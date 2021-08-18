有夠浮誇！櫻花妹慶生最愛的「生日餐盤」驚喜　東京人氣餐廳5選

【撰文:Anita/ 窩日本】

生日的時候去餐廳吃飯，最後由服務生從壽星身後悄悄將蛋糕送上桌的橋段，大概都已經老套到壽星本人都不怎麼驚喜了。日本人在生日時也一樣會來這招，不過現在可是有越來越浮誇的趨勢！

相較於台式的一整個蛋糕端上桌，日本的餐廳通常會使用甜點盤。基本款是將切片蛋糕或甜點裝在盤子裡再插上蠟燭和仙女棒並用巧克力寫上壽星名字。但現在的生日餐盤已經進化到無法想像的地步了！我們精選五間櫻花妹推薦的生日餐盤，可以發現它們有一個共同的特點就是「浮誇」！

Solomons

你以為蛋糕只能裝在盤子裡嗎？Solomons已經不是這種等級了，而是整張桌子都是餐盤！

吃飽飯後工作人員會先將桌上東西撤走，舖上黑或白的底色墊子之後就現場開始作畫。當然這些顏料都是可以吃的。看到這麼誇張的餐盤，包準壽星一定超開心。

但驚喜還不只於此。當慶生完準備回家時，一踏上階梯還會看到樓梯上寫著壽星名字與HAPPY BIRTHDAY！壽星這時候眼淚如果還沒飆出來就太說不過去了是吧～

另外，Solomons本身是一間洋食館，最有名的是起士燉飯，如果你點了這道料理，服務生會將一大塊起士搬到你面前、點火，等起士溶化後再淋上燉飯。慶生時除了著點於生日餐盤，不妨再點這道起士燉飯讓壽星更驚喜。

地址：東京都渋谷区神宮前2-31-20 アコルデ神宮前 B1F

營業時間：11:30〜15:00/16:00〜20:00(無公休日）

價位：3850日圓起～（下午茶點心六項，包含現畫生日餐盤）

ILBrio

ILBrio本身是一間提供了A5等級和牛和新鮮魚蝦貝類的高級義式餐廳，不過最近卻因為生日餐盤在SNS上造成了很高的話題。

他們的生日餐盤特色是很大，除了有一個小蛋糕，還有很多的緞帶。但餐盤的重點不是在蛋糕而是在緞帶上，它們都是細砂糖所做成，所以是可以吃的緞帶！除了基本的粉紅色，還有藍色、紫色等等，能根據壽星喜好選擇，畢竟不是每個人都喜歡粉紅色。

地址：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズウエストウォーク 5F

營業時間：11:00～23:00

生日餐盤價位：平日午餐8000日圓起～

ura庭

說到慶生，不一定是幫家人或朋友過，像是粉絲也很喜歡在自己的偶像生日、出道紀念日時辦「主人不在慶生會」。ura庭就是一個很適合幫二次元、三次元偶像過生日的場所。

店裡最有名的是「似顏繪」餐盤，只要提供照片給店家，他們可以幫你把偶像畫在餐盤上。現在還有提供食物轉印服務，能100%逼真地將照片印在堤拉米蘇或拿鐵上。

地址：東京都渋谷区宇田川町33-13 楠原ビル 4F

營業時間：12:00～21:00

生日餐盤價位：2860日圓起～

Le FAVORI 紀尾井町

如果你覺得上面那些都太浮誇了，慶生的對象是成熟優雅的大人，希望可以幫他過一個精緻又有質感的生日，那麼燈光美氣氛佳的Le FAVORI 紀尾井町就是一個很好的選擇。

這裡的生日餐盤是雙層小蛋糕，佐鮮花、草莓，再打上一個立體的糖霜蝶蝴結，令誰看了都會驚呼可愛。如果你的預算不夠，別擔心，只要加500日圓也能得到一個可愛小巧的祝福餐盤。

地址：東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町3階

營業時間：11:30-15:00/17:30-22:30

生日餐盤價位：預約6000日圓以上套餐方可訂

預約網站

神楽坂 L’Alliance

相信很少有人收到花不開心的，但是在日本如果拿著一束花走在路上很容易被側目，那不如藉著吃蛋糕時一起送上花吧！

L’Alliance的生日餐盤，不如說是生日花盤，新鮮花朵包圍在蛋糕四周，整個看起來超澎派。餐盤的花種類會跟著季節或節日而做變化。像母親節就有全紅康乃馨做成的特別版花盤。

地址：東京都新宿区神楽坂2-11

營業時間：11:30〜15:00/17:30〜22:00

生日餐盤價位：10000日圓起～（包含午間餐套與生日蛋糕）

很多朋友會特地出國過生日，那麼要不要參考看看櫻花妹的慶生餐盤呢？等到解禁之後，就來日本過個浮誇的生日吧！

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