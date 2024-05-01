感受日本傳統古老文化　秋田夢幻美食美景輕旅

【圖／文：田欣雲】

位於仙北市的田澤湖造訪當日，巧遇秋田降下瑞雪，在御座石神社鳥居前靜賞雪見田澤湖，場景如夢似幻！田澤湖是全日本最深的湖泊，最深處達423.4米，清透湖水看上去非常深邃，加上當地流傳「辰子傳說」，讓它始終自帶一股神秘氣質。相傳秋田美人辰子生得貌美，但生怕失去美貌，便向觀音祈求青春永駐，神明指示辰子喝下湖泊北方的湧泉，可達成心願，而辰子找到泉水後卻不停地一飲再飲，當泉水被喝乾，辰子也化身為龍，永居在田澤湖底了。

告別田澤湖，驅車往西10分鐘來到秋田內陸縱貫鐵道的松葉站，準備一路向北駛向阿仁合站，但與以往搭觀光列車不同的是，只要提前一個月向鐵道公司預約，花5萬日圓（約新台幣1.1萬元）就能自己包下整節車廂開派對！秋田內陸縱貫鐵道株式會社旗下有3台可供租賃的觀光列車，暱稱為「鐵之3兄弟」，我搭的次男「笑EMI」建造於1989年，2020年翻新，一輛最多可容納42位乘客，從松葉站到阿仁合站車程約1小時，乘客自行攜帶餐點酒食無妨，要加點列車供應的小點心也隨意。在通過最長山洞時，車掌還特別熄了燈，才開始擔心伸手不見五指，可愛的夜光秋田犬就驚喜浮現車頂，可謂別出心裁。

在秋田旅遊，常能遇見面目猙獰的「生剝大神(NAMAHAGE)」，拉車近兩小時來男鹿半島「生剝館(なまはげ館)」的目的，就是為了一探鬼神之謎。秋田人相信，深居山中的「生剝」是神明的使者，每年12月31日除夕夜裡，生剝們會下山到家家戶戶，用驚人的聲響驅走惡靈，為民眾消災除厄；而百姓則會獻上供品，請生剝喝酒以示敬意。

1978年「男鹿生剝鬼」被指定為重要無形民俗文化財；2018年被登錄為UNESCO非物質文化遺產。在生剝館中，參觀者可透過影片、展品認識生剝文化，館方還邀請雕刻大師石川千秋現場製作生剝面具，如果嫌看介紹影片不過癮，建議加價順遊生剝館旁的古民居男鹿真山傳承館（なまはげ館），裡頭將上演生剝大神除夕拜訪全過程；或入住男鹿溫泉鄉「五風生剝太鼓」欣賞演出，張力十足的嘶吼聲與鼓樂演奏，保證讓你心驚膽顫！

男鹿半島有溫泉，特色美食是石燒料理，不過，若要說讓我印象最深刻的男鹿意象，一定是男鹿國定公園入道崎燈塔了（在說景點的時候用「崎」，在說燈塔的時候用「埼」）。這座高27.92公尺、矗立於半島最北端的燈塔有兩大記憶點，一是那黑白相間的配色，二是座落北緯40度的位置。有陣子日本流行一款佛系手遊「旅蛙」，紅到台灣，回想我跟風豢養的愛蛙，某次寄回風景明信片，就曾出現過這一眼難忘的黑白燈塔。其實回頭想想，這樣的遊戲記憶，又何嘗不是種心理暗示？像我這次來過秋田市民俗藝能傳承館之後，就迷上了竿燈祭，打定主意今年8月盛夏，一定要親眼見識12公尺高的巨型竿燈魅力！

秋田市民俗藝能傳承館中，施展「竿燈妙技」的秋田男兒將竿燈頂在腰際，上頭24顆燈籠把長竿壓得微彎，遠遠看上去，就像一株飽滿得彎了腰的稻穗，象徵五穀豐收。據說每年8月3到6日秋田竿燈祭實際登場時，燈籠架上最多可掛上46顆紙燈籠，一支竿燈最重約50公斤，且燈籠裡全都點上蠟燭，身穿傳統祭典服飾的男子會運用腰臀、額頭、手掌或肩膀頂住竿燈，維持平衡，伴隨周邊響起的鼓聲、笛聲和吆喝聲，把緊張刺激的情緒帶到最高點。

繼續往南，花1.5小時車程來到仁賀保市的自然景點元瀧伏流水，長途跋涉，只為驗證一個說法：秋田的水有多好？光聽說不夠，還要親身來源頭體驗才算數。鳥海山上的雨雪穿過層層火山岩，匯入地下，歷時十餘年再噴湧而出，在此形成長約30公尺、高5公尺的元瀧伏流水，從停車場步行約700公尺，穿過鬱鬱蔥蔥的林間小徑，費時十餘分鐘即可到達，算是老少咸宜的健行路線。由於泉水溫度終年維持在攝氏10度低溫，氤氳水霧應運而生，充足的水氣使這裡的苔蘚植物生長茂盛，宛如秋田版的奧入瀨溪流，尤其在夏季，冰冷水氣容易形成一片白霧，為此地增添幽靜和神祕氣氛，吸引不少攝影愛好者前來取景。如果對認識自然生態感興趣，又聽得懂日文，不妨上網向「鳥海山、飛島地質公園導覽協會」申請付導覽服務，專業嚮導不只將分享有趣知識，還會帶你到湧泉源頭喝上一口，感受鳥海山湧水的清甜。





景點資訊

秋田內陸縱貫鐵道

網址：www.akita-nairiku.com/chinese/

時間：08:30-17:15（週六、日、國定假日休）





網址：namahage.co.jp/namahagekan/

時間：08:30-17:00

票價：生剝館550¥，生剝館+男鹿真山傳承館1100¥





網址：e-ogaonsen.com/taiko/

票價：600¥，小學生300¥





網址：www.akita-yulala.jp/see/693

時間：09:30-16:30（12/29-1/3休）

票價：100¥





網址：chokaitobishima.com/geoguide

備註：預約嚮導1.5小時3000¥





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