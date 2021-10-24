日本關東賞楓秘密基地！ 栃木「古峯神社與古峯園」　山中庭園配楓紅

日光的起源之所 古峯神社

說起栃木，相信不少人都會想到擁有「二社一寺」等古剎林立的日光，不過你可曾知道，日光的開山宗師「勝道上人」是在那裡修道成果的嗎？那就是在栃木鹿沼的「古峯神社」。傳說勝道上人在古峯神社所在的古峯之原深山中，修行了3年後，初次登頂男體山，成功開山大日光。因此，古峯神社有時也被稱作是日光的起源之所。

古峯神社中供奉的，是象徵神使的天狗，據說能在發生災難時，飛上天際為民眾消災解厄，古往今來深受大量民眾景仰愛戴，因此古峯神社也被稱作「天狗之社」。而古峯神社內提供的天狗造型的御朱印，是不少御朱印友們的心頭好，會有不少人為了拿到御朱印特地前來朝聖。

斑駁的石像及石鳥居、境內外老樹環繞，位於鹿沼市山郊的古峯神社境內靜謐而有靈氣，讓人真能感受到「日光山之起源」的悠遠。而秋季時周圍樹木由綠轉黃，秋景更是詩意。特別的是，在這神社內部，其實還藏有一個幽美的日式庭園「古峯園」。

神之苑古峯園 藏在山中的日本古典庭園

作為古峯神社的神苑，古峯園是由日本庭園匠師岩城亘太郎，結合當地的自然之景，包括引入大蘆川之清流等，花了約3年的時間打造的日式迴游式庭園，且面積廣達99000平方公尺。園內名景包括「峯之瀑布（峯の滝）」，更種有包括櫻花、杜鵑花、繡球花、楓、赤松等草木，並能見到青蔥色的苔，一年四季呈現出不一樣的景色，自然也是栃木縣內的賞楓秘境之一。

座落在山上的古老神社中，筆者個人覺得古峯園逛起來的感覺與一般位於城市內的庭園蠻不相同的。而園內也有設置茶室，儘管之前前往時沒有機會駐足，不過若能在裡面悠閒地賞楓，聽山鳥啼鳴，坐看陽光灑在地上的光影閃動，想必會是種寧靜的享受。

若想要參觀古峯園，需要另外支付500日圓的入園費，不過既然都已上山來到古峯神社，若因為要入園費就卻步的話那就太可惜囉。

古峯神社（古峯園）

地址：栃木県鹿沼市草久3027

交通：JR「鹿沼」站、東武「新鹿沼」站 轉乘公車到「古峯之原」下車

古峯園開園時間：9:00〜17:00（冬天提前到16:00閉園）

古峯園入場費用：一般500日圓、兒童200日圓

官方網站

同場加映 大蘆溪谷與白井平橋

如果是開車自駕前往古峯神社，那麼這裡再追加推薦另一個賞楓秘境大蘆溪谷與白井平橋。相比古峯神社的人文氣息，這裡則以純自然景色為主。在大蘆溪谷，你可以走下溪谷河床，聽著溪水瀑布淙淙的同時，感受四周為紅葉環繞的景色。

而白井平橋，是在溪谷上高處的一座石橋，橋的兩側長滿楓樹，秋季楓葉變色時，無論在橋上、橋邊，還是從溪谷河床上仰拍石橋，都能捕捉到不錯的畫面。

大蘆溪谷與白井平橋（大芦渓谷と白井平橋）

地址：栃木県鹿沼市草久1892

鹿沼市公所官方網站

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