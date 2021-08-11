成田機場周邊觀光！參拜聖地「成田山新勝寺」　踏青勿忘大啖鰻魚飯

新年參拜人氣第一寺院 成田山新勝寺

成田山新勝寺是關東一帶非常高人氣的寺院，尤其作為新年參拜的寺社非常有名。其新年參拜人數，僅次於明治神宮，而作為寺院，則稱霸日本全國。作為佛寺，成田山新勝寺內供奉的主祭神是不動明王，且也是日本不動明王信仰的重要中心地之一，因此有「成田不動」、「不動大神」等暱稱。由於距離成田機場很近，所以到訪參拜的外國人也不少。

踏入新勝寺總門，走到仁王門的參道上兩旁，能見得高大的石燈籠，帶著一些古樸而莊嚴的氛圍。木造經年的仁王門，能見得歲月斑駁，雖說成田山最早在平安時代就已開山，不過現在見到的仁王門是建於江戶時代，是日本國指定重要文化財。筆者個人特別喜歡仁王門前參道上的石燈籠與石階，還有仁王門上的低調的精細雕刻。門中央的大紅燈籠上寫著「魚がし」，漢字也寫作「魚河岸」，意思是魚市場，據說這重達800公斤的青銅骨架紙燈籠，是昭和年代築地魚市場的商販們供奉的。

走過仁王門後，會經過綠意一片的仁王池，再上一段石階，才會見到大本堂。

新勝寺境內寬敞，境內除了供奉了本尊不動明王的大本堂外，還有聖德太子堂、三重塔、醫王殿等。和神奈川縣的川崎大師一樣，新勝寺大本堂內也有護摩的儀式，若有需要，可以在護摩開始10分鐘前到護摩受付所登記申請即可。

成田山公園與書道美術館

如果對於參拜佛寺比較沒有那麼多興趣，那麼不妨選擇到新勝寺境內的成田山公園內走走——如果你以為它只是一個普通的在寺院境內的小公園的話，那可就大錯特錯了。因為這座成田山公園，可有3.5個東京巨蛋大，是以佛教中眾生平等及不殺生的理念規劃的公園場域，裡面有林蔭步道、幽美的池塘，並種有包括梅花、櫻花、紫藤、菊花、紅葉等，一年四季景緻不同。

除了公園之外，在大本堂的後面，還有成田山書道美術館。顧名思義，館內的展示也以書法作品為主。

少不了鰻魚飯 表參道上美食散策

無論是參拜寺院還是公園踏青，在離開新勝寺後，少不了要在表參道上逛一下或飽餐一頓。成田山表參道，自JR成田站或京成成田站起，到新勝寺長達800公尺，是個稍微蜿蜒坡道，兩旁建築保留濃厚的江戶風情，其中多數是與成田山共度無數歲月的旅館或料理老舖，包括了許多鰻魚料理店。

成田山表參道上之所以會有這麼多家鰻魚料理老舖，主要是由於成田這一帶有個印旛沼，所以當地人日常生活飲食少不了淡水魚。而因為鰻魚料理本身營養價值高，因而吃鰻魚逐漸發展為當地非常重要的飲食文化。到了江戶時代，自外地來到成田山新勝寺朝聖的人越來越多，而當地的旅館便在夏季端出鰻魚料理招待客人，非常受到旅客歡迎。再加上古人們朝拜大多需要長途跋涉，路途辛勞，所以能嚐到營養又美味的鰻魚，再療癒不過了。

有這樣的歷史背景，成田山新勝寺一帶也就有許多鰻魚料理老舖，各家有自己祖傳的蒲燒鰻魚醬汁，持續提供來客美味的鰻魚料理。不僅如此，每年夏天，配合要吃鰻魚的土用丑日，成田市也會舉辦為期約一個半月的「成田鰻魚祭（成田うなぎ祭り）」，集結莫約百家鰻魚料理鋪，方便民眾一次吃透透。

除了成田鰻魚祭外，自上野出發可到成田的京成線，也年年會推出鰻魚套票（なりたうなチケ），包含了自京成線各站出發到京成成田站的來回車票，以及鰻魚美食餐券。

如果只是單純想到成田吃鰻魚逛表參道的話也不錯，規劃行程時可以參考將佐倉、酒之井或房總之村排入，當然成田夢牧場也可加入考慮範圍，當然如果是自駕的話彈性會比較高一些。

成田山新勝寺

地址：千葉県成田市成田1番地

交通：JR「成田」站、京成線「京成成田」站

官方網站

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