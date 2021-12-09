孤獨的美食家名店、東京第一漢堡排！5家品川區超有梗美食餐廳

住在東京一段時間後，探索新的地區變成一種生活樂趣。加上因為日本常常會有宜居地的排行，所以也會開始越來越多去注意，到底東京23區哪裡是哪邊，主要是哪些車站，周邊有什麼之類的。有緣的是，因為最近正在上線的東京品川區旅遊照片有獎募集活動，所以有了認真研究一下所謂品川區的機會——本來印象中只有水族館和競馬場而已，卻也因此發現，原來之前日本雜誌常報導的台灣早餐店「東京豆漿生活」所在的五反田一帶，是個美食激戰區不說，其中更有很多人氣餐廳。除此之外，品川區內因為有戶越銀座、武藏小山、中延這三條在地感十足的商店街，那一帶似乎也藏了不少B級美食和裏風景。

總而言之，這次先跟大家分享，個人發現的在品川區內的5家看起來蠻有梗的吃的。

① 孤獨的美食家取景 戶高食堂（食堂とだか）

打頭陣的是《孤獨的美食家》第六季中，五郎吃過的位於五反田站附近的超・級・名・店「戶高食堂（食堂とだか）」，據說《航海王》的作者尾田榮一郎也曾造訪過，是一家出了名的「預約困難店」。以創作日本料理為主，有一人一萬或一萬二日圓的套餐，也可以單點。隱身在五反田大樓中的餐廳並不大，基本上都是採預約制，而一般預約的話，似乎可以排個一兩年。所以，也有不少饕客會Follow他們的FB，上面會不定時釋出臨時席位。

戶高食堂的高人氣，從他們在食べログ或是Google Map上3.81和4.4的評分和各約有300條評價中可以看出一二，感覺是饕客等級的朋友必收入名單中的店家。

戶高食堂（食堂とだか）

地址：東京都品川区西五反田1-９-３ B1

交通：JR山手線、東急池上線、都營淺草線「五反田」站 步行1～3分鐘

電話：03-6420-3734

營業時間：

週一～六 兩時段

18:00～20:30

20：30～23：00

（目前預約已額滿，可關注官方FB的臨時席位）

公休日：週日

官方FB

② 孤獨的美食家取景 西班牙食堂 石井（スペイン食堂 石井）

第二家介紹的，一樣是有在《孤獨的美食家》第六季中登場的餐廳——西班牙食堂 石井。老闆本身是飯店主廚出身，在位於東急池上線上的「旗之台」站附近，開了這家蠻溫馨的小餐館，提供各式各樣本格派的西班牙料理，無論是陸上的還是海鮮食材，都可以大快朵頤。特別的是，據說這家店除了肉料理外，是真的和劇中一樣，可以選擇半份點餐，所以即便是一個人也不用擔心。除了主餐外，西班牙食堂 石井的手作甜點和麵包亦十分有人氣。若是喜歡異國料理，或是想要體驗在西班牙美食旅遊的感覺，那麼可以找時間造訪看看。

西班牙食堂 石井（スペイン食堂 石井）

地址：東京都品川区旗の台2-1-31岩瀬荘

交通：東急大井町線、池上線「旗之台」站東口 步行5分鐘

電話：03-3784-7336

營業時間：

11：30〜14：00（13：30LO）

17：00〜20：00（19：00LO）

公休日：週二

官方網站 | FB

③ 堪稱東京第一的漢堡排 Meat矢澤（ミート矢澤）

在看過兩家五郎造訪過的店後，接下來登場的是有著「東京第一名的漢堡排店」之稱的高級和牛餐廳「Meat矢澤」。以職人獨到之眼光，在日本全國高品質的黑毛和牛中再嚴選出來的肉品，並依據其部位做出適合的料理，是Meat矢澤的宗旨。無論是牛排還是漢堡排，都十分高人氣，而菜單中也有兩者可同時享用的套餐選項。其位於五反田的本店門市，是東京的排隊名店，食べログ3.79顆星、Google Map 4.1顆星，留言評價全上千條，感覺是喜歡漢堡排的朋友必訪的店家。

