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兩手空空去野餐！ 3個東京周邊可租借時尚野餐用品和外帶美味點心好地方

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

在疫情下除了掀起露營熱，野餐也變得熱門起來，坐在空曠的草地上用餐就不用擔心太密集。雖然日本人早有席地而坐賞花的習慣，但現在野餐也愈來愈講究及時尚。日本女生們會準備好看的野餐墊、竹藤籃、餐具，當然也少不了美味的餐點，好拍又好玩。

但要購買這麼多東西，還要特地拿出門真是太麻煩了，對於來旅遊的外國人更是難以模仿。但不用擔心，你還可以選擇租借野餐用品，輕輕鬆鬆便可在東京及周邊地區野餐！

1. the BAKE HOUSE

位於杉並區西永福的the BAKE HOUSE，雖然地方有點陌生，但其實就在京王電鐵井之頭線上。而the BAKE HOUSE就是一家提供烘焙點心的咖啡廳，各種司康餅、檸檬蛋糕到麵包都看起來很好吃。它的地理位置還非常剛好，就在和田堀公園的旁邊，所以你可以選擇在店內享用，也可以選擇外帶到公園野餐。

the BAKE HOUSE提供多種野餐套餐，最便宜的2000日幣，包括野餐籃、野餐墊、水壺(連飲料)及水杯的出租，點心另外再點。最高的3300日幣則會多加木椅子、木桌子及木餐盤，你也可以加錢附借書本、花朵等裝飾，湊成一套完美的野餐道具！借用90分鐘後只要返還到店內又可以輕鬆回家去！

2. nuibox

nuibox位於新宿，交通比較方便，對於想去新宿御苑野餐的人就是最好選擇。這是一家韓國風咖啡廳，他們從店內裝潢、甜點到飲料都做得非常可愛，而且還有販售家具，所以他們提供的野餐用品也特別好看！

野餐套餐為3,200日幣，包括小桌子、籃子、水壺、餐具，還有書本等裝飾品。甜點與飲料要另外再點，有人氣的可頌鬆餅、甜點漢堡或杯子蛋糕選擇，都是女生們的最愛。

3. GOKOTI YUIGAHAMA

最後要介紹的是位於鎌倉，所以可以享受著海景，吹著海風野餐。一組2人用為1,650日幣，可租2.5小時，包括藤籃、野餐墊、保溫/保冷瓶、紙杯、傘子及垃圾袋，相對實用。而他們提供的物品都是從自家營運的雜貨店中挑選，所以很有質感喔！雖然他們沒有提供點心，但鎌倉車站周邊這麼多小吃店及餐廳，先買再帶過去就沒問題啦！

雖然可以兩手空空去野餐，但以上3家店舖都需要提前預約，可別忘記喔！在日本旅遊逛街也很好玩，花一個下午來野餐，特別是在花期可以順道賞花，好像也不錯呢！

窩日本推薦閱讀：日本露營車遊記-富士山周邊三天兩夜景點推薦及費用分享！　

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