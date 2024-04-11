横濱三溪園 新緑遊歩道4月13日起特別開放

【旅奇傳媒/日本部報導】位於橫濱的「三溪園」是靠蠶絲貿易發達的企業家原三溪所創立，1906年5月1日起對大眾開放，腹地之大約有3.7個東京巨蛋大，目前由橫濱市管理維運，園內17棟古建築中有10棟是重要文化財，3棟是橫濱市指定有形文化財。在櫻花季結束後，迎接新綠季節，三溪園內最具代表性的新綠據點「聽秋閣（重要文化財建造物）」遊步道特別於4/13 (六)～5/12 (日) 09:00～16:30開放。置身新綠古建築中，還可遠眺三重塔，別具旅遊況味。此外，4/11 (四)～4/15 (一) 09:00～16:00還有櫻草展，會場設在外苑中央廣場。

▲櫻草是江戶時代以來備受喜愛的日本古典園藝植物，三溪園將從4/11~4/15展出改良品種的櫻草展。 圖：橫濱市／提供

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