當然，除了位於五反田的餐廳外，Meat矢澤在大丸百貨東京店及惠比壽也有外帶便當舖，如果不喜歡排隊，不妨也是可以先買外帶便當嚐嚐看。

Meat矢澤（ミート矢澤）

地址：東京都品川区西五反田2-15-13 ニューハイツ西五反田 1F

交通：JR山手線、東急池上線、都營淺草線「五反田」站 步行約3分鐘

電話：03-5436-2914

營業時間：

-平日

午餐 11:00-15:00（14:00 L.O.）

晚餐 17:00-23:00（22:30 L.O.）

-週六日、國定假日

午餐 11:00-17:00（16:45 L.O.）

晚餐 17:00-23:00（22:30 L.O.）

公休日：年末年始（12/31〜1/2）

官方網站

④ Meat矢澤系列延伸炸豬排版 炸福（あげ福）

在瀏覽Meat矢澤的留言評價時，蠻常會看到有人說，如果Meat矢澤隊伍太長不想排隊的話，推薦去旁邊的炸豬排店「炸福（あげ福）」。原本覺得只是正巧旁邊的炸豬排店也不錯吃，仔細查才知道，原來炸福也是Meat矢澤系列的餐廳，只是是炸豬排為首的炸物為主。由於同樣出自Meat矢澤的肉品嚴選，炸福選用的是岩手當地的名豬肉「岩中豚」，並透過到位的料理，佐以獨家的生薑醬汁，料理出人氣炸豬排料理。當然，除了炸豬排，也有海鮮可嚐。食べログ 3.73顆星、Google Map 4.4顆星，留言評價數雖然遠不及本家的Meat矢澤，炸福無疑也是當地十分有人氣的餐廳之一。

炸福（あげ福）

地址：東京都品川区西五反田2-15-13 ニューハイツ西五反田1F

交通：JR山手線、東急池上線、都營淺草線「五反田」站 步行約3分鐘

電話：03-5719-4129

營業時間：

午餐 11:30-15:00（L.O.14:00）

晚餐17:00-23:00（L.O.22:00）

外帶 11:50-23:00

公休日：年末年始 (12/31～1/2)

官方網站

⑤ 重達3.5kg的霸王級芭菲聖代 喫茶店 國王與草莓（王様とストロベリー）

前面4家都是正餐，最後登場的，是一家昭和感十足的古早喫茶店「國王與草莓（王様とストロベリー）」。這家位於一樣很有在地生活感的武藏小山商店街中的老喫茶店，據說已經有大概20年歷史。位於商店街內的入口看起來，好像店內空間很小，不過進去就會發現裡面其實蠻大的。作為老牌喫茶店，國王與草莓有咖啡蛋糕輕食，當然也有經典菜單義大利麵。不過最具話題性的菜單，當屬高約60cm，重約3.5kg的巨無霸芭菲聖代（キングパフェ），曾經被不少日本節目報導過。如果覺得巨無霸芭菲聖代太驚人，也是可以選擇可以兩人分食的大SIZE「JAPON芭菲聖代（ジャポンパフェ）」。

除了浮誇的芭菲聖代外，國王與草莓的蛋糕品項也蠻多的，其中經典草莓奶油蛋糕是人氣選項。

國王與草莓（王様とストロベリー）

地址：東京都品川区小山3-24-3

交通：東急目黑線「武藏小山」站 步行約2分鐘

電話：03-3787-0443

營業時間：9:00〜22:00

公休日：無休

官方IG | HOT PAPPER

上面這些，不知道你對哪一家最有興趣？如果有去過這些店，或是住在東京的朋友，最近有想要去踩點的話，不妨可以將拍好的照片投到到臉書或是IG上，加上在地點定位及說明，並在PO文中加上#japankuru、#jk_2021_shinagawa 、#photochallenge 這三個tag，參加品川區與JAPANKURU的照片募集活動，有機會拿到屋形船雙人套票、5000日圓的品川區禮券、三麗鷗大耳狗周邊商品等獎品。

詳細活動內容，可參考活動網址。

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