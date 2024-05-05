2024名古屋住宿口袋名單！名古屋站／樂高樂園／吉卜力樂園住宿首選

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來來來～想去名古屋的朋友們千萬不能錯過！2024 AsiaYo珍藏的名古屋住宿口袋名單大公開啦～有交通便利的名古屋民宿亦或是設施齊全的名古屋優質飯店，統統任您挑選～那我們廢話不多說，趕快來帶大家一探究竟吧！

名古屋住宿推薦

Resol飯店 名古屋

Resol飯店房型 圖／業主提供

✔️小型雙人床 x 1✔️浴缸 ✔️電視 ✔️冰箱

從房間的設計可以看出老闆非常用心，每一間都有不同的音樂元素，值得您到此入住，距離名古屋車站也只需要4分鐘路程。

Resol飯店 圖／業主提供

💡附近地標：名古屋市營 國際中心站 - 109 公尺、名鐵 名古屋站 - 373 公尺、Midland Square展望台 - 242 公尺、JR中央大廈 - 359 公尺





APA Villa飯店 名古屋丸之內站前

APA Villa飯店 名古屋丸之內站前房型 圖／業主提供

✔️標準雙人床 x 1✔️睡衣／浴衣 ✔️桑拿室 ✔️天然溫泉

飯店免費提供的溫泉及桑拿室，緩解旅客們旅程所造成的疲勞感，到伏見榮町站只需5分鐘。

APA Villa飯店 名古屋丸之內站前浴池 圖／業主提供

💡附近地標：名古屋市營 伏見榮町站 - 572 公尺、名古屋市營 國際中心站 - 908 公尺、名古屋市科學館 - 981 公尺、名古屋電視塔 - 1001 公尺





【022】@矢場町

矢場町房型 圖／業主提供

✔️烹調鍋具✔️洗衣機 ✔️陽台 / 露台✔️沙發

離最近矢場町站只需5分鐘，這間旅宿最多可以入住6人，設備也十分齊全，很適合跟親朋好友一起入住。

矢場町客廳 圖／業主提供

💡附近地標：名古屋市營 矢場町站 - 219 公尺、名古屋市營 榮站 - 722 公尺、綠洲21 - 798 公尺、萬松寺 - 808 公尺





大和ROYNET飯店 名古屋伏見

大和ROYNET飯店房型 圖／業主提供

✔️空氣清淨機✔️浴缸 ✔️加濕器✔️行李寄放(免費)

以植物-竹為設計理念所建造的飯店，提供了完善的浴池供旅客們使用，享受日本泡湯文化。

大和ROYNET飯店 圖／業主提供

💡附近地標：名古屋市營 伏見榮町站 - 112 公尺、名古屋市營 大須觀音站 - 727 公尺、名古屋市科學館 - 424 公尺、大須觀音 - 930 公尺





日本樂高樂園飯店

日本樂高樂園飯店房型 圖／業主提供

✔️加大雙人床 x 1✔️浴缸 ✔️加濕器✔️空氣清淨機

鄰近樂高樂園，以大小朋友皆喜愛的樂高打造飯店，有種進入到樂高的世界，等著旅客們來探索～

日本樂高樂園飯店 圖／業主提供

💡附近地標：名古屋臨海高速鐵道 金城埠頭站 - 302 公尺、名古屋臨海高速鐵道 野跡站 - 2869 公尺、磁浮·鐵道館 - 435 公尺、名古屋港水族館 - 5334 公尺





MYSTAYS飯店 名古屋榮

MYSTAYS飯店房型 圖／業主提供

✔️標準雙人床 x 1 ✔️浴缸 ✔️加濕器✔️空氣清淨機

新榮町站只需5分鐘即可暢遊名古屋各大景點，回飯店還可享受按摩服務，舒緩旅遊疲勞～

MYSTAYS飯店大廳 圖／業主提供

💡附近地標：名古屋市營 新榮町站 - 453 公尺、名古屋市營 高岳站 - 505 公尺、綠洲21 - 512 公尺、名古屋電視塔 - 686 公尺





聽完AsiaYo整理完TOP6名古屋高CP住宿，有沒有您心目中理想的住所呢～不論是在交通方面或是生活機能，各個都是一級棒！現在趕快登上AsiaYo平台，來預訂名古屋優質民宿吧～





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