當東京「JR山手線」擬人化？30個車站變身偶像男團　人設故事都有

在東京無論是觀光還是生活，想必大家對於JR的山手線都不會陌生。這條在東京市中心的環狀鐵路線，載著東京人和海內外觀光客遊走東京主要地區，也是非常繁忙的一條電車鐵路線。（編按：某種程度上，山手線就很像是大家的好朋友好親戚？）正是這樣的一條山手線，不知道你在搭車時是否想像過，有一天他們真的會成為「人」出現在你眼前？而且還是美男加型男之偶像團體？

不管你有沒有想像過，由日本知名演藝公司Amuse、AOI Pro.及ORIGAMIX PARTNERS三家公司共同企劃的「AAO Project」都幫你想好了——他們聯手JR東日本，打造出由山手線上30個車站化身的美男偶像團體「Station Idol Latch！」，並規劃一些「演藝活動」，包括動畫、漫畫、遊戲、小說、發布單曲、演唱會等，真有如真正的偶像團體一般走跳，欲吸收大量新粉。他們的這些演藝活動，會從每週更新一次的廣播劇開始，自6/3起，在他們的官方Youtube頻道上就可以聽到新作，包括主題曲喔。既然是動漫遊戲廣播劇，又怎麼少得了非常重要的聲優大大們呢？不用懷疑，這些擬人化的山手線車站偶像們，不少是由目前當紅的聲優配音。（編按：目前尚未全部公布。）

聽到這裡，是否讓你更加好奇，車站化身的美男團⋯⋯究竟是何方神聖呢？一如前面說的，每一個車站的角色故事和人物性格設定，當然也是根據車站當地的特色為主基調來設計，對於熟悉或是有到過東京的朋友來說，這絕對也是不容錯過的樂趣所在。而即便每到過不熟悉東京，也可以透過角色設定的性格，大概了解東京部分地區的文化特色。有趣的是，這些美男偶像們可不僅從事「演藝活動」，他們白天在車站中「任職」，下了班之後才會從事偶像工作。（編按：所以他們都有制服裝扮和偶像裝扮兩種～）

下面，就帶大家來看看，你我比較熟悉的山手線車站們，擬人化後變成什麼樣，又有什麼性格吧。

東京站 | 東海林鈴音

聲優：小野賢章（代表作：《JOJO的奇幻冒險》、《黑子的籃球》）

金髮碧眼，東京站的東海林鈴音，生得與老洋房東京車站一樣，走洋派路線，而正是看起來如此華麗文雅的他，是Station Idol Latch！男團的「臉面」，彷彿也是隊長一般的存在。（編按：從宣傳海報的站隊位置，就可以看出東海林的份量了吧哈哈哈。）台風穩健而有魄力，為人處事深思熟慮而圓融，無疑足具領導風範，而為了要維持東京的首都形象，在他的帝王氣質之下，卻有著細膩敏感的心。到底是有多麼纖細敏感呢，據說他只要有壓力或感到焦慮的時候，就會胃痛，這就是「反差萌」吧。更有趣的是，他本人的興趣愛好是，逛各家超市賣場——只能說，東海林還真個複雜的男子。（編按：啊就雙子座嘛。笑）

原宿站 | 竹下宮斗

聲優：未定

看到他五顏六色的頭髮和著裝，或許你就能猜到他——竹下宮斗，就是東京流行文化新潮地「原宿」的代表偶像。關於「竹下」的姓氏，很明顯能看出是出自原宿著名的「竹下通」，而「宮斗」這名字，雖然光看漢字可能看不出什麼所以然來，但其實裡面似乎也藏著點蹊蹺。「宮斗」日文唸作「Kyuto」，和英文中的「Cute（可愛）」發音如出一轍。看到這裡，就不難理解了吧，畢竟原宿這個地方就是要卡哇伊啊。竹下宮斗的角色故事設定還蠻動人的：出身自地方神社家庭的他，雖然看起來徹頭徹尾的原宿風，卻非常重視日本的傳統文化，且懷抱「大志」——他希望自己能成為連結東京與故鄉的橋樑，讓都市人再發現傳統文化的魅力，也讓故鄉的人知道城市生活的樂趣。

