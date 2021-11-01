森林、貓與咖啡座！ 東京散步景點之品川戶越八幡神社與文庫之森

最初知道戶越銀座這個地方，是因為作家張維中的書《東京，小路亂撞》——作為東京都內數條銀座商店街之一，號稱是關東最長的商店街，不僅有些老派在地感，還有東急池上線鐵道穿過。儘管剛來東京的第一年曾經去過一次，最近卻因為發現附近還有同樣頗有風情的「武藏小山商店街Palm」及「中延商店街」，而又重燃想再造訪的念頭。想散步路線時，除了商店街本身外，也想順便造訪一個名叫「文庫之森」的地方，因保留了一棟舊三井文庫建築而得名。儘管查資料時有看到也在附近的戶越八幡神社，卻沒將之納入目的地，結果還是在從商店街走到文庫之森的路上，被它「召喚」而去。

神與人的怡然自樂

從戶越銀座商店街前往文庫之森，會通過「八幡坂通商店街」。這條偏離主商店街的上坡小巷顯得稍微安靜，而走著走著，會見到一條小叉路——轉過去彷彿能見到一片參天樹林，和一些看似市集的小攤子。轉進去看看後，才發現原來是個神社，而裡面彷彿是另一個小世界。神社境內有一些小攤子，包括販售咖啡、盆栽或是書法作品，更特別的是在那古老木造的神樂殿前，擺放有一圈沙發座椅，儼然是個休閒的露天咖啡座，裡面的人們三三兩兩悠閒地聊著天，呈現出一種特別反差感，卻格外融洽。

戶越八幡神社中祭祀的，如同日本其他八幡神社一樣，是有著武神之稱的「應神天皇」。據說最早在室町時代（1526年）時初顯靈鎮守保護了舊戶越村，因而當時附近行慶寺的行永和尚建了草庵「成就庵」，並自京都請來應神天皇的分靈祭祀而建，至今已將滿500年歷史。

為了在2026年迎接坐鎮500週年，目前神社內正在進行社殿翻修工程，所以看不到主拜殿。然而光自神樂殿和手水社的木造建築體，加上境內參天的北枳椇樹（ケンポナシ），便能感受到這座神社的悠久感。除了北枳椇樹外，境內也有老銀杏樹，想必再過些時日，當金黃染上樹梢，又能見到另外一番秋色。

駐社貓星人與繪本插畫家御朱印

儘管戶越八幡神社歷史悠久，卻也格外「與時俱進」，且不說境內擺設的露天咖啡座，常有以自家烘培咖啡豆出名的東京町田咖啡店「EMO咖啡（エモ珈琲）」、書法藝術家等宛如藝文市集般的攤子，不時推出的期間限定主題御朱印也非常受歡迎，也會和一些繪本插畫家或是書法藝術家合作推出限定款。且由於境內有隻駐社的三花貓兒（上圖從鏡頭走過的就是牠），所以御朱印或是緣小物等都能見到不少貓咪主題的設計。

當然，除了御朱印以外，戶越八幡神社也有蠻多種可愛的籤可以抽，像下面這個可愛的神明造型籤，或是像川越冰川神社有名的鯉魚造型籤等。

儘管是自神樂殿旁的小路穿進神社的，自神社境內向鳥居看去，有點蜿蜒參道兩旁僅是大樹，晴朗午後陽光自葉間漏下，在石板道上洩下光斑粼粼，而鳥居彷彿成了一個觀景窗，捕捉著寧靜巷道間的日常風景。

如果喜歡搭乘荒川都電線可到的鬼子母神堂的話，想必也會喜歡戶越八幡神社的氛圍。

戶越八幡神社

地址：東京都品川区戸越2-6-23

交通：

都營淺草線「戶越」站 步行6分鐘

東急大井町線「戶越公園」站 步行9分鐘

東急池上線「戶越銀座」站 步行10分鐘

官方網站

離開神社後，不用走太久，就能見到文庫之森——假日的午後，許多家庭在裡面野餐遛小孩。相比剛才神社中稍微的靜謐，顯得熱鬧非凡。

文庫之森這一帶，過去曾經是江戶大名熊本藩細川家的地，明治時期則過到三井財團下，作為農園和招待外國人的別墅使用。大正時期改建成三井文庫，並建造了第一、第二書庫，保管自江戶時代以來的史料書籍。昭和時，文庫一度被日本文部省設置為國立國文學研究資料館，只可惜第一書庫因故毀損，只剩下第二書庫。而後，國立國文學研究資料館辦到立川後，這塊地則被品川區買下用做防災整備用地，第二文庫作為歷史古蹟被保留下來，儘管沒辦法入內參觀。而這塊防災用地也整備成寬敞的公園，並以第二文庫得名為「文庫之森」。

都說戶越銀座商店街有許多銅板外帶美食，如果覺得邊走邊吃有點辛苦，還是想要找地方坐下來享用美食的話，先在商店街買好想要吃的，再到文庫之森找個地方「野餐」也是不錯的選擇，畢竟它距離戶越銀座商店街不到10分鐘的路程。不過⋯⋯都說了戶越銀座商店街很長，所以也是要看走到哪一段再決定啦。

文庫之森

地址：東京都品川区豊町1丁目16-23

交通：

東急大井町線「戶越公園」站 步行2分鐘

都營淺草線「戶越」站 步行9分鐘

官方網站（しながわ観光協会）

你也曾經到過像戶越銀座這樣在品川區內的東京景點嗎？如果你也曾探索過位於東京南邊的這一塊地區，歡迎分享照片，一起參與JAPANKURU和品川區觀光協會舉辦的照片有獎募集活動！基本活動訊息如下——

【活動名稱】東京旅遊達人大挑戰之 品川區知多少照片有獎募集活動

【參加對象】日本在住或在台灣當地的繁體字使用者

【照片募集內容】在東京品川區內觀光景點中拍攝的原創旅遊照片（盜圖可恥！！！）

不知道哪些地方是品川區的話，別著急，可以參考下文的品川區內景點介紹。

【參加辦法】

在募集期間內，於FB個人頁面、粉絲團或者IG上公開PO出自己拍的在東京品川區觀光景點拍攝的旅遊照片，加上在地點定位及說明，並在PO文中加上#japankuru、#jk_2021_shinagawa 、#photochallenge

（記得tag都要加好，才是順利參賽唷！）

【募集期限】即日起至2021.12.31 23:59

【評選結果公布】2022.1.14（五）同時公佈於「JAPANKURU日本酷樂網站」、「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」、「JAPANKURU日本生活應援團」、「品川觀光協會（しながわ観光協会）網站」

更詳細的活動內容，請參考活動頁面，用你的鏡頭，帶大家東京走一走吧。

延伸閱讀：東京旅遊達人大挑戰之 品川區知多少照片攝影作品有獎募集活動

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