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絕美藝術光影展！雅敘園東京飯店「和之光影X百段階段」一掃疫情陰霾

聯合新聞網 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲集華麗與藝術於一身的「雅敘園東京飯店」展出璀燦光影展。 　圖：Ⓒ雅敘園東京飯店／提供
▲集華麗與藝術於一身的「雅敘園東京飯店」展出璀燦光影展。 　圖：Ⓒ雅敘園東京飯店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】集華麗與藝術於一身的「雅敘園東京飯店」，裝飾著數千件日本精典畫作和工藝美術品，打造成獨一無二的博物館式飯店，藝術魅力無法擋；尤其是享譽盛名的有形文化資產「百段階段」，今年匯集五大風鈴、陶藝品、月山和紙、琉球玻璃等，以來自日本各地特色獨具的創作營造的燈光藝術做妝點，推出「和之光影X百段階段 2021日本之光、未來之光」藝術光影展，讓前來的遊客感受光影的多變樣貌，沈浸其中，抒緩這兩年疫情帶來的陰霾。

「百段階段」藝術饗宴 帶你穿越日本文化

▲「百段階段」藝術空間，每上一層樓梯，感覺像是在穿越著日本文化之美。 　圖：Ⓒ雅敘園東京飯店／提供
▲「百段階段」藝術空間，每上一層樓梯，感覺像是在穿越著日本文化之美。 　圖：Ⓒ雅敘園東京飯店／提供

「百段階段」位於目黑雅敘園3號館，是雅敘園東京飯店的前身，同時也是雅敘園館內現存唯一的木造建築，2009年被指定為東京有形文化財產。「百段階段」事實上是由99層階梯所組成，其中串連7間不同設計的古典宴席客房。目前正在展出的「和之光影X百段階段 2021日本之光、未來之光」藝術光影展，最大的亮點，就是能在文化資產舞台上表現的藝術空間，是一個令人讚嘆不已的空間藝術世界，當你每上一層階梯，感覺像是在穿越著日本文化，每一個展覽的構思與情境，足以讓你細細品味著。

漁樵之間、草丘之間、頂上之間 華麗奇幻

▲來自熊本縣山鹿市的和傘，為此空間增添了幾分靈幻氣息。 　圖：Ⓒ雅敘園東京飯店／提供
▲來自熊本縣山鹿市的和傘，為此空間增添了幾分靈幻氣息。 　圖：Ⓒ雅敘園東京飯店／提供

「百段階段」其中的「漁樵之間」、「草丘之間」、「頂上之間」，是最受歡迎的三個藝術空間。尤其「漁樵之間」最為華麗，柱子以整棵樹進行立體雕刻，高超的雕刻技術驚為天人。展演初期適逢浪漫的七夕，以「七夕與彩木雕板對話--輝夜公主的回憶」為主題展出，吸引不少有情人慕名而來； 8月16日之後，增加造紙作家高山茂子的作品「滿月」和日本蒲葦的裝飾，以初秋的賞月景緻，襯著輝夜公主心情的原創音樂，讓來訪的遊客不著痕跡地感受著夏天到秋天感性的季節更迭。

▲藉由月夜中的竹林與夜風，以及風鈴的音色來呈現飄渺的風之光影，妝點著「草丘之間」。 　圖：Ⓒ雅敘園東京飯店／提供
▲藉由月夜中的竹林與夜風，以及風鈴的音色來呈現飄渺的風之光影，妝點著「草丘之間」。 　圖：Ⓒ雅敘園東京飯店／提供

▲「草丘之間」集結日本五大風鈴，來傳達解憂祈福的願望。 　圖：Ⓒ雅敘園東京飯店／提供
▲「草丘之間」集結日本五大風鈴，來傳達解憂祈福的願望。 　圖：Ⓒ雅敘園東京飯店／提供

「草丘之間」藉由月夜中的竹林、竹林之間的夜風，以及風鈴的音色來呈現出飄渺的風之光影。Koryu Katabamikai 流派的插花家大塚理航，將「草丘之間」變身為巨大的插花作品，五個主要的風鈴幻化成花朵，搖曳生姿，而空間中央的紅色藤蔓是飄風的意象，讓遊客彷彿遊走在夜晚的竹林裏。山口縣柳井的民間工藝「金魚燈籠」，透著微弱光線營造出夢幻般的氛圍，令人感到奇妙又雀躍。

▲插花家大塚理航將「草丘之間」變身為巨大的插花作品。 　圖：Ⓒ雅敘園東京飯店／提供
▲插花家大塚理航將「草丘之間」變身為巨大的插花作品。 　圖：Ⓒ雅敘園東京飯店／提供

▲來自山口縣柳井市的金魚燈籠。 　圖：Ⓒ雅敘園東京飯店／提供
▲來自山口縣柳井市的金魚燈籠。 　圖：Ⓒ雅敘園東京飯店／提供

「和之光影X百段階段 2021日本之光、未來之光」

活動期間：2021年7月3日（六）～9月26日（日）活動期間無休

活動會場：雅敘園東京飯店 東京都指定有形文化財「百段階段」

主辦單位：雅敘園東京飯店

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