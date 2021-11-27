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好想去日本／沉浸日本之旅：東京的溫泉與錢湯

優品文化 / 吳寧真
複合式溫泉規模大，設施齊全。圖／優品文化出版社提供
複合式溫泉規模大，設施齊全。圖／優品文化出版社提供

日本第一的溫泉街是哪裡呢？對這個問題，每個人都有自己心目中的答案，旅遊勝地箱根溫泉、歷史悠久的美人湯草津溫泉，或者是充滿大正浪漫的各種溫泉老街如銀山、小樽，爭論起來誰也不服誰。

但如果說到溫泉的密度，答案就只有一個了，是坐擁伊豆和熱海的靜岡嗎？是以由布院和別府知名的大分嗎？令人吃驚地，全日本溫泉密度最高的地方，竟然是東京二十三區。

東京怎麼會是溫泉鄉呢？就像日本人第一次來臺灣會去台北，東京也是大部分臺灣人的旅日第一站，但在摩天大樓之間購物血拼結束，就轉戰箱根、日光等地泡湯了，很少會注意東京溫泉的樣貎。當然，這也是因為東京的溫泉不出名的緣故，對日本本地人來說，東京是居住和工作的地方，離開東京才是旅行放假，在東京泡湯正是平凡生活的一環，自然也就沒什麼好宣揚的了。

奧多摩地區多山，最適合爬山之後泡溫泉放鬆。圖／優品文化出版社提供
奧多摩地區多山，最適合爬山之後泡溫泉放鬆。圖／優品文化出版社提供

但東京其實是有不少天然溫泉的，以泉質而言，都心以西到多摩東部，以及離島地區，多是保溫效果高、能刺激副交感神經的鹽化泉（食鹽泉）；臨海地區是能使肌膚光滑的「美肌之湯」碳酸氫鹽泉；西多摩地區則有硫磺泉。都內交通方便，最適合進行體驗各種泉質風情的溫泉巡禮了！

除此之外，東京擁有歷史悠久的「錢湯」文化，錢湯即是公共浴場，在浴室並不普及的年代，人們會前往公共浴場洗澡，比起溫泉街的觀光度假氣氛，錢湯就是人們的日常，浴槽較小、設備簡陋，說不定還沒有露天溫泉，但是掀開錢湯的布簾，與當地居民們一起泡在熱水中，仰頭看著富士山的壁畫，不禁就有一種融入這個城市、這條街道的安心感。

有些大型溫泉會附設餐飲區，享受美食更開心。圖／優品文化出版社提供
有些大型溫泉會附設餐飲區，享受美食更開心。圖／優品文化出版社提供

錢湯還有一個超級好處是它非常便宜！比起動輒破千的旅館溫泉，錢湯通常都不到日幣五百圓，東京的錢湯還可以購買一冊只要四千四百圓（以二○二一年六月為例），共有十張的「都內共通入浴券」，相當於一次只要四百四十圓，能夠去十家不同的錢湯，划算到了極點。

若是覺得一下子就去錢湯不太好意思，不妨從與溫泉街比較相近的觀光溫泉開始，東京有許多複合式溫泉和「超級錢湯」，雖然門票較貴，但進去之後可換上美美的浴衣與友人們一起遊覽，除了溫泉外，也有小吃街和遊戲區，同時有模仿江戶時代的雜耍表演可看，非常有趣，很適合溫泉新手。

泡完溫泉觀看走繩索雜耍表演，增添樂趣。圖／優品文化出版社提供
泡完溫泉觀看走繩索雜耍表演，增添樂趣。圖／優品文化出版社提供

等熟悉了泡溫泉的感覺，一定要去錢湯看看，這不同於豪華旅遊的在地情境，才是東京泡湯文化的精髓。在江戶時代，公共浴場是庶民的社交場所，熟識的人們天南地北聊著天，享受繁忙以後的放鬆時刻，現在的錢湯也是如此，比家裡的浴室豪華，但又不如旅館那樣奢侈，錢湯是當地居民的小確幸，浴槽中的人們面帶笑容，氤氳的蒸汽中都漂浮著快樂。

泡湯出來，脖子上掛著濕毛巾，頭頂冒著熱氣，來瓶冰牛奶吧！玻璃瓶裝的牛奶沒有紙盒味，完美發揮鮮甜溫潤的甘美，像漫畫裡那樣，一手叉著腰，抬頭讓冰涼的牛奶流進胃裡，平復被泉水燙熱的身體，滿足地嘆息。

來杯溫泉牛奶，好喝又營養。圖／優品文化出版社提供
來杯溫泉牛奶，好喝又營養。圖／優品文化出版社提供

下次到了東京，別在繁忙的一天旅程結束時，往旅館的床一倒就睡著，帶著洗漱用具，進行小小的錢湯探險，也許你會愛上這種不屬於觀光客的感覺，這是當地人才能體會的日常放鬆時光。

【以上摘文選自《沉浸日本之旅：北日本篇》、作者：吳寧真、圖文：優品文化出版社提供】

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