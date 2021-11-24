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金黃隧道必拍！ 「東京最壯觀銀杏」這裡看 定點式相機拍下絕美角度

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國營昭和紀念公園現正迎來銀杏最佳觀賞期。　圖：RERE0204さん／來源
國營昭和紀念公園現正迎來銀杏最佳觀賞期。　圖：RERE0204さん／來源

【旅奇傳媒/日本部報導】秋季不光要追紅葉美景，擁有金黃美麗色澤的銀杏也不能錯過！東京近郊的「國營昭和紀念公園」占地面積約165.3公頃，隨著季節能欣賞不同花卉在此爭豔，而到了秋季可說是東京最美、最壯觀的銀杏必拍景點。

▲水中倒影的逆銀杏必拍，更有與藍天對比美景加持。　圖：RERE0204さん／來源
▲水中倒影的逆銀杏必拍，更有與藍天對比美景加持。　圖：RERE0204さん／來源

公園內最為壯觀的2大銀杏美照區分別位於靠近立川入口的運河沿岸，與靠近昭島入口的銀杏並木。運河沿岸能捕捉黃葉藍天強烈對比以及水中銀杏倒影，綿延300公尺的銀杏並木則化身為金黃隧道，讓遊客置身其中。

▲銀杏並木與落葉地毯形成夢幻金黃色隧道。　圖：うみなりさん／來源
▲銀杏並木與落葉地毯形成夢幻金黃色隧道。　圖：うみなりさん／來源

今年起，園內在2大銀杏區都架設了定點式相機「MACHIKAME（マチカメ）」，主打就像是專業攝影師拍的一樣，幫遊客抓好最美角度。只要使用手機掃描機台上的QR Code，簡單設定後就能擺出pose開拍、並在手機上即時查看拍好的照片。目前免費拍照，但想下載儲存照片則依解析度需收費380～800日圓不等，再也不用擔心沒帶腳架或是男朋友不會掌鏡啦！

東京・國營昭和紀念公園

・銀杏期：11月上旬～12月上旬

・交通：JR立川站徒步約15分鐘（立川入口）；JR東中神站徒步約10分鐘（昭島入口）。

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銀杏 公園 東京

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