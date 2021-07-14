上野淺草夜散步！ 合羽橋本通遇見河童與中止的下町七夕祭典

淺草上野散策路 合羽橋本通

對合羽橋這個名字，其實並不陌生，曾經對淺草做過旅遊功課的朋友，或多或少都有聽過「合羽橋道具街」的名字。當然，之前JAPANKURU也有文章介紹過，而我也是那時候才知道的。不過這次無意間遇到的「合羽橋本通（かっぱ橋本通り）」，是與合羽橋道具街（かっぱ橋道具街通り）十字交錯的另一條街道。

合羽橋本通的範圍具體說來，是自淺草的國際通起到上野入谷附近的昭和通，長達1.2公里，過去是上野寬永寺的高僧前往淺草寺時會經過的御成道。江戶時代起，淺草一帶繁榮起來後，這條街道夜跟著熱鬧起來，儘管如今由於往來淺草和上野，已可搭乘地下鐵，而導致這條商店街多少有些沒落，但這街區上依然有許多古早下町風情十足的店家和餐飲店，還有處處藏著各式河童icon，成為淺草上野一帶非常不錯的散步道。

合羽橋本通名物① 河童icon

走入合羽橋本通，可以不時地看到道路上店家裝飾或是地上的人孔蓋等會出現河童的形象。由於合羽橋的日文為「かっぱ橋」，漢字也寫作「合羽橋」，主要是以江戶時代為當地出資挖河渠的合羽屋喜八之名而命名。然而這其中呢，也是有與河童相關的傳說。當年為了改善當地備受水災困擾的民眾生活，合羽屋喜八自掏腰包，在當地動工挖水渠，以緩解每逢大雨必淹水的窘境。而同為「河岸住民」的河童們，被合羽屋喜八的善行所感動，於是就在夜裡集體出動做工，為合羽屋喜八的水渠工程出力。如今在合羽橋本通上，有間被稱為「かっぱ寺」的曹源寺，合羽屋喜八就長眠在裡頭。

由於那天和朋友夜遊，真的是很偶然的情況下走入合羽橋本通，也是很偶然才發現河童的icon們，所以也是比較隨手拍下一些河童icon的照片，沒有搜集完全打通關。就留一些驚喜，給大家自己來玩的時候發覺嘛。（天音：不要再為妳的懶惰找藉口了（指））

合羽橋本通名物② 下町七夕祭典

如果在Google上搜索「合羽橋本通」，必然見到「下町七夕祭典」的相關介紹。前面有和大家提到過，由於城市建設變遷的關係，合羽橋本通相對於過往有些落寞，然而下町七夕祭典，在當地一帶還是非常有名的，而且也是東京都內比較經典的七夕祭典之一。往年祭典期間，商店街中會裝飾大型的很像風向袋的七夕旗、寫滿心願的短冊掛竹等，且不僅有屋台出店，還能見到阿波舞、神輿遊行等熱鬧活動。

圖片來源：Wikipedia-下町七夕まつり

只可惜由於疫情影響，今年下町七夕祭典依然取消，不過在合羽橋本通上，依然能見到非常美麗景緻的七夕燈飾，講述著牛郎與織女的故事。作為中華圈出身的一介草民，乍看到的時候，真的是非常驚喜，卻也難免有些感慨——日本的季節感和對於傳統文化的保存，總是讓人佩服又有些羨慕。

東京夜生活 淺草夜散策

聽過不少到東京玩的朋友，蠻常說到東京的店家都早早關門，晚上能去的地方不多。如果喜歡散步拍照，個人還蠻推薦晚上的淺草，當然也包括合羽橋本通。（笑）有時候，儘管沒有營業中的店家，沒有車水馬龍與人潮，但走在這樣的東京街道上時，彷彿能感受到一座城市稍微冷卻下來的那一份寂靜感，宛若能聽見一些，在白天喧囂中聽不見的，屬於這座城市的呢喃與鼻息。

無論是合羽橋本通還是淺草上野一帶，再拜訪東京時，不妨也走一回吧。

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