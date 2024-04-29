日圓摜破160大關改寫34年新低、哈日族迎來0.20低匯價 換新台幣5萬現省1大1小迪士尼門票

擁有歐洲小鎮浪漫氛圍的輕井澤，位於長野縣北佐久郡，由於東京搭乘新幹線僅需一小時便可抵達，交通便利且氣候四季宜人，不只日本人、就連日本皇室都相當喜愛，近年來更成為最熱門的東京近郊觀光地點！一起來看看輕井澤到底有哪些好吃、好逛又好拍的日本景點吧！

2024-04-28 11:00