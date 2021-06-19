爽嗑生魚片不怕大失血！東京市區內「必吃海鮮餐廳6選」　免1500日幣就搞定

【撰文:Natalie/ 窩日本】

到日本觀光時有哪些美食是你絕不能錯過的呢？對小編來說生魚片就是其中一樣！每次到日本就想大口品嘗海鮮，但是又怕荷包會大失血，常常在安排行程時猶豫不決😣不過別擔心！小編推薦你6間只要1500日幣就能放心嗑生魚片的東京海鮮餐廳，一起來瞧瞧吧！

①たいこ茶屋 太鼓茶屋

東京午餐限定《1500日幣吃到飽》！太鼓茶屋位在淺草周邊，在午餐時段主打著50分鐘1500日幣就能生魚片吃到飽，每天早上10點發放整理券，憑券在開店時排隊入場。

每天都有不一樣的新鮮食材，像是鮪魚、鮭魚、鰹魚、小蝦子、明太子、鮭魚卵等海鮮，附餐也有五種口味的沙拉、煮物、白米、醋飯、味噌湯、雞蛋等配料，全部都能讓你吃到飽！不過也要量力而為，不能造成浪費哦。

地址：東京都中央區日本橋馬喰町2-3-2 セントピアビル B1F

交通：JR総武線淺草橋車站西口 徒歩3分鐘

午餐時段：11：00~14：30、週日10：30~15：00

官網：https://www.taikochaya.jp/lunch/

②つじ半 日本橋

台灣微風信義也有分店的つじ半（日本橋海鮮丼 辻半Tsujihan），嚴選北海道旭一水產的海膽、鱈場蟹、鮭魚卵、天使紅蝦、鯡魚卵、黑海松貝等頂級新鮮食材，1500日幣以下能品嘗到梅、竹兩種套餐，若想來點更好的推薦你點選「松套餐」。

松套餐（海鮮お茶漬け 海鮮茶泡飯）2000日幣

9種類的基本海鮮外，另外添加了頂級的螃蟹、海膽與鮭魚卵增量，餐點先乾吃，等剩差不多三分之一時，請店家加入鯛魚熬的高湯，品嘗茶泡飯的另一種美味。

如果覺得兩千日幣有點太貴了，也可以品嘗梅或竹套餐。雖然沒有海膽，但分別只要1100日幣及1500日幣就可以嚐到豪華的海味，與極度鮮美的鯛魚高湯。喜愛海鮮茶泡飯的朋友千萬不要錯過！

地址：東京都中央區日本橋3-1-15

交通：日本橋駅B3出口徒歩2分

營業時間：平日11:00～15:00、17:00～21:00

假日11:00～21:00

官網：https://tsujihan.kingoshou.com/

③マグロ卸のマグロ丼の店

「マグロ卸のマグロ丼の店」在銀座歌舞伎町和豐海皆有分店，銀座以拉麵為主、豐海以新鮮的鮪魚丼飯為主。推薦來到豐海的店鋪，可以一邊品嘗新鮮的海鮮丼飯、一邊欣賞眼前的東京灣。

午餐推薦：マグロ卸のマグロ丼 招牌鮪魚丼飯 600日幣

滿滿的新鮮鮪魚舖在飯上，每一口都能吃到鮪魚的新鮮滋味，而且只要600日幣！

晚餐推薦：ネギトロ映え丼 蔥鮪魚丼飯 1000日幣

蔥與鮪魚肉佈成山狀的丼飯，讓你不知從何下手，蔥與魚肉的鮮甜在嘴裡蔓延。

地址：東京都中央区豊海町3-13

交通：都営大江戸線勝どき駅徒歩13分

營業時間：午餐10:00～16:00、假日7:00～16:00

晚餐16:30～21:00（周日至周二晚上休）

官網：http://suzuyoshi.info/maguro/

④野口鮮魚店 本所吾妻橋

滿到掉出來的海鮮丼飯，讓你不知從哪裡開始吃！野口鮮魚店位在東京晴空塔附近，店內的海鮮都是從築地市場每天新鮮直送，cp值高、每天都吸引大批客人排隊。

海鮮丼飯 海鮮ちらし 950日幣

不用一張千元日幣就能品嘗至少10種海鮮的丼飯，鮪魚、鮭魚、鰻魚、干貝、大鮮蝦…

上等海鮮丼飯 上海鮮ちらし 1430日幣

想再對自己好一點，不妨點一份上等的海鮮丼飯吧！浮誇的海鮮們一個個超出碗的大小，要讓你吃到心滿意足！

地址：東京都墨田區東駒形4-6-9

交通：都営浅草線の本所吾妻橋駅徒歩3分

營業時間：11:30〜14:30、16:00〜19:00

定休日：每周一晚餐、星期三、其他不定休

https://tabelog.com/tw/tokyo/A1312/A131203/13103727/

⑤炭火活烹三是 新宿西口店

新宿是東京屈指可數的美食天堂，除了高級餐廳林立外，平價美食也不少。新宿平價午餐推薦「炭火活烹三是」，嚴選北海道函館、千葉縣銚子、岩手縣宮古等全國直送的新鮮魚貨，在東京市中心也能品嘗到美味的海鮮！

午餐必點：海鮮丼 890日幣、大海鮮丼 1050日幣

鮪魚、鮭魚、鮮蝦、玉子燒…滿滿食材的海鮮定食，附上味噌湯、漬物與小菜，大碗只要日幣1050，俗又大碗！是來到新宿逛街時可以省荷包的美味料理。

雖然店名是寫著炭火活烹，表示炭烤或煮魚是店家的得意菜，但看網路上的照片幾乎都是海鮮丼飯，就知道便宜又大碗的海鮮定食多麼有人氣了。

地址：東京都新宿区西新宿1-15-5升屋ビル3F

交通：JR新宿駅南口徒歩5分

營業時間：11:00～凌晨1:00

https://tabelog.com/tw/tokyo/A1304/A130401/13140296/

⑥五輪鮨 五反田

位在五反田的五輪鮨，每天從市場直送新鮮海鮮，不論是一人用餐或多人聚會都大歡迎，店內提供多人包廂可不受其他客人打擾。

午餐限定必吃：海鮮丼 950日幣

平日周二到周五限定、每天只有10份的「海鮮丼」，以超大容器盛裝食材，飯上佈滿了溢出的海鮮，不僅有新鮮生魚片，連炸魚、烤魚也放了上去！滿滿的好料竟然只要950日幣、物美價廉，難怪一天只限量10碗呢。

地址：東京都品川区西五反田2-7-8誠実ビル8F

交通：JR五反田駅西口徒歩1分

平日11:30～13:30、17:00～23:00

周末晚餐16:00～22:00

定休日：星期一

https://www.gorin-p.jp/

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