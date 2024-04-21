獨家包機！台中直飛日韓 暢遊大阪環球影城、釜山樂天世界 最低14,900元起
【旅奇傳媒/編輯部報導】夏日即將來臨，也進入出遊好時機，台灣遊客最喜愛的日韓，樂園、美食、美景匯聚，航程短、最適合親子同遊，一起沁涼一「夏」！燦星旅遊攜手台灣虎航，獨家推出台中直飛東京、名古屋、釜山 Fun 暑假行程，每週一、五直飛名古屋，每週二、四、日直飛東京，每週三、六直飛釜山，等於暑假天天都可以出國玩。
燦星旅遊總經理殳蓁蓁表示，燦星旅遊在2023年設立台中門市，進一步擴展在台中的佈局，此次參加臺中國際旅展，對燦星而言是一個重要的里程碑，也攜手台中地區旅遊同業及旅客建立更緊密的聯繫，中部地區的民眾也可選擇台中出發包機直飛，既省時又省錢，並讓家庭和親子旅客能夠享受輕鬆愉快的旅程。
台中出發 打造精彩暑假 多款直飛行程中，精選關西5日遊，「大阪雙樂園、奈良餵萌鹿」、「童心雙城遊」包括迪士尼樂園、樂高樂園、小火車和動物園，每人$29,900起，第二人折$3,000；韓國釜山四日遊，「積木樂園、特麗愛3D奧妙藝術館」每人$14,900起、「環湖公園 SPACE WALK、樂天世界」每人$18,900起，，第二人折$3,000。
此外，台中旅展以「熱情夏遊」為主題，要帶民眾前往大人小孩都愛的東京、名古屋、釜山，還有普吉島渡假去，而且旅展現場除了有許多限量一口價優惠外，還有眾多下單好禮。其中，超值一口價免兩萬元遊程，包含：四國高知「神隱少女湯屋．溫泉饗宴4日」，每人$17,900起；韓國首爾「樂天世界+水族館5日」每人$18,900起、泰國「普吉悅槤酒店自由行5日」每人$19,900以及馬來西亞「綠灣生態探索4日」，每人$19,999起，限定行程第二人可再折$2,000。
旅遊金大放送 再享更多優惠好康
除了旅展優惠外，還有旅遊金大放送活動，只要報名四國及秋田指定行程，單筆報名2位以上即可獲得2千的旅遊金，報名4位以上更可獲得6千的旅遊金，報名6位以上更可獲得高達1萬2的旅遊金，揪越多人，享受折扣就越多。4/26前，用全支付單筆滿3,000元送300全點，使用銀行帳戶支付最高享13.5%的回饋，詳情請至臺中國際旅展－燦星旅遊攤位（台中國際展覽館 攤位編號A070）洽詢。
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