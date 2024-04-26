除了樂高樂園、吉卜力公園還有哪些好玩？愛知縣名古屋親子景點5選！

【撰文:Shinon/ 窩日本】

名古屋位於日本中部愛知縣，雖然給人工業城的印象，但其實名古屋與周邊地區有許多適合親子同樂的景點，除了樂高樂園與吉卜力主題公園兩大主題樂園，還有很多娛樂設施與博物館，非常適合帶小孩來遊玩。

1. 樂高樂園

樂高樂園是日本國內唯一的樂高度假村，這個大型主題園區設有以樂高積木為主題的樂園、飯店及水族館SEA LIFE三個設施。從名古屋站乘搭電車前往只要25分鐘車程，交通方便。

首先介紹樂高樂園，園內有40多個遊樂設施、表演和工作坊，讓入場者可以享受樂高積木世界的樂趣。

當中有個超過1,000萬塊樂高積木打造的Mini Land，以積木重現日本著名城市和景點，可以觀賞精細的樂高模型。

另外，能在工作坊嘗試製作自己的模型，還有各種機動遊戲，從時速最高達57公里的刺激雲霄飛車、海盜船到讓3~5歲小孩駕駛的積木造型的小汽車，無論哪個年齡入場都可找到想玩的設施。

SEA LIFE是面向5至12歲小孩的水族館，與樂高主題結合，以可愛的積木圖案裝飾水槽，增添孩子觀賞的趣味。館內主打「看看、摸摸、學習」的體驗，分為11個主題區域，展示150種類的海洋生物。許多互動區域讓孩子可以親手接觸海洋生物，認識大自然與生命。

地址：愛知県名古屋市港区金城ふ頭2-2-1

前往方法：青波線「金城埠頭」站徒步5分

營業時間：樂高樂園10:00〜18:00、SEA LIFE11:00~18:30

定休日：不定期休

票價：樂高樂園小孩（3~18歳）3,300日幣、大人（19歳~）4,500日幣，SEA LIFE小孩（3~18歳）1,400日幣、大人（19歳~）1,800日幣 (不同設施組合有不同收費)

2. 磁浮列車鐵道館

如果打算前往樂高樂園，並打算在這邊住上一晚，很推薦你把這個磁浮列車鐵道館排在一起。因為它同樣位於金城埠頭站周邊，步行就可到樂高樂園與SEA LIFE水族館。

這是一個以高速鐵路為主題的博物館，以途經名古屋的東海道新幹線為中心，從在來線到磁浮高速鐵路的中央新幹線，各種列車齊聚一堂隨便參觀。

還有鐵路模型、模擬駕駛體驗等，在真實大小的駕駛室中扮演駕駛員體驗操作新幹線模擬器“N700″。午餐再來個日本鐵道便當，以及各種列車圖案的周邊商品，小鐵道迷一定會玩得盡興。

地址：愛知県名古屋市港区金城ふ頭3-2-2

前往方法：青波線「金城埠頭」站徒步2分

營業時間：10:00〜17:30

定休日：星期二

票價：幼兒（3~5歳）200日幣、小學生、初中及高中生500日幣，大人1,000日幣

3. 吉卜力公園Ghibli-Park

吉卜力公園雖然不是位在名古屋市內，但從名古屋站搭乘電車約41分鐘，1小時內可到不算太遠。這是日本唯一吉卜力主題公園，共有「五大園區」涵蓋《龍貓》、《神隱少女》、《霍爾的移動城堡》和《魔法公主》等多部人氣電影作品，不只小孩，很多大人粉絲也會感到興奮。

吉卜力主題公園主打還原作品世界觀，沒有娛樂性高的機動遊戲，讓入場者在園區散步欣賞不同場景。公園入場免費，但每個園區都要額外收費及預約時間，可以按喜歡的作品或想看的內容去選擇。

五個園區先後開幕，最後一個「魔女之谷區」也在2024年3月16日開幕。2024年來玩不只可以嘗鮮，還可逛到最完整的吉卜力公園！( 延伸閱讀: ⇒⇒吉卜力主題公園最新情報來了！交通、票價、購票方式、園區開幕時間一次報你知~)

地址：愛知県長久手市茨ケ廻間乙1533-1愛・地球博記念公園内

前往方法：愛知高速交通東部丘陵線（LINIMO）「愛・地球博記念公園」站徒步1分

營業時間：平日10:00〜17:00、週末及假日9:00〜17:00

定休日：星期二

票價：每個園區不一

4. 名古屋市科學館

名古屋市科學館位於白川公園內，是一個可以有趣地學習科學知識的博物館，涵蓋兒童科學到先進科學，讓小孩子可以透過觀察和觸摸感受科學的樂趣。

設有三個主要展館 – 理工館、天文館和生命館，其中天文館最受歡迎，擁有全球最大型的圓頂星象劇場，獲得金氏世界紀錄認證。

在球形設計的館內可觀看夢幻星空投影、在室溫-30度的房間體驗極光、體驗高達9米的人工龍捲風等，用身心去感受天文現象，看到平日難得一見的奇景。

地址：愛知県名古屋市中区栄2-17-1

前往方法：地下鐵東山線、鶴舞線「 伏見」站4、5號出口徒步5分

營業時間：9:30〜17:00

定休日：星期一、每月第三個星期五(2024年2月20日~3月13日臨時休業中)

票價：初中生以下免費、高中生~大學生500日幣、成人800日幣

5. 大高綠地

大高綠地公園儘管位於名古屋市內，面積卻有約106公頃超級廣闊，是當地人喜愛的都市綠洲。以青翠茂密的若草山草坪廣場為中心，設有交通公園、琵琶池、竹林小徑等設施。

大人可以散散步、小孩則隨便奔跑，在遊戲設施好好放電。

而小孩最喜歡的絕對是草坪廣場的恐龍滑梯！滑梯變成恐龍造型，與旁邊的遊戲設施相映成趣，連大人也會想溜一下！

在2023年3月還開幕了恐龍探險設施Dino Adventure Nagoya，這是一個收費設施，在自然環境中擺放許多種類的恐龍模型，做工逼真仔細，孩子看到巨大的恐龍定會十分興奮！

地址：愛知県名古屋市緑区大高町字高山1-1

前往方法：名鐵名古屋本線「 左京山」站徒步10分

營業時間：每個設施不同

定休日：公園沒有定休日，收費設施星期一

票價：公園入場免費，部分設施額外收費

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