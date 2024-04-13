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登機前再買一波！ 關西「臨空PREMIUM OUTLETS®」交通便利超好逛

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「臨空PREMIUM OUTLETS®」為關西機場周邊最具規模的暢貨中心。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
「臨空PREMIUM OUTLETS®」為關西機場周邊最具規模的暢貨中心。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】隸屬於三菱地所集團旗下的 PREMIUM OUTLETS® 深受遊客喜愛，目前全日本有10處營業據點，其中鄰近關西機場的臨空 PREMIUM OUTLETS® 交通極其便利，從機場搭乘接駁巴士車程約15分鐘；或是乘坐電車一站即可抵達。因此，在前往關西旅遊時，非常推薦遊客在旅程一開始或著回國前一刻，在臨空 PREMIUM OUTLETS® 盡情享受購物的樂趣。

美景圍繞下的購物樂趣

隔著大阪灣與關西國際機場對望的臨空 PREMIUM OUTLETS®，交通地理位置絕佳，從機場出發，僅需短短一站的車程，即可抵達這個購物天堂！此外，還專為前來購物的遊客考量，提供接駁巴士服務，使得前往購物中心更加輕鬆便利。

▲從商場就能欣賞到彩霞滿天的迷人大阪灣風景。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
▲從商場就能欣賞到彩霞滿天的迷人大阪灣風景。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

臨空 PREMIUM OUTLETS® 空間寬敞且明亮舒適，宛如度假區的氛圍讓購物體驗更加升級。商場內約有250間店鋪，包括國際精品名牌、運動及戶外休閒用品、潮流服飾、生活雜貨、玩具及寵物用品等。此外，商場蒐羅了各國風味餐廳，讓遊客在用餐方面也非常方便且選擇多樣。從美食廣場「RINKU DINING」與海濱區的海濱公園亦可欣賞到大阪灣美麗的海景，夕陽西下時更呈現與白天截然不同的風情。此外，商場的腹地內還設有日本知名建築大師隈研吾與戶外用品龍頭 Snow Peak 攜手打造的流動式住宅「住箱－JYUBAKO－」，可供遊客體驗另類住宿樂趣。

▲面對大阪灣的JYUBAKO，提供特別的住宿體驗。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
▲面對大阪灣的JYUBAKO，提供特別的住宿體驗。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

訪日遊客便利服務與特別活動

臨空 PREMIUM OUTLETS® 提供訪日遊客許多貼心的服務，除了購物免稅、優惠券、外幣兌換機、祈禱室、免費 Wi-Fi 之外，針對語言隔閡，則提供了中、英、韓、泰等多國語言電話翻譯；去年起在迎賓中心也開始提供行李寄放與海外寄件服務，收費全採電子支付，在商場內所購買的商品還能追加寄放，讓海外客人能夠更安心購物。 另外從今年的3/6起至5/6為止，臨空 PREMIUM OUTLETS® 正舉辦復活節彩蛋尋寶活動，只要在商場內三個地點發現隱藏的彩蛋圖案，利用手機掃描QR碼，在蒐集到全部的彩蛋後，就能前往諮詢中心出示畫面領取小禮品。

◉ 臨空 PREMIUM OUTLETS®

・地址：大阪府泉佐野市臨空往來南3-28

・交通：

【電車】JR關西機場線、南海電鐵機場線至「臨空城」站下，徒步約6分鐘。

【巴士】大阪站JR高速巴士總站搭乘高速巴士前往「臨空城」站下，徒步約6分鐘。

【接駁車】關西機場搭乘SKY接駁巴士約15分鐘（單程：成人300日圓／兒童150日圓）

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