最新地標登場！UNIQLO淺草店開幕直擊 疫後老街觀光景點+1

UNIQLO淺草店在綿綿陰雨中，於淺草老街區的六區通開幕。原址為日本職人物產店「Marugoto Nippon」建築物內，如今放滿了UNIQLO旗下的服飾配件——即便是在因疫情而缺少外國觀光客的現在，UNIQLO淺草店的開幕一樣掀起一陣話題，而在開幕當天早上也能見到來「朝聖」的民眾。進駐日本代表性的熱門景點淺草，對於UNIQLO來說似乎也具有某種指標性意義，官方網站中寫道，淺草做為日本國內外高人氣的觀光景點，擁有非常多元且包容的文化性，無論國籍、性別還是年齡。正是在這樣的地方開展的新門市UNIQLO淺草，亦再以新的文化特色提供人們不一樣的Life Wear新概念。

UNIQLO淺草地處要塞，位於淺草寺周邊老街散策之區域中，足以作為淺草新地標，而一走進店內便能見到那與雷門燈籠神似的LOGO燈籠，亦如淺草一帶常能見到的小燈籠。此外，更有以參拜神社寺院時，會貼在天井或牆壁上的「千社札（センジャフタ）為主設計意象LOGO，特別具有江戶風情。

儘管官方在開幕當天一早，已宣布UNIQLO淺草將會提早一小時開門，讓不少熱情的民眾粉絲，衝著特別開幕紀念品早早到場排隊。然而，實際上卻到快11點開門營業，導致早上店門口前形成了一條雨中「人龍」。

配合開幕發放的紀念品，其中之一為由UNIQLO淺草特別包裝設計的淺草特產「雷おこし」，吃起來感覺有點像古早味的爆米香。這特別的小紀念品，只有來店前2000位才能拿到，因而在開幕後不到幾個小時就被領光了。沒搶到這淺草風格十足的小紀念品也不用太失望，因為還有另一項小紀念品可以拿——那就是千社札設計的UNIQLO淺草LOGO貼紙，既潮又時尚。這紀念貼紙由於已印刷了30,000份，因而即便無法在開幕的今天到達現場，依然有機會可以取得。

寬敞明亮的店面空間中，展售多種UNIQLO的商品，然而種類其實並不算非常齊全豐富，且在種類與商品區域規劃上，並非以單純服飾消費為主，反而有更多空間用於服飾產品的特別展示——而現在正是夏季主題的服飾展。

如果是純粹想要購物的話，個人還是比較建議到距離淺草不算遠的「御徒町」店，那裡不僅大，而且商品也很完備，從淺草走過去大概半小時，不過也可以選擇搭公車，或是做電車到JR御徒町站。

二樓主要是男裝區，不過在手扶梯旁展示了很多過往UNIQLO優衣庫與其他品牌聯名合作的商品。

同在二樓的另外一邊，有個特別的「UNIQLO淺草選書空間」，對於愛書人士來說，是蠻值得逛逛看看的區域。

不過其實在UNIQLO淺草二樓的空間中，有1/3的面積都是UT的空間，包括了展示過往UT與各界藝術家和品牌合作聯名的商品，以及可客製化UT的部分。值得一提的是，這次在UNIQLP淺草中，有設置了一塊可讓民眾現場快速製作客製化UT的「UTme！」區域，在這裡已有準備了一些非常淺草風的照片和文字，包括就在10分鐘路程外的淺草標誌「雷門燈籠」，讓大家可以依據喜好選擇組合搭配，製作一件淺草老江戶風的UT。除了UT外，這些圖樣也能搭配組合成客製化的小碟子。

腳步回到一樓，也許你會看到一個熟悉的標誌——那是UNIQLO淺草的前身「Marugoto Nippon」的標誌，這就是UTme！與Marugoto Nippon合作聯名的UT商品。他們以Marugoto Nippon旗下的17個日本酒造品牌LOGO作為圖案，設計成UT展售，而實際上Marugoto Nippon在店內依然保有一處櫃位，展售著UT上能見到的那17家日本酒造的日本酒商品——這也是UNIQLO淺草特有的風景。

靠近入口處，能見到之前JAPANKURU在UNIQLO原宿店也有看到的UNIQLO FLOWER花店。

而在出口旁邊，則有一台特別設計的優衣庫人力車。上面寫著「The Power of Clothing（服飾的力量）」，雖然讓我很想吐槽它——人力車要的不是「服飾的力量」，是「肌肉的力量」好嗎？

作為開幕日的慶祝活動之「尾聲」，那就是若當場消費滿5000日圓，則可獲得UNIQLO特製的紀念茶杯。不過其實啊，除了紀念茶杯以外，原本還有UNIQLO特製的帆布袋可以拿。但⋯⋯很明顯地，他們在開幕後一小時左右就被搶光了。

好啦，我們的現場直擊就到此為止了！下次找個天晴的日子，再來UNIQLO淺草逛逛吧。

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