快訊

北市公布2個案足跡 曾到春水堂、小7和遠東百貨

學測自然／重素養考生喊容易 疫情燒RNA疫苗入題

直通JR東京車站！全新「東京中城八重洲」興建中，地下街變身咖哩名店街

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

雖然我們快2年沒法去日本旅行，但東京各個地區的開發卻未停步！特別是東京車站周邊，作為東京的玄關口，這個每天有極高流量的交通樞紐也積極進行翻新與新設施的興建。

早前我們介紹了在東京車站日本橋口會興建日本第一高的大廈TOKYO TORCH，八重洲口也不甘示弱，將會興建東京中城八重洲！

延伸閱讀:

⇒⇒東京車站周邊大規模再開發：空中散步道、東京最高展望台–全新TOKYO TORCH街區看點一次介紹

東京中城八重洲

東京中城是由三井不動產主導開發的著名複合商業設施，目前共有兩棟，分別位於六本木及日比谷。每所都有很多名店及餐廳進駐，成為該區的娛樂據點。而在2022年8月將會有第三所東京中城要建成，就是東京中城八重洲了！

這所東京中城八重洲顧名思義就是位在東京車站八重洲口方向，地下一樓會跟八重洲地下街連接，直通JR東京車站，也可接到東京metro的京橋車站，非常便利。

而大廈整棟高45層，連同地下4層，最高的樓層會是首次進駐日本的高級飯店「寶格麗飯店」(Bvlgari Hotels & Resorts)，其次是會員制的健身中心、會議室、小學與保育園等等。

3樓至地下一樓會是商業設施，有約60家商店開幕。至於地下二樓會是高速巴士站，預期將會成為日本國內最大規模的巴士站，成為旅客的集中處。

東京車站八重洲地下街翻新

連接東京車站的八重洲地下街，有約180家店舖，是很多人在東京車站上車前最後衝刺買伴手禮，或是吃點東西打發時間的地方。

而地下街也正翻新中，在南口附近會於2022年2月開設TOKYO CURRY QUARTET，集合4家咖哩名店 – 北海道札幌的元祖蝦湯咖哩「奥芝商店」、大阪人氣香料咖哩「Columbia8」、南青山印度料理餐廳「SITAARA DINER」及歐風咖哩「銀座Swiss」。各式咖哩色香味俱全，太難選擇吃哪家了。

另外，還增加了很多方便實惠的連鎖店，例如壽司郎的外帶專門店「壽司郎To Go」(スシロー To Go)、東京車站首家百元商店Cando、唐吉訶德的零食及酒專賣店「零食Donki」(お菓子ドンキ)與「酒Donki」(お酒ドンキ)等等，更加貼近旅客們的需要。在這裡買點零食和外帶壽司到新幹線上吃也不錯呢！

東京車站八重洲口的變化這麼大，感覺以前好不容易認好的路都會不同，下次來到又要迷路了(笑) 只好留多點時間好好探索，逛逛各種新店和新設施，重新認識這個地方吧！

窩日本推薦閱讀：驚安殿堂(激安殿堂)唐吉訶德必買大推薦！Donki的美妝、家電、零食人氣熱賣商品有哪些?　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

東京 湯咖哩 壽司

延伸閱讀

買到日本去！國人視訊投資置產 房市成交件數創6年新高

2022東京改裝車展／YAMAHA加入馬達研發Subaru STI E-RA CONCEPT電動概念車亮相

日本疫情急速擴大 東京首圈擬啟動防疫管制

超狂！雲林北港咖哩店推出「青蛙咖哩飯」 網友：視覺衝擊

相關新聞

直通JR東京車站！全新「東京中城八重洲」興建中，地下街變身咖哩名店街

早前我們介紹了在東京車站日本橋口會興建日本第一高的大廈TOKYO TORCH，八重洲口也不甘示弱，將會興建東京中城八重洲！

相撲、折紙房型！原宿「Moshi Moshi rooms」滿載日本可愛文化

滿載日本KAWAII文化的「Moshi Moshi rooms」飯店就在原宿的中心，有四間概念完全不同的房型，讓你在被滿滿的KAWAII包圍下體驗日本各種不同面貌。

在貴族豪宅平價吃餐點！到朝鮮末代皇帝的東京舊居「赤坂」來場優雅享受

在東京有為數不少財閥創辦人或貴族所留下的豪宅，例如岩崎庭園或小笠原伯爵會館，還有這棟朝鮮末代皇帝李王所留下的宅邸

日本最長天空步道！三島Sky Walk飽覽富士山，還能挑戰空中滑索超刺激

【旅奇傳媒/編輯部報導】當被問到日本最具代表性的景觀，很多人會想到富士山。毋庸置疑，富士山是日本最高的山，加上其獨特的形狀，長久以來一直作為許多日本人的崇拜之地，深受喜愛。而在因為櫻桃小丸子而廣為人知

滑雪聖地長野白馬新設施2022盛大開幕 東京人氣司康午茶店CHAVATY進駐

日本三大滑雪聖地的長野白馬，近年來陸續開設了不少新型的娛樂休閒設施。在今年夏天JAPANKURU在幫大家整理白馬一帶的夏日活動時，有整理了一些和大家分享，包括HAKUBA MOUNTAIN HARBO

東京代代木公園與明治公園大翻修！2023~2024年變身全新複合型公園

代代木公園、以及明治公園是海外旅客愛去的景點。代代木公園四季可看到櫻花、紅葉等美景，明治公園周邊更是秋天賞銀杏的勝地。不過，代代木公園及明治公園都在進行翻修，即將改頭換面大變身！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。