仔細看他偶像裝扮時披著的披風，上面用亮麗顏色印有的，似乎就是日本的傳統紙牌遊戲「花牌」。衷心祝福宮斗能大志有成囉。

秋葉原站 | 雷電遊生

聲優：未定

穿著JR制服時，看起來就是個普通專業的站務員，不過再換上偶像裝扮後，你大概就看得出來，雷電遊生果然就是秋葉原的代表——手拿粉絲標配之團扇、螢光棒，宅氣息一覽無遺，而且愛好是打Game、VR體驗等，也非常有秋葉原特色，除此之外，愛吃貪睡——怎麼感覺這人有點「怪」，雖然「怪」好像也是某種秋葉原的特色啦。據說雷電遊生甚至可以在秋葉原的大街上，突然就變得很睏。（編按：那真的是不算很正常？）在他的簡介中提到，他的體格像隻熊，雖然外表看不大出來，但其實他對「吃」、「睡」和「色」這三件事非常地「講究」。不得不說，作為「偶像」他真的還蠻⋯⋯「有趣」的。

上野站 | 飴屋 楊

聲優：未定

被說是「出身自藝文家庭的怪胎」，上野站的代表飴屋楊被賦予的角色性格，無疑和上野一帶多博物館和美術館有關係。別以為只有藝文氣息，他還有另外一個興趣，那就是到動物園裡看動物和⋯⋯人。（編按：就是上野動物園吧。）這個角色的名字設計，也是頗有玩味的，光看漢字會讓人黑人問號，但看著它的日文讀音「Ameya You」唸一遍，或許你會發現和上野名所「阿美橫町」的日文讀音「Ame Yokocho」的前半部分有點像。（編按：不知為何覺得這哥哥看起來很腹黑。）

新宿站 | 神堂唯姫

聲優：田丸篤志（代表作：《銀之匙》、《排球少年》）

新宿站的複雜是出了名的，站大出口多，百貨公司多不說，作為交通樞紐更有多條鐵路線經過。BUT，代表這樣的新宿站的角色，卻是個長相秀氣卻有些冰冷的美少年？神堂唯姬的角色設定，是個喜歡獨處，有完美主義，而且不大會喝酒。（編按：但他的表演服，是不是有點⋯⋯歌舞伎町風？）看到這裡，也許你會納悶，新宿真的是這種性格嗎？要嘛是設計者故意全部倒著來，要嘛是對於東京人來說，新宿的真面目應該是這樣的？

御徒町站 | 高良摩利央

聲優：未定

看過幾個大站之後，來分享一個相對沒那麼有名的站好了——那就是介於「上野」和「秋葉原」之間的「御徒町」。也許御徒町對於觀光客來說，並不是那麼顯眼的一個站，但在Latch！的世界中，代表御徒町的角色高良摩利央，可是個少見的看起來像極了不良少年的JR站務員。高良的設定，感覺就是個暴發戶的兒子，因為經歷家境平淡到致富的變化，所以堅信「只要有錢就會幸福」。不過就是這樣看起來似乎一身銅臭的傢伙，卻格外純情，據說在喜歡的女生面前就會和國中生小男生一樣。愛錢這件事，感覺也同時體現在他的名字設計上，「高良」的日文讀音為「Takara」，與日文中的「寶物」同音，只能說，他恐怕生下來就愛錢吧。（編按：據說高良自稱是上野的飴屋楊的弟弟，打從心底敬佩他「阿兄」。）

駒込 | 英 皐月

聲優：未定

如果喜歡日本庭園，有去過以春時的古老枝垂櫻聞名的「六義園」的話，或許對駒込站不會陌生。而代表這個站的角色英 皋月，身上就帶著蠻明顯的六義園色彩。雖然說白天在車站當站務員，但據說他私下對於花草植物非常了解，堪稱是個連花語都記得一清二楚的花匠，自己帶著神秘氣質不說，貌似連喜歡他的粉絲們也都很神秘。或許也是這樣的設定，造就他不親人的個性，常常不記得別人的名字，甚至有臉盲的傾向，好在他自己有一套記人的方式——那就是將見到的人，以氣質相符的花朵聯繫起來，然後⋯⋯就會用花的名字稱呼對方。（編按：這樣好嗎？）這麼特別的人，真的能當偶像嗎？嘛，就如同前面說的，就是他如此特別的性格，也造就了他擁有自己獨特的粉絲群吧。

不得不說，生活在東京，看到自己曾經到訪過的JR山手線車站，變成一個個「有血有肉」的偶像人物，真的是一件非常有樂趣的事，而且會不斷去琢磨每一個角色的設定，和那一個車站地區本身之間的特色聯繫，就如同上面和大家分析的那樣。雖然，JAPANKURU團隊中，是沒有真正意義上的迷哥迷妹啦，但這種特別的企劃，總是讓人津津樂道嘛。且期待Station Idol Latch！今後的演藝活動和發展，說不定還會有其他有趣的消息，到時候再和大家分享囉。

圖片、資料來源：Station Idol Latch！官方網站

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