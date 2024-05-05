心情被治癒了！播州赤穗一日來回小旅行 打卡溫泉鄉聖地

跟著 CJ夫人愛度假 於 2024-02-20 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 10 個景點，其中包含 播州赤穂駅、赤穗溫泉鄉、伊和都比売神社。

為什麼會發現播州赤穗呢？

主要是在研究JR西日本的關西地區鐵路周遊券時，地圖西側靠近姬路的附近，標記了播州赤穗，網路搜尋一看，才發現播州赤穗是個歷史悠久的海濱小鎮，有赤穗城跡、坂越老街、赤穗御崎遊步道（瀨戶內海絕景）、赤穗溫泉，以及著名的赤穗鹽、牡蠣燒、鹽釜鯛魚燒等，光是隔著螢幕滑一張張絕美海景的介紹，心情就已經被治癒了！！！

不過因為這次時間有限，所以只從中挑選了赤穗溫泉銀波莊的日歸泡湯和兩個赤穗溫泉鄉的打卡聖地：鳥居拍出去就是瀨戶內海的伊和都比賣神社與閃亮亮坂~ 也算是完成一趟充實豐富的大阪-播州赤穗一日來回小旅行！

播州赤穂駅 | 1 小時

赤穗溫泉鄉 | 1 小時

赤穗溫泉區是位於兵庫縣赤穗市御崎高台上的一個海濱溫泉鄉，以面朝瀨戶內海的海景第一排、入選日本夕陽100選與天然溫泉風呂（源泉100%掛け流し）聞名。

赤穗溫泉的泉質屬於氯化鈣泉和放射能泉，具有殺菌、保溫、消除疲勞和促進血液循環等功效，赤穗溫泉區域有約7間不同風格的溫泉旅館，幾乎都提供住宿或是當日往返的日歸泡湯服務，而我選擇的是偏高價位，主打無邊際露天風呂的銀波莊。

伊和都比売神社 | 1 小時

伊和都比賣神社是一座位於赤穗市御崎溫泉街的神社，祭祀的神祇是伊和都比賣大神，也被稱為御崎明神。

伊和都比賣神社鳥居面向海洋，是另一種連結神之境的感覺，這間神社不只吸引網美打卡，也是當地人祈求航海安全、漁獵豐收和姻緣的參拜地，常常能看見船員和戀人回訪祈願。

赤穂温泉 絶景露天風呂の宿 銀波荘 | 19 小時

銀波莊是一間時髦簡約又兼顧日式款待服務的四星級日式傳統旅館，主打位於赤穗御崎最前端的露天風呂，享有美麗日落、海濱風光和不被打擾的靜謐感。

一進入銀波莊的大廳，就對大片落地玻璃窗外的無敵海景著迷不宜，眼前的瀨戶內海像是一座超大型泳池，緩緩湧動著；除了大廳，銀波莊的客房、餐廳和露天風呂區都能欣賞到絕美的瀨戶內海海景，而海的景色，就像銀波莊的名字寓意一樣，不斷傳來銀白色的光芒。

查了銀波莊官網的一泊二食雙人客房定價，約落在2.5萬日幣起跳，對於預算和時間有限的人來說，日歸溫泉就是一個很棒的選擇。

銀波莊共有兩個不同風格的露天風呂，分別是天海之湯和岩海之湯，若是住宿者，早晚男湯和女湯會交替使用，若是日歸泡湯者，每人收費2300日圓（附一條毛巾），僅開放兩個泡湯時段，11：00－14：30和18：00－20：00，不過必須提前透過官方Line以英文方式預約

アマミテラス | 1 小時

Amami Terrace提供赤穗當地土產品：鹽、鹽滷、海洋深層水、水產物，進一步製作而成輕食和甜點，以一邊欣賞瀨戶內海的美景，一邊品嘗來自海的風味。

除了咖啡廳，也有販賣許多關於「赤穗的天鹽」和「天海的水」的周邊伴手禮，很值得入手！

赤穂御崎海岸遊歩道 | 1 小時

泡湯完、也吃完東西，該去走走了。

往海濱方向走去，能找到位於赤穗市最南端海岬的赤穗御崎海岸遊步道，也是屬於瀨戶內海國家公園的一部分。

沿著海岸線散步，欣賞播磨灘的風光。無論是白天時候的蔚藍海面，或是欣賞他有日本夕照100選的絕美落日景觀，都很棒！

閃亮亮坂 | 1 小時

赤穗御崎有一個低調的打卡聖地，就是「きらきら坂（閃亮亮坂）

這是一條民宅間鋪滿了鹽的小路，當陽光灑下時，鹽會反射陽光而閃閃發光，所以得名，無論是正中午或夕陽時分都很好拍照！

播州赤穂駅 | 1 小時

姫路駅 | 1 小時

姫路城 | 1 小時

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：日本兵庫｜播州赤穗、赤穗溫泉、銀波莊、赤穗御崎、姬路城的日歸溫泉旅行

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