JR西日本全新行李寄送服務來囉！中文操作、當日送達，不必拖著行李就可玩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

過去到日本旅遊，下機時你的行李都會如何處理呢？

1.寄放在車站的置物櫃—但是常常要擔心沒有這麼多大型置物櫃可以放，而且之後還是要自己拖到飯店

2.直接到飯店寄放行李—要花時間多跑一趟飯店，不能直接開玩

不管哪個都是有點麻煩的做法。

好消息！JR西日本2024年3月全新推出行李寄送服務：pikuraku PORTER，未來到關西地區旅遊可以解放雙手，從第一天開始就盡情玩耍囉！

JR西日本行李寄送服務：pikuraku PORTER

由JR西日本推出的行李寄送服務，3月4日起會先從尾道市開始試行，3月底大阪市區也將開放服務。

pikuraku PORTER服務使用方式非常簡單，步驟如下

找到指定的寄物櫃，將行李放入後關上櫃子

切換語言至中、英、日、韓四種之一

選擇發送至飯店 ( ホテルに送る）

依照指示完成手續並付款( 可用交通系的IC卡付款)。即使不懂日文也能無障礙的操作使用。

行李會在當日送達至指定的飯店（送達時間無法指定），有了這項服務以後，讓你下機轉乘到市區就可以直接開始你的旅程，不用再因為行李而煩惱～

期待這項服務可以在更多的地方執行，並從西日本一路拓展到日本全國，讓旅遊變得更加便利！

【pikuraku PORTER 尾道】

2024年3月4日開始服務

寄物櫃地點：尾道車站、尾道港、瀨戶田港

寄送範圍：尾道市内飯店以及瀨戶內海小島約60家飯店

詳細資訊：https://spacer.co.jp/pikuraku-porter-onomichi/

尾道地區寄物櫃位置

pikuraku PORTER 尾道收費一覽表

pikuraku PORTER 尾道可寄送的飯店一覽

【pikuraku PORTER 大阪】

2024年3月30日開始服務

寄送範圍：大阪市内約70家飯店

寄物櫃地點：新大阪車站、大阪車站、環球城車站

寄送範圍：大阪市内約70家飯店

詳細資訊：https://spacer.co.jp/pikuraku-porter-osaka/

大阪地區寄物櫃位置

pikuraku PORTER 大阪費用一覽

JR西日本：https://reurl.cc/Xqga07

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