「戶越銀座可樂餅」（戸越銀座コロッケ）用的馬鈴薯很講究，所以吃起來自然帶有甜味，炸衣的調配也非常絕妙，既有咬勁又酥脆，主婦們常常都是一口氣買好多回家當配菜。

かたばみ精肉店

營業時間：週二、週三公休

地址：東京都品川区豊町1-7-1-101

4. 吉祥寺さとう（kichijoji sato）-吉祥寺

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從吉祥寺車站一出來看到門口大排長龍的店，一定是吉祥寺さとう準沒錯！它是日本圓形炸牛肉餅的創始店，一天可以賣到3000個以上，用的是和契約農家買下一整頭的黑毛母和牛，肉的品質當然沒話說，因為太有人氣甚至有購買數量限制，平日一人可買20個，假日只能買10個。

雖然是炸肉餅著名，但是可樂餅的人氣也很高，做得和肉餅一樣圓圓的很可愛，口感濃厚酥脆，二種不妨都買來吃吃比較看看吧！

吉祥寺さとう

營業時間：10:00〜19:00

地址：東京都武蔵野市吉祥寺本町1-1-8

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