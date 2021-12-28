來去日本關東三大彩燈之「足利花卉公園」體感璀璨浪漫之夜

「足利花卉公園」的夜間點燈今年迎接20週年紀念。 圖：株式会社足利フラワーリゾート／來源

【旅奇傳媒/日本部報導】冬季玩日本必追夜間點燈秀！名列關東地區三大點燈、日本夜景遺產、彩燈排行冠軍等多重封號的栃木縣「足利花卉公園」，11月上旬在日本夜景觀光會議局舉辦的「彩燈大賞」再次奪下本年度彩燈評比部門的冠軍頭銜！連續6年蟬聯第一名、由數千名專業夜景觀光士挑選出來的冠軍彩燈秀，下趟一定要親眼瞧瞧！

「Flower Fantasy～光之花庭園2021～」活動自10／16開幕，預計將至2022年2／14為止，點燈期間長達4個月之久，不僅讓冬夜充滿浪漫氛圍，甚至還能串聯起日本各地晚秋紅葉景點，來趟紅葉與點燈秀兼賞的充實旅行。

▲「奇蹟的大藤」彩燈區域則藉由燈光呈現出開花、滿開、花落的過程。 圖：株式会社足利フラワーリゾート／來源

足利花卉公園內使用約500萬顆LED燈球裝飾，打造出夢幻無比的百花城堡、光之玫瑰園及重現鎮園之寶「藤花」的開花盛景，每個區域都有特色主題點燈能欣賞，讓人拍照拍到手軟！

▲「生命之樹」彩燈區域能欣賞花卉、樹木與彩燈共舞美景。 圖：株式会社足利フラワーリゾート／來源

▲「光之玫瑰園」的點燈特效會改變顏色，圖為呈現向醫療從業人員加油打氣的藍色系點燈，相當夢幻。 圖：株式会社足利フラワーリゾート／來源

●足利花卉公園

點燈期間：2021／10／16～2022／2／14

交通：JR足利花卉公園站徒步約3～5分鐘。

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