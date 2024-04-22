2024 精選大阪飯店／優質大阪住宿！鄰近熱門地區的出遊首選

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日本一直是台灣最愛前往旅遊的首選，其中大阪又是一個集流行、日式文化、自然風景於一身的熱門旅遊區，今天就要為大家帶來TOP 5精選大阪飯店住宿推薦，這些大阪住宿都鄰近大阪熱門地區、交通方便，其中還有平台獨家預訂住宿優惠等你來搶便宜！





精選大阪飯店：心齋橋👉 捷絲旅大阪心齋橋館

捷絲旅大阪心齋橋館房型 圖／業主提供

步入飯店，呈現出濃濃的大阪風格設計空間。鄰近許多知名大阪景點，讓你可以漫步在心齋橋時尚長廊，欣賞御堂筋銀杏大道的美景，靜靜地佇足在道頓堀，體驗大阪之美。

捷絲旅大阪心齋橋館房型 圖／業主提供

💡真實旅客評價：5/5.0 每個工作人員都很親切且熱情，到地鐵巴士距離也都很近，附近有很多間超商，來大阪旅遊的最佳住宿首選，下次來玩還是會選這一家

💡附近地標：大阪市營 長堀橋站 - 442 公尺、大阪市營 心齋橋站 - 444 公尺、心齋橋商店街 - 838 公尺、道頓崛 - 1026 公尺





精選大阪飯店：梅田👉 漫步 大阪

漫步 大阪外觀 圖／業主提供

距離元町中公園只有200公尺的距離、另一個浪速公園也只有不到1公里的距離，附近還有鹽草公園、難波八阪神社、道頓堀 固力果先生看板和心齋橋商店街等經典大阪景點。

漫步 大阪大廳 圖／業主提供

💡附近地標：JR 難波站 - 260 公尺、大阪市營 難波站 - 355 公尺、難波 - 553 公尺、道頓崛 - 611 公尺





精選大阪飯店：大阪城👉 橡樹早鳥飯店 大阪森之宮

橡樹早鳥飯店 大阪森之宮外部景觀 圖／業主提供

距離JR難波站僅6公里，最近的車站是位於森之宮站，距離飯店僅400公尺。從購物中心到美食街，都近在咫尺。

橡樹早鳥飯店 大阪森之宮大廳景觀 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4/5.0 簡單舒適、價格划算、離車站近、一樓有便利商店

💡附近地標：JR 森之宮站 - 281 公尺、大阪市營 森之宮站 - 281 公尺、大阪城 - 1231 公尺、大阪歷史博物館 - 1314 公尺





精選大阪住宿：黑門市場👉 AEF: 黑門市場旅居

黑門市場旅居房型 圖／業主提供

步行7分鐘就能到達道頓堀、步行12分鐘便能抵達心齋橋，步行2-4分鐘即可到達日本橋站，交通便利性極高。

黑門市場旅居房型 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.8/5.0 聯絡方便，主人第一時間就會給予協助。

💡附近地標：大阪市營 日本橋站 - 266 公尺、近鐵 日本橋站 - 326 公尺、大阪日本橋 - 370 公尺、道頓崛 - 813 公尺





精選大阪住宿：日本橋站👉 EG: 伊莉莎白花園

伊莉莎白花園房型 圖／業主提供

距離知名的日本橋站僅需步行3分鐘，南海難波站步行15分鐘，方便前往其他城市；心齋橋商圈步行10分鐘、道頓堀商圈步行5分鐘、黑門市場步行1分鐘。

伊莉莎白花園房型 圖／業主提供

💡真實旅客評價：4.7/5.0 位置在車站附近，去哪裡都方便，旁邊就是超商，也很便利，有機會會再回來住宿

💡附近地標：大阪市營 日本橋站 - 241 公尺、近鐵 日本橋站 - 298 公尺、大阪日本橋 - 342 公尺、道頓崛 - 786 公尺





如果你已經規畫出發前往大阪自由行旅遊，但還沒挑選到理想大阪住宿，歡迎參考以上5間大阪住宿推薦，不只是旅客高評價回饋、還是交通便利、鄰近景點的好位置！我們的推薦是期待讓準備出遊的朋友們，能夠有更高CP值的住宿可挑選，讓好的住宿為你的出國行程加分吧！

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