來去日本關東三大彩燈之「足利花卉公園」體感璀璨浪漫之夜
【旅奇傳媒/日本部報導】冬季玩日本必追夜間點燈秀！名列關東地區三大點燈、日本夜景遺產、彩燈排行冠軍等多重封號的栃木縣「足利花卉公園」，11月上旬在日本夜景觀光會議局舉辦的「彩燈大賞」再次奪下本年度彩燈評比部門的冠軍頭銜！連續6年蟬聯第一名、由數千名專業夜景觀光士挑選出來的冠軍彩燈秀，下趟一定要親眼瞧瞧！
「Flower Fantasy～光之花庭園2021～」活動自10／16開幕，預計將至2022年2／14為止，點燈期間長達4個月之久，不僅讓冬夜充滿浪漫氛圍，甚至還能串聯起日本各地晚秋紅葉景點，來趟紅葉與點燈秀兼賞的充實旅行。
足利花卉公園內使用約500萬顆LED燈球裝飾，打造出夢幻無比的百花城堡、光之玫瑰園及重現鎮園之寶「藤花」的開花盛景，每個區域都有特色主題點燈能欣賞，讓人拍照拍到手軟！
●足利花卉公園
點燈期間：2021／10／16～2022／2／14
交通：JR足利花卉公園站徒步約3～5分鐘。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言