日本閨蜜必遊打卡景點！網美系美術館、大人系甜點列車、夢幻花海驛站

閨蜜到日本的網美打卡之旅可以怎麼玩？推薦近年在IG爆紅的網美系美術館「下瀨美術館」，面對瀨戶內海的漂浮藝廊超好拍；貫穿廣島東西向海岸線的大人系甜點觀光列車「etSETOra」，享受優雅時光；結合花卉與藝術的「花之驛站世羅」，與姊妹淘一同化身花仙子！

透過主建築外的鏡面，可以拍出下瀨美術館多變的迷人風采。圖片來源｜HIT廣島縣觀光聯盟

文青女孩必訪！

坂茂操刀網美系「下瀨美術館」

近年在社群掀起話題的「下瀨美術館」，於2023年3月開幕，由日本建築大師坂茂操刀設計，外觀及內部構造都極具特色，比鄰廣島灣、面對宮島的絕佳位置，可將瀨戶內海美景盡收眼底。

下瀨美術館充滿了日本建築大師坂茂的設計特色。圖片來源｜HIT廣島縣觀光聯盟

「下瀨美術館」是以美術館為中心，結合法式餐廳、獨棟別墅群以及香草花園的夢幻空間，館內最大亮點絕對是象徵瀨戶內海上諸多小島的八座彩色漂浮藝廊，黃色、綠色等色彩鮮明的多巴胺色系，讓人看得心情開朗、充滿活力，其可移動式設計，能依展覽需求變換成七種不同的排列組合，相當有趣。主體建築外觀以鏡面玻璃打造，讓美術館完美融入山海景致之中，透過鏡面反射，可拍出各種不同風貌，就像走進萬花筒一般，展開奇妙又夢幻的探索旅程。

下瀨美術館

地點：廣島縣大竹市晴海2-10-50

開館時間：9:30~17:00(最後入館時間16:30)

休館日：每週一 (如遇國定假日照常營業)、年末年始、展覽更替期間

入館費用：大人1,800日圓、高中生與大學生900日圓、國中生以下免費

交通方式：JR大竹站或JR玖波站轉搭KOIKOI巴士至Youme Town後徒步5分鐘。亦可由JR大竹站搭乘週末、假日限定的接駁巴士前往。

官網 (日文)

行駛於廣島與尾道之間的etSETOra，是貫穿廣島東西向海岸線的大人系甜點觀光列車。圖片來源｜HIT廣島縣觀光聯盟

充滿廣島特色的etSETOra甜點餐盒，搭配窗外美景，優雅享用。圖片來源｜HIT廣島縣觀光聯盟

甜點控女孩必搭！

觀光列車「etSETOra」瀨戶內海與甜點的完美組合

行駛於廣島與尾道之間的觀光列車「etSETOra」，將瀨戶內海與大人系甜點的完美組合，是適合女性優雅暢遊海岸線的好選擇。列車外觀以瀨戶內海的「藍」與海浪的「白」為主色調，整體設計沉穩高雅，非常好拍，列車每週五、六、日、一及日本國定假日運行，只要在搭乘前4天預訂，還可品嘗到廣島縣內多家知名的甜點店的限定版甜點餐盒。

廣島縣內多家知名的甜點店的限定版甜點餐盒。圖片來源｜HIT廣島縣觀光聯盟

車廂內還設有酒吧，可品嚐到做為酒鄉的廣島美酒及下酒菜。觀光列車「etSETOra」沿海行駛，透過車廂內的大片玻璃窗，能飽覽瀨戶內海無敵海景，還讓人有種在海面上移動的錯覺呢。

觀光列車「etSETOra」

運行區間：JR廣島站~JR尾道站

運行期間：每週五、六、日、一及日本國定假日

乘車費用：大人2,520日圓、小孩1,760日圓

官網 (日文)

花草系女孩必拍！

「花之驛站世羅」 拍出唯美花海大景

女孩們想拍出唯美花海大景就到廣島的「花之驛站世羅」，4月6日至5月26日將舉辦《春之花祭》，運用25種花卉，在佔地7公頃大的山丘上，打造出多種主題的花田藝術。今年以旅美日籍職棒球星大谷翔平做為主視覺，使用粉蝶花、百合花、桃色蒲公英及三色堇等花卉，編織成繽紛畫布，園區內還有鋼琴、盪鞦韆等裝置物，不需高超技術，也能輕鬆拍出充滿意境的IG網美照。

若時間允許，可以選擇在園區內的露營地住上一晚，欣賞花田景色隨時間推移變幻萬千，還有機會看見雲海，彷如置身仙境，一次享受花田、雲海、星空，從早到晚都精彩。

花之驛站世羅

地點：廣島縣世羅郡世羅町黒瀏權現山413-20

開園時間：9:00~17:00

入園費用：大人1,000日圓、小學生及學齡前兒童免費

官網 (中文)

溫泉控女孩必泡！

彷彿在瀨戶內海中泡溫泉

位於日本三大景之一宮島對岸的「宮濱大酒店」，因擁有海天一色的絕景露天溫泉，吸引不少國內外的旅客入住及純泡湯。

採用無邊際設計的浴池，讓人有泡在瀨戶內海中的感覺，遙望對岸的宮島，浸泡在有美人湯之稱的宮濱溫泉中，洗去旅程中的疲憊，還能兼顧護膚與美容療效，一舉多得。美景美湯就用身體去好好感受體驗！

宮濱大酒店 露天溫泉

地點：廣島縣廿日市市宮濱溫泉2-5-4

開放時間：住宿客：5:30~9:00、13:00~24:00

純泡湯：13:00~20:00

純泡湯費用：大人800日圓、小學生400日圓、3歲以上幼兒300日圓

交通方式：JR大野浦站北口搭計程車約5分鐘。住宿旅客可預約接駁巴士。

官網 (日文)

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301021