五感身心療癒！ 「草津溫泉」夏日登山散策、泡湯加美食推薦

日本人氣溫泉地 乘涼療癒一夏

說到日本泡湯這件事，不知何時開始，總有「冬泡溫泉，夏錢湯」的印象。不過其實泡溫泉這件事，從來就沒有季節限定，從中醫的角度來看，不同季節泡溫泉，自然有不一樣的養生效果。根據《康健雜誌》報導，夏天泡湯有助於消暑排濕，因而安排一趟溫泉旅，不失為一項好選擇。

「可是夏天泡溫泉，就很怕熱啊。」若你心裡有此掙扎，那麼不妨考慮看看日本三大名泉的草津溫泉。位於白根山東麓高地的草津溫泉，海拔高達1100～1200公尺，因而夏涼也是出了名的。連續18年蟬聯日本人氣溫泉地第一名，草津溫泉的浴衣散策，也是不少女生或是情侶到訪必行之事。相比冬天得忍著寒風穿浴衣在外面趴趴走，夏天穿浴衣乘涼散策才更有FU吧。由於是在山上，夏天一片綠意盎然不說，草津溫泉也有豐富的親山戶外活動可以體驗，像基本款的爬山、露營，又或是近年非常有人氣的滑索等。

圖片提供：（一社）草津温泉観光協会

有趣的是，據日本學者調查，草津溫泉的強酸性溫泉水，能相對抑制新冠肺炎病毒的活性化，雖然說並非可以完全防止感染或是有治療效果，但能在一定程度上降低感染風險。為此，草津溫泉官方也在當地加設了「手洗乃湯」，讓訪客們可以利用溫泉水把手洗乾淨，以加強洗手的防疫功效。

圖片提供：（一社）草津温泉観光協会

​無論如何，親山運動後泡個溫泉乘個涼，不僅一大享受，對於身體健康也是有益無害。那麼下面就以此為主軸，和大家推薦一些，安排夏天草津溫泉療癒旅時，值得放入行程的內容吧。

圖片提供：（一社）草津温泉観光協会

登山散策路：高原賞花 殺生河原周邊

來到高地散步或是爬山，欣賞一般低地看不到的高原植物是種樂趣。距離草津溫泉街大約15分鐘車程外，有個荒涼的殺生河原。那裡的地表有如月球表面般，處處是坑坑窪窪的噴氣孔，噴出硫磺味極強的硫化氫氧化蒸氣，也正是因為這樣寸草不生的地理環境，讓它有了「殺生」一名。然而，穿過殺生河原到草津溫泉有遊步道的設置，沿途能見到許多野生花卉，尤其是石楠花花海，也能見到杜鵑花等，和殺生河原呈現出全然不一樣的兩種美感。

圖片提供：（一社）草津温泉観光協会

登山散策路：能量滿點 冰谷天狗山一帶

草津的天狗山，一直是這一帶地區的能量地，據說若是在這裡做了壞事的人們，往往都會生病或是莫名其妙受傷，同時也有天狗傳說。自草津溫泉滑雪場的天狗山山坡出發，有一條叫「冰谷」的健行路線。沿途森林密佈，釋放著大量芬多精，且還有一樣時能量景點的「冰室」，能感受由內而外散發出來的冷氣與強烈負離子。除此之外，一樣能見到許多高山植物，並且還能欣賞到少見的苔類「光苔」。

圖片提供：（一社）草津温泉観光協会

除了爬山森林散策之外，冬天是滑雪場的天狗山一帶，到了夏天則變身成為戶外活動體驗的好地方，不僅可以露營、打槌球、滑草、露天景觀台賞風景等，還有超級過癮的山坡滑索「草津溫泉BANZIP TENGU」。號稱日本最陡滑索，草津溫泉BANZIP TENGU全長500ｍ、高低差有108ｍ、最高速度可達70kｍ/h，讓你有種要飛出山外的感覺。

圖片提供：（一社）草津温泉観光協会

泡湯之前：熱乃湯湯揉表演別錯過

在戶外享受大自然和森林浴，運動過一陣後，回到溫泉街準備泡湯吧。不過在真正下湯之前，還是先去看看草津溫泉名物的熱乃湯「湯揉（湯もみ）」表演，當作是運動與泡湯之間的小間奏。（編按：前一陣子由於疫情影響暫停表演，現在已經重新再開囉。）

熱乃湯

地址：群馬県吾妻郡草津町草津414

營業期間：全年

表演時間：上午9:30、10:00、10:30；下午15:30、16:00、16:30（表演一天6場）

入場費：大人600日圓、小孩300日圓，票券將在當日表演開始前30分鐘開賣。

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湯屋推薦： 西之河原露天風呂

在有許多天然足湯的西之河原公園內，也有純泡湯的湯屋「西之河原露天風呂」。這裡擁有非常廣闊的露天風呂，通風性絕佳，可說是夏天泡湯極佳之所。一邊吹著夏天的風，一邊享受溫泉療癒，把身與心的廢物都帶走。

西之河原露天風呂（西の河原露天風呂）

地址：群馬県吾妻郡草津町大字草津521-3

營業時間：4～11月 7:00〜20:00；12～3月 9:00～20:00（最終入場19:30）

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湯屋推薦：大瀧乃湯

草津溫泉有個歷史悠久的泡湯法，叫做「合湯（合わせ湯）」，目前在草津溫泉三大名湯的「大瀧乃湯」中可體驗。合湯會有4個湯船，裡面分別是以自然降溫法調節的不同溫度的泉水（38～46攝氏度），一般都是從最低溫的開始泡起，然後一湯一湯的升溫，讓身體可以在比較舒服的狀況下，逐漸適應溫度較高的泉水，以享受溫泉浴的療效。

