筷子、銅壺、釜鍋！新潟品味「職人小鎮文化」 燕三條工廠見學必訪「質感作坊」

燕市與三條：職人工藝文化與工廠見學

喜歡日本工藝的朋友，或許早就已耳聞過「燕三條」的大名。雖然總是被稱作「燕三條」，但實際上是「燕市」與「三條」兩個小鎮，而它們都是位於新潟縣的日本非常有名且歷史悠久的職人小鎮，擁有各式各樣的作坊，利用傳統和現代技術製造生產多種精緻且極具工藝美的產品，而如日本工業設計大師柳宗理、戶外活動用品品牌Snow Peak等著名高端品牌產品，都有在這一帶生產的。

自2013年起，當地開始舉辦「燕三條 工廠的祭典」活動，也在海內外引起話題，因為在活動期間前往拜訪，可以見到許多平時不開放觀摩的作坊及工廠，對於喜歡工藝品、工業設計乃至日本設計的朋友來說，可是非常難得的機會。然而，即便不是活動期間，燕三條依然有許多可以見學參觀的工廠。這次JAPANKURU搭乘JR東日本新幹線，帶大家實際走一遭，並在燕三條站站長和站員們的推薦下，為喜歡日本工藝的你整理了一些必訪選項。

交通便利！東京出發 上越新幹線一條直達

從東京出發，前往燕三條非常方便，可自東京站或上野站直接搭乘JR的上越新幹線，一路免轉車直通燕三條站，車程不到兩小時便可抵達，作為週末假日的小旅行也是不錯的選擇。而身為外國人的大家，可以活用JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區）前往，花費18000日圓（含稅），便可以5天內自由搭乘JR東日本旗下的所有列車及巴士，包括了新幹線、特急列車等。一般搭乘新幹線自東京前往燕三條，指定席來回票價大概不到19000日圓，若使用JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區），還可以安排前往長野新潟一帶的其他地區。且現在這張周遊券，無論是持有短期簽證的外國旅客，還是持有長期簽證的在日外國人，都可以購買使用。

JR東日本旅客鐵路株式會社

官方網站

線上訂購JR東日本範圍內的新幹線或特急列車

玉川堂：一體成型的銅壺

要說燕和三條最經典也最值得參訪的傳統工藝工廠，玉川堂絕對榜上有名。它是一家製造銅茶壺杯盤的工廠，由玉川家族1816年創立。雖說工廠是在1816年才創立的，但玉川家族的銅器製造歷史，在更早之前便開始。畢竟燕三條一帶，自江戶時代（1603-1868年）起就是金屬加工重地，當地人在彌彥山上開採銅礦，並將至用來製作用於祭祀的神器或裝飾品，而玉川家族便是其一，一直持續到1650年。1700年代後期，一種被稱作「鎚起（ついき）」的獨特銅器塑形技術，自東北的仙台流傳到燕三條，而它也為玉川家族所習用，一直相傳沿用至今。

憑藉其特別的技藝，以及不斷地磨練精進，整個19世紀下來，玉川堂從只是製作一般日常生活銅器的工廠，發展成製造高價精緻銅工藝品，甚至獲得了日本皇家的認可，更在世界博覽會上得到國際高度評價。如今，走訪燕三條的玉川堂，依然能見得它古色古香的日式老宅，以及在旁設置的一間小型工廠——工匠職人們就是在那裡度過一整天，以自己手中的錘子，將一片銅片敲打形塑成器——是的，這就是玉川堂「鎚起（ついき）」的精髓所在，所完成一切器皿，都是從一張銅片塑形而成，完全沒有任何接合，可見得職人們錘錘之精準。

正是如此精良的工藝，造就了玉川堂出產產品的高價，包括他們和日本其他工廠合作其他有趣的商品也是，如銅玻璃高腳杯等。如此高質感的定位，亦讓他們得以進駐東京都內的繁華區銀座開設分店。工作人員告訴我們，玉川堂最受歡迎的品項，還是以銅壺為主，包括水壺和茶壺，其中依據工藝手法不同，要價從75,000到60萬日圓都有。乍看價格，的確是會覺得很貴，不過若見識過職人們精湛的技藝，了解玉川堂旗下商品的價值所在，多少就能理解這價格為何如此驚人了。

