關西最大規模！30萬球「水仙花」綻放在琵琶湖 Valley
【旅奇傳媒/日本部報導】「琵琶湖 Valley（びわ湖バレイ）」坐落於滋賀縣琵琶湖西岸標高1100公尺處，搭乘琵琶湖山谷纜車，可俯瞰琵琶湖、欣賞周圍比良山系的新綠、紅葉、雪景，感受一年四季不同的風光明媚。坐落在山頂的「水仙之丘」目前正迎來水仙花的滿開時節。在占地六千坪的斜坡上，種滿了3品種、30萬株水仙花，花朵齊開時一大片黃色花海映入眼簾，絕美無比。
今年由於氣候暖化，原本往年5月上旬至中旬才會滿開的水仙提前開花，預計在日本黃金週假期進入最美的賞花時截。從纜車山頂站走到「水仙之丘」約15分鐘。也推薦可以搭乘觀光吊椅纜車，從另一個角度欣賞琵琶湖絕景、和逼近眼前的水仙花海。
◆ 琵琶湖 Valley（びわ湖バレイ）◆
・營業期間：4月6日（六）～11月4日（一）
戶外體驗從4/20開放、觀光吊椅纜車從4/27開放。
・営業時間：4月～10月9：00～17：00；11月 9：30～16：30
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