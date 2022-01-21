直通JR東京車站！全新「東京中城八重洲」興建中，地下街變身咖哩名店街

【撰文:Shinon/ 窩日本】

雖然我們快2年沒法去日本旅行，但東京各個地區的開發卻未停步！特別是東京車站周邊，作為東京的玄關口，這個每天有極高流量的交通樞紐也積極進行翻新與新設施的興建。

早前我們介紹了在東京車站日本橋口會興建日本第一高的大廈TOKYO TORCH，八重洲口也不甘示弱，將會興建東京中城八重洲！

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東京中城八重洲

東京中城是由三井不動產主導開發的著名複合商業設施，目前共有兩棟，分別位於六本木及日比谷。每所都有很多名店及餐廳進駐，成為該區的娛樂據點。而在2022年8月將會有第三所東京中城要建成，就是東京中城八重洲了！

這所東京中城八重洲顧名思義就是位在東京車站八重洲口方向，地下一樓會跟八重洲地下街連接，直通JR東京車站，也可接到東京metro的京橋車站，非常便利。

而大廈整棟高45層，連同地下4層，最高的樓層會是首次進駐日本的高級飯店「寶格麗飯店」(Bvlgari Hotels & Resorts)，其次是會員制的健身中心、會議室、小學與保育園等等。

3樓至地下一樓會是商業設施，有約60家商店開幕。至於地下二樓會是高速巴士站，預期將會成為日本國內最大規模的巴士站，成為旅客的集中處。

東京車站八重洲地下街翻新

連接東京車站的八重洲地下街，有約180家店舖，是很多人在東京車站上車前最後衝刺買伴手禮，或是吃點東西打發時間的地方。

而地下街也正翻新中，在南口附近會於2022年2月開設TOKYO CURRY QUARTET，集合4家咖哩名店 – 北海道札幌的元祖蝦湯咖哩「奥芝商店」、大阪人氣香料咖哩「Columbia8」、南青山印度料理餐廳「SITAARA DINER」及歐風咖哩「銀座Swiss」。各式咖哩色香味俱全，太難選擇吃哪家了。

另外，還增加了很多方便實惠的連鎖店，例如壽司郎的外帶專門店「壽司郎To Go」(スシロー To Go)、東京車站首家百元商店Cando、唐吉訶德的零食及酒專賣店「零食Donki」(お菓子ドンキ)與「酒Donki」(お酒ドンキ)等等，更加貼近旅客們的需要。在這裡買點零食和外帶壽司到新幹線上吃也不錯呢！

東京車站八重洲口的變化這麼大，感覺以前好不容易認好的路都會不同，下次來到又要迷路了(笑) 只好留多點時間好好探索，逛逛各種新店和新設施，重新認識這個地方吧！

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