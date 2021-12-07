JR新宿站徒步6分！全新開幕新宿小飯店 頂樓竟然能露營

日本第一的溫泉街是哪裡呢？對這個問題，每個人都有自己心目中的答案，旅遊勝地箱根溫泉、歷史悠久的美人湯草津溫泉，或者是充滿大正浪漫的各種溫泉老街如銀山、小樽，爭論起來誰也不服誰。

2021-11-27 07:10