空中散步道、最高展望台還能「眺望富士山」！東京車站全新面貌＋看點搶先看

【撰文:Shinon/ 窩日本】

東京車站作為日本交通樞紐中心，每天都迎來大量從四方八面而來的旅客，同時是商業發展的中心地區。東京車站日本橋口前現在就進行一個大規模再開發企劃，不只會興建日本第一高的大廈，也會有各種新設施，最快的更將會在2021年7月率先開幕！讓我們來一起了解這個新計劃吧！

全新TOKYO TORCH街區

這個TOKYO TORCH街區範圍以樓高約390米的日本第一高大廈「Torch Tower」為中心，周邊還有商業高樓大廈「常盤橋Tower」及約7,000平方米面積的大廣場「TOKYO TORCH Park」，以下來逐一介紹：

常盤橋Tower

常盤橋Tower將是最早開幕的設施，樓高37層連同地下5層的這所大廈預期在2021年6月末完成工程，地下1樓至3樓為商場「TOKYO TORCH Terrace」，其餘樓層則是作為辦公室所用。

「TOKYO TORCH Terrace」將會在2021年7月21日開幕，集合大量名店及餐廳，包括日本初出店的西班牙餐廳Bar Español YEBRA、東京初出店的大阪串炸餐廳BEIGNET、來自九州的大豆主題咖啡廳TOFFEEtokyo、立飲居酒屋羽田市場等等。

Torch Tower

樓高約390米的Torch Tower共有63層連地下4層，會是東京最高的展望設施及飯店。在62樓的展望台不只可俯瞰到東京都全景，連富士山都可眺望到。而57樓至61樓是飯店，飯店大堂特地設計成開放式的自然空間，讓人們可以在被東京景色包圍的半空中感受到綠意。

至於1樓至8樓的外圍設有空中散歩道，遊客可沿著散歩道慢慢走到屋上庭園休憩，內裡從地下1樓至6樓是商場範圍，除了有各種商店及餐廳，也有大型劇場、錢湯設施常盤湯等等，能體驗不同的娛樂。Torch Tower預期會在2027年落成。

TOKYO TORCH Park

而在常盤橋Tower與Torch Tower中間的範圍將會建設名為TOKYO TORCH Park的廣場，廣闊的場地會鋪設草地及種植不少樹木，讓人們可在商業地區享受到在大自然野餐的體驗。還有一個美麗的水池，讓特地從新潟縣小千谷市而來的錦鯉在當中暢泳，在這裡散步及休憩定會十分療癒。TOKYO TORCH Park預期在2021年7月21日開幕。

雖然現在不是外出遊玩的好時候，但反正Torch Tower會在2027年在落成，就讓我們期待再次開放出國旅遊時東京的全新面貌吧！

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