玉川堂

地址：新潟県燕市中央通2丁目2−21

官方網站（簡體中文）

✳︎參觀見學時，若需要英語導覽，可提前與玉川堂聯絡，以讓他們得以事先安排加拿大工作人員來進行導覽講解。

Suwada：相伴一生的指甲刀

相比玉川堂，Suwada在燕三條一帶算是比較現代化的工廠，主要以製造刀具為主，其中最有名的是指甲刀和園藝剪刀。若是內行人，或許已經知道Suwada的指甲刀，一把要價數千日圓，只不過這數千日圓的指甲刀，究竟和百元店的指甲刀，有什麼差別？拜訪Suwada在燕三條的工廠，勢必可以找到答案。

成立於1926年的Suwada，至今已經是第三代社長接管，而為了讓世人了解Suwada指甲刀的價值所在，他決定開放工廠讓一般遊客參觀，透過展示指甲刀製造的流程環節，以及職人們的用心及技藝，來傳達自社對於生活的講究——即便小到像指甲刀，都可以讓它很精緻。漫步Suwada的工廠車間步道，看著職人們熟練地打磨著產品邊緣，使起更加細緻，再用珠寶鑑定時會使用的放大鏡仔細檢查產品，以進行修正。儘管工廠中的設備大多與時俱進，不過就從職人們的作業中，便能體會到Suwada對於手工及細節的講究與堅持。

老實說，在Suwada工廠剛開始對外開放參觀時，廠內工作的職人們是蠻不適應的，感覺很像被監視。不過隨著時間久了，他們漸漸發現來客們臉上浮現出的佩服的表情，使他們更為自己的工作感到驕傲，亦逐漸習慣在眾人的目光下專心工作。就我們這次拜訪時來看，職人們根本就全心全意在工作，似乎根本沒有注意到我們的存在。

離開Suwada本工廠，我們還拜訪了他們在2020年開幕的新工廠——這裡不僅能觀摩正在製造生產的車間，還可以看到一些職人們利用剩餘的鋼材製作出來的金屬藝術品。而這裡的職員食堂旁邊，還有一個小小的義大利咖啡廳，裡面是可以讓遊客用餐的。若說這次的工廠見學讓你好想入手一支Suwada指甲刀，那麼到工廠附設的展售門市就對了。這裡可以找到各式各樣高品質的剪刀，包括嬰兒、寵物用的指甲刀、廚房剪刀、園藝剪刀等。

Suwada Open Factory（訪田製作所）

地址：新潟県三条市高安寺1332

官方網站（JP）

MARUNAO：一雙筷子 看見日常生活的極致

MARUNAO最早是以木工和鍛造起家，主要製造當時建造建築非常必要的工具「墨斗」，而在1939年時，創始人福田直悅（Fukuda Naoyoshi）由於成功改良電動機，使得墨斗得以量產，從而開啟了MARUNAO的新事業。然而隨著時代發展，人們對於「墨斗」的需求日益減少，使得MARUNAO不得不思考轉型，開始進行其他木製商品的生產。就在2000年初，MARUNAO開始生產手工木筷，並從中發現了新的商機，使木筷成為工廠的主要產物，一直到今天。

這次我們來到MARUNAO位於燕三條的工廠，它就位於一片竹林與廣闊的田野之間，廠房不大卻舒適，而在工廠外的停車場，還能見得裝有來自國外的大型木材的貨櫃。工廠中有小小的藝廊空間，其中有透明窗戶可以直接見到工作室內職人們工作的樣子。他們或許正打磨來自南美蘇利南的黑檀木或紫檀木等高級木材，或是人造大理石等成筷，而有的筷子的底端尖細處可細緻至1.5毫米。而藝廊空間中也展示了許多MARUNAO的歷史資料，闡述工廠的歷史及技術精巧所在。

