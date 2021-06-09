日本關東春末賞花名所！ 箱根小田急山之飯店 杜鵑花庭園與富士山美景

箱根溫泉鄉 藏著一座杜鵑花庭園

說起箱根，大家自然會想到溫泉，但說起箱根賞花，我個人卻對繡球花印象深刻。主要是因為以前看過前輩拍的箱根登山電車和繡球花，讓繡球花控很難不記住。不過前兩天因緣際會，走了箱根小田急山之飯店一趟，才知道原來在這裏有一座杜鵑花庭園，而它滿開的景色搭配背後的山與湖，還有飯店的洋房建築，構成了與東京杜鵑花名所根津神社全然不同的另一片風景。

箱根的小田急山之飯店，是三菱4代目社長「岩崎小彌太」在1911年（明治44年）建造的別墅，而在這別墅的花園內，種植了多達70種3000多株的杜鵑花，以及40種300多株的杜鵑花屬石楠花。其中，許多品種都是如今珍貴的古品種，喜歡研究花草的朋友，若想要觀賞到一些稀有的杜鵑花品種，在小田急山之飯店的杜鵑花庭園想必能如願。且這座杜鵑花庭園，面朝箱根著名的蘆之湖，背更有富士山景為襯，也是喜歡拍攝富士山的攝影朋友們，必收入口袋的拍攝景點之一。

然而不巧的是，這次拜訪時，由於天公不作美，雖然見到了滿山紅白錯落的杜鵑花坡，卻無緣見到它背後那依然白頭的富士山。這裡只好先截一張官方網站上的圖，給大家參考了。

由於箱根地勢較高，杜鵑花期相比東京都內也晚一些，今年自4月尾開始到5月中，最佳觀賞期是5月初。我們拜訪時是5/11，已經過了滿開時期，卻依然很美。一般在花期時，若沒有在山之飯店住宿，入園觀賞會需要收1000日圓的入場費，且僅對外開放自9:00至17:00。若是在山之飯店住宿，則可隨時免費入園賞花，且天色暗了之後，花園內會點燈，觀賞起來又是另一種氣氛。

5/10晚上，我們入住箱根小田急山之飯店，從4樓的房間窗戶，可眺望整個花園，還有後面若隱若現的富士山。而山之飯店內自然也備有溫泉，無論是室內的還是露天都有，個人覺得作為春末夏初的小旅行，是非常不錯的選擇。

箱根小田急山之飯店（箱根小田急山のホテル）

地址：神奈川県足柄下郡箱根町元箱根80

官方網站

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