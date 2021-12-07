JR新宿站徒步6分！全新開幕新宿小飯店 頂樓竟然能露營
【旅奇傳媒/日本部報導】今年11月剛開幕的「yksi STAY」是暗藏在熱鬧新宿街頭的小規模旅館，距離JR 新宿站徒步約6分即達，全館只有13間客房，隸屬於多角度經營度假區、飯店、餐廳等設施的Ivresse Hospitality集團旗下。
整體概念圍繞「都會成人的藏身之所」而設計，簡潔乾淨的公寓型空間，裝潢也貼近住家感，主打讓遊客宛如回到在新宿的另一個家。館內規劃有雙人房、雙床房，舉凡住客皆能前往頂樓的公共露營區，體驗「在新宿露營」的特別感。現正推出開幕住宿方案，雙人房每人每晚4,750日圓起。
yksi STAY
交通：JR 新宿站徒步6分。
地址：東京都新宿區西新宿7-16-2
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