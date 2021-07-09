「澀谷IKEA」瑞典餐廳正式開幕！全球唯一「素食熱狗專賣店」、限定捲餅為亮點

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

去年11月在東京澀谷(涉谷)新開幕的IKEA宜家宜居，販售來自瑞典的平價家具、生活用品。商場內分成19種類的賣場、瑞典市集，以及首次登場的素食熱狗專賣店，再加上交通位置便利，因此吸引許多人前往採購逛街。原本預計在今年春天要開幕的瑞典餐廳，終於在四月底正式開幕囉！！

在瑞典餐廳正式開幕前，IKEA澀谷店有提供在全世界IKEA店鋪中唯一的「素食熱狗堡專門店Sweden Bistro」。素食漢堡以素肉熱狗為基底，搭配不同餡料推出10種菜單，其中8種為澀谷店限定，更以瑞典的城市名字替菜單命名。

現在逛完IKEA除了有熱狗可以吃以外，還能到人氣的瑞典餐廳享用美食囉！

瑞典餐廳位在澀谷店的7樓，提供IKEA的超人氣料理，像是瑞典肉丸子、沙拉、甜點、飲料等，另外IKEA原宿店限定的「瑞典傳統捲餅」在這裡也吃得到！

不僅如此，澀谷店還特別推出了只有這裡才吃得到的限定菜色：「鮭魚料理」，從基本的鮭魚炒飯、鮭魚菲力定食，小朋友最愛的鮭魚馬鈴薯焗烤，到比較少見的生鮭魚春捲應有盡有，滿滿的鮭魚美食就是要讓你吃飽吃滿，名字沒有鮭魚也要大口吃！

另外，澀谷店貼心的提供了多樣素食料理選擇，像是植物素肉丸拼盤、蔬菜咖哩、蘋果霜淇淋等，滿足不同顧客的需求。下次到東京逛IKEA就來澀谷店，有逛、有吃，一次滿足！

再加上前陣子介紹的藍瓶咖啡首間公園內咖啡廳，以及迪士尼未來咖啡店「Disney HARVEST MARKET」，澀谷真的越來越值得一逛了！

IKEA澀谷店

地址：東京都渋谷区宇田川町 24-1 髙木大樓 （瑞典餐廳位在7樓）

交通：JR山手線澀谷站 徒歩5分

營業時間：11:00~20:00

※依據IKEA澀谷的營業時間為準

官網：https://www.ikea.com/jp/ja/stores/restaurant/ikea-shibuya-food-menu-pub37b3b830

窩日本推薦閱讀： (東京)無印良品飯店 銀座(MUJI HOTEL GINZA)住宿心得分享–日本初登陸 東京首發

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」