大瀧乃湯（大滝乃湯）

地址：群馬県吾妻郡草津町大字草津596-13

營業時間：9:00～21:00（最後入場20:00）

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湯屋推薦：御座之湯

江戶時代就有的老湯重建，御座之湯如今可說是草津溫泉的地標。在這以衫板與木搭建的江戶明治風的建築中，能享受到草津溫泉中來自「湯畑」和「万代」兩處不同的泉質，也能體驗自古以來草津溫泉的泡湯文化，畢竟這湯屋建築是真的基本還原了當時的老湯屋。此外，在御座之湯也有浴衣租借的服務，即便是一日遊的旅客，一樣可以享受在溫泉街浴衣散策的樂趣。

御座之湯

地址：群馬県吾妻郡草津町大字草津421

營業時間：4～11月 7:00〜21:00；12～3月 8:00～21:00（最終入場20:30）

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住宿推薦：炯-kei-

草津溫泉住一晚，若想要升級這趟旅程的療癒感的話，或許可以在住宿選擇上下手。2019年夏天才新開幕的高級溫泉旅館「炯-kei-」，建築設計與內裝都帶有濃濃現代和風的古典精緻感，從大廳、餐廳等的公共空間、特色湯屋，到各式不同規格及設計的房間，無一不讓人不感受到典雅之美。

炯-kei-

地址：群馬県吾妻郡草津町草津297

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溫泉街散策重點：湯畑

草津溫泉的名景色，莫過於溫泉街中那偌大的湯畑了。作為草津溫泉的核心泉源，湯畑設有檜木或松木製作的湯道，用以採集溫泉湯花及讓高溫泉水自然冷卻，可說是日本湯畑的代表。儘管冬天有皚皚白雪及騰騰爭氣，有種格外夢幻的氛圍，夏天有綠意環繞的湯畑，呈現出來的又是另一種草津特色的青色，翡翠似的。到了晚上，湯畑夜間點燈亮起，高溫泉水的霧氣，搭配著周圍特別的燈光及古風建築，呈現出另一種璀璨的景象。

圖片提供：（一社）草津温泉観光協会

溫泉街散策重點：西之河原公園

草津溫泉街散策的樂趣之一，就是足湯巡禮，其中最大的重點散策點，當屬於西之河原公園。在周遭的綠意環繞下，西之河原公園中擁有多處免費露天足湯，相比冬天會有積雪影響，夏天足湯散策似乎顯得更加自由隨意。尤其是，這裡晚上也會有點燈，營造出與白天全然不同的另一種迷幻氛圍。泡足湯乘涼，是不是也格外有夏天的FU？

圖片提供：（一社）草津温泉観光協会

溫泉街散策推薦：足湯咖啡

在湯畑旁的住宿設施「湯畑 草庵」中，設有一間蠻特別的足湯咖啡空間，即便不在這裡住宿，也可以點咖啡或甜點，一邊吃一邊泡足湯。

湯畑草庵（足湯カフェ）

地址：群馬県吾妻郡草津町118-1

營業時間：10:00〜21:00（21:00停止點餐）

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中吉堂本舖 團子冰淇淋

位於草津溫泉湯畑附近的茶屋中吉堂本舖，有販售醬油團子冰淇淋。對於團子控來說，儘管能嚐到好吃的團子已是一種幸福，不過夏天在看到團子冰淇淋的時候，還是會想要來上一隻吧。

草津溫泉布丁 夜之湯畑口味

在草津溫泉當地的伴手禮和甜點之中，草津溫泉布丁的人氣也不輸給溫泉饅頭。使用當地的食材製作成的可愛布丁，搭配湯畑等不同的主題，推出不一樣的種類。既然是夏天，不妨選擇有搭配檸檬汁的「夜之湯畑」口味。原本水藍色的蝶豆花凍，將隨著檸檬汁的注入，變成紫色，宛如湯畑的夜色一般，能吃出夏天的酸甜，拍起來也十分漂亮。

圖片提供：草津温泉プリン

從內而外的五感身心療癒

現在的夏天氣溫越來越高，想要安排夏天旅行的時候，往往不得不考慮避暑這件事。若想要來一趟夏日養生療癒之旅，考慮看看到海拔高的草津溫泉轉轉，既能親近大自然做森林浴，又可以泡溫泉，還有能體驗日本夏季感十足的浴衣散策，可說是日本夏天蠻有特色的避暑地。

圖片提供：（一社）草津温泉観光協会

再加上，從東京到草津溫泉的交通也蠻方便的，可選擇搭乘新幹線或是直達巴士等，即便是當日自東京來回也絕對OK。對於旅日中，或是想要節省交通費的朋友，的確蠻推薦考慮搭乘直達巴士前往，單程最便宜可達3000日圓。不過對於從海外飛來的朋友，更推薦巧用JR的東京廣域周遊券，可以順道安排輕井澤購物或是一樣避暑的行程，也是不錯的選擇。

新幹線+巴士：東京站>輕井澤>草津溫泉（2小時30分鐘）

特急列車+巴士：上野站長野原草津口草津溫泉（3小時）

巴士：新宿站草津溫泉（4小時）/ 東京站（3小時45分）

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