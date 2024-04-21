東京池袋備案！訂不到寶可夢餐廳免驚 「寶可夢咖啡」夢幻皮卡丘甜點 免費放玩寶可夢兒童遊戲區

東京親子之旅早已約定好要帶緹緹到寶可夢餐廳，如預期的沒有在網上搶到位，好險有備案就是到池袋太陽城的「寶可夢咖啡 Pikachu Sweets Cafe」，特地選一晚入住在附近平價池袋WING國際酒店，走過來不會太遠，池袋太陽城除了有寶可夢咖啡、寶可夢中心、Pokémon GO Lab、蠟筆小新專賣店，可以一併盡情的逛。

寶可夢咖啡｜交通

寶可夢咖啡就在池袋太陽城2F，整個太陽城很大，上2F還是需要跟著導航走較容易找到。

1、東京メトロ有楽町線「東池袋駅」步行約3分

2、JR線・東京メトロ・西武線・東武線「池袋駅」步行約8分

3、都電荒川線「東池袋四丁目停留場」步行約4分

繞了一下找到寶可夢咖啡，夢幻純白粉色咖啡廳，一眼就能看到~其期間也一直有人排隊。

顯眼的甜點怪，有人知道這隻的正名是什麼嗎？

雖然人不多，但每組點餐都點很久，我們先來拍個照。

排隊期間可見可愛的夢幻皮卡丘甜點，這可是池袋站限定甜點。

這裡是外帶店，等待區只提供拍照，每人商品只限購3個。

快到時可先看菜單，選好想點的內容會比較快完成點餐。

終於輪到我們點餐，因為已經看好想買的餐點，點餐過程很快。

點餐櫃台好多試圖要讓我荷包大失血的商品，我通通都先沒認真看 ，直到點完結帳才看了幾眼(好險)。

緹緹選了一個可愛吊掛吸管，本以為會如圖隨飲料一起拿到，想不到是結帳時就拿給我們。

接著就是等叫號拿餐點再到打卡區拍照，這裡只能拍照，禁止用餐，拍好照要拿到外面吃。

被皮卡丘甜點師包圍的咖啡廳。

好奇不知要點什麼飲品才有機會自己加這個調味漿。

我們拿到可以的夢幻皮卡丘甜點，其實只有耳朵有巧克力，其他圖案是紙袋，但也很可愛，味道就還可以。

霜淇淋芒果氣泡飲，蠻好喝的~本以為這類的飲料會踩雷不抱太多期望，還吸得到些許果粒。

池袋寶可夢咖啡旁有免費的兒童遊戲區，根本就爸媽溜小孩的地方，超適合親子過來的，要不是緹緹已大了，不然也會加入其中。

Pikachu Sweets Cafe｜東京池袋寶可夢咖啡

官網

地址：〒170-6002東京都豊島区東池袋3-1-2 サンシャインシティ 専門店街アルパ 2F(Google地圖)

電話：.+81 3-6709-0707

營業時間：10:00~20:00

文章來源：緹雅瑪 美食旅遊趣 FB：緹雅瑪 美食旅遊趣

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