在工廠對面，則是宛如高級精品店的展售門市——真不愧是在巴黎有分店，且與法國的一些高級時裝品牌有聯名合作過，更為不少海外的高級餐廳所愛用，無論在高級時裝界還是在高級美食界都十分有人氣。工作人員透露，其實不少好萊塢名人和有錢人也會前來拜訪購物。看著眼前這精緻沈穩的筷子，以及其高達100,000日圓的價格，腦袋裡面浮現的是職人們一心一意打磨木材的樣子——如此美麗而實用的木筷，誰不想一睹它的芳采呢。

MARUNAO（マルナオ）

地址：新潟県三条市矢田1662-1

官方網站（JP）

藤次郎：擁有武士刀魂的專業廚刀

藤次郎應該是我們這次拜訪的四間工廠中，最年輕的工廠，儘管它在燕市早也不算是新廠了。藤次郎的歷史可以追溯到戰後的日本，最早是製造農用機具起家。只是隨著工業時代到來，農業的衰退也讓藤次郎不得不轉型，而後來他們找到了生產刀具這一出路，並採用自古以來鍛造日本武士刀所使用的鋼材製造。隨著二代目社長接管，一直到如今的三代目，藤次郎已在廚刀界打下了一片天，旗下生產的刀具受到廣大專業廚人們愛用。

參觀藤次郎的工廠，穿梭於不同廠房間，可有著特別的樂趣，因為藤次郎兼用現代技術與傳統工藝在製造廚刀！在大型現代化的車間中，可以見到職人們利用機器沖壓磨刀，而再走到比較小的車間，則可剪刀職人正在手工打鐵，鍛造刀身。

見過如此專業的鍛造，是否又讓人手癢想採購一支回家？不過進入藤次郎的刀具店，看到琳瑯滿目大大小小的廚刀，想必選擇困難症一定會病發。好在店內的店員們都是刀具專家，你大可將自己的需求告訴他們，讓他們為你推薦適合的商品。畢竟，藤次郎旗下的廚刀，包括了標準的日式料理刀，也有西式廚刀。如果有需要，更能客製化打造一把專屬自己的好廚刀，不過我們倒是對其中一把長方形的生魚片刀印象深刻。

藤次郎

地址：新潟県燕市吉田東栄町9番5号

官方網站

追加美食推薦 松月的日式釜鍋炊飯

一口氣走訪了幾家工廠，肚子是否餓了呢？順便和大家推薦一下，我們這次採訪發現周邊美食餐廳——松月。這是一家提供在地料理的小餐館，主打日式釜鍋炊飯。將米與食材及高湯一同放入金屬釜鍋中，料理出來的日式炊飯清新健康而美味。而松月這家餐館最有人氣的菜單選項是「五目炊飯」。所謂的「五目」，即為雞肉、螃蟹、蝦、香菇與竹筍。總之，如果不知道要吃什麼好，不妨參考看看。

釜飯松月（釜めし松月）

地址：新潟県燕市大字桜町227

TABELOG

在燕三條 品味日本職人工藝

Made in Japan，總是為人津津樂道，而想要深入品味這Made in Japan的歷史文化及職人精神，走一趟燕三條，想必會有更多感觸與收穫。無論是現代技術，還是傳統工法，在這裏都能見到，而且交通也十分方便。在見識過職人的好手藝後，是否讓你有點手癢躍躍欲試呢？下一篇我們為大家介紹燕三條這兒，可以體驗職人工藝手作的地方，滿足大家想「創作」的心。

▲在燕三條的宣傳影片中，可看到栩栩如生的職人之鎮。

如何前往燕三條>>

▶JR東日本上越新幹線

從東京出發不到兩小時，就可以到燕三條站。

▶購買JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區）

售價18000日圓（含稅），5天內可以任意達成JR東日本營運的所有列車，包括新幹線、特急列車、JR系統巴士等。

無論是外國人旅客，還是留在日本的長住的朋友，現在都可以購買了。

關於JR東日本旅客鐵路株式會社

▶官方網站

線上訂購JR東日本範圍內的新幹線或特急列車

▶JR東日本網路訂票系統

延伸閱讀：【JR東日本燕三條工廠見學旅】04新潟燕市三條櫻花景點 品味職人文化加賞櫻

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」