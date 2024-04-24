不用日幣一萬就能入住星野集團？！迪士尼住宿新選擇「星野集團 1955 Tokyo Bay」

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

「星野集團」是許多人到日本都會想入住一次的日本連鎖飯店，高質感的設計風格、賓至如歸的待客之道，讓人十分嚮往～

日前星野集團宣布，將在東京必去的迪士尼園區周邊開幕全新的「星野集團 1955 Tokyo Bay」不僅交通便利，還不用一萬日幣就能入住？！

東京迪士尼住宿新選擇！星野集團 1955 Tokyo Bay

「星野集團 1955 Tokyo Bay」預計在2024年6月20日開幕，目前已經開放預約客房。

從JR京葉線「新浦安站」搭乘免費巴士約15分鐘、東京迪士尼度假園區搭乘免費巴士約30分鐘，兩個巴士都不需要另外預約，是安排前往迪士尼遊玩十分便利的住宿新選擇。

因為世界上第一座迪士尼樂園是在1955年誕生的，因此飯店以「1955」命名，也以「OLDIES GOODIES（懷舊而美好）」為靈感所設計，到處充滿1950年代的美式裝潢風格、音樂與配色等，讓來住宿的遊客們即使離開迪士尼園區也能感受這復古歡樂的情懷，婉如將迪士尼延伸至飯店裡一般。

飯店內提供638間客房、共23種房型，房內從壁紙、地毯、到傢飾裝潢，都延續了1950年代復古懷舊的美式情懷，並大膽結合了沉穩的色彩，讓你身在客房中也能感受到那世界觀。

部分客房在兩張床的後方配有一張「ゴロゴロ床(ゴロゴロ有打滾、耍廢之意)」，不僅能在上頭耍廢度過時間，也可以和家人朋友們悠閒聊天，或作為床使用、讓客房最多容納4人入住。

為了讓早起或晚睡的客人不無聊，飯店內還將設置一個24小時開放的公共空間「2nd Room」，播放著1955年代風靡美國的流行樂，裝潢同樣是美式懷舊風格，彷彿帶你穿梭回到1955年代的加州！

在2nd Room旁也設有24小時商店「Food & Drink Station」，隨時肚子餓都能買點輕食飲料來享用。

最貼心的是，這裡不僅是開放給正在入住的客人使用而已，如果你是還在等待未check in的客人，或是退房後還想休息一下的客人，都能自由使用這個空間。

最後是飯店的自助式早餐「Restaurant」，從早上6點營業到10點，到了晚餐時段的則有「Cafeteria」從晚上6點營業到23點，早起或晚歸都還能享有美味的飯店餐點。

星野集團 1955 Tokyo Bay

地址：千葉縣浦安市日之出7丁⽬2-3

費用：2人1晚9,000日圓起（含稅不含餐）

交通：JR京葉線「新浦安站」搭乘免費巴士約15分鐘、東京迪士尼度假園區搭乘免費巴士約30分鐘

網站：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/1955tokyobay/

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