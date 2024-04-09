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上野公園、隅田公園、井之頭公園、新宿御苑、目黑川夜櫻的春日經典賞櫻旅行

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作者：Funliday-CJ夫人愛度假

跟著 CJ夫人愛度假 於 2024-03-20 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 隅田公園、上野恩賜公園、江戶櫻通。

春天的東京，純粹描繪成一幅浪漫動人的大地畫卷，整個城市似乎都被粉紅色的浪漫氛圍所包圍，走到哪，都讓人著迷。

實際將自己沉浸其中過後，我似乎懂了為什麼百花齊放的春天之中，櫻花尤其令人如此著迷；除了視覺上的浪漫，更深層的或許是櫻花某部分就像看見了日本人自己，剛直固執卻又相當浪漫奔放，所以賞櫻歷年都能成為春季全民運動吧！

特地安排一趟由東京東側的隅田公園、上野恩賜公園，一路賞櫻賞到日本橋櫻花通，再到西側的代代木公園、新宿御苑和井之頭恩賜公園，最後再回到目黑川觀賞絕美夜櫻的一日遊路線，分享給即將前往東京覓櫻的你!!

隅田公園 | 1 小時

隅田公園在隅田川兩側，是許多東京人散步、慢跑的好所在，每到春天，公園會開滿上百株櫻花樹，尤其又以經典粉嫩色系的吉野櫻為主，襯映藍天和晴空塔，真的是絕美！

值得起個大早，避開淺草寺8點半過後的參拜&觀光人潮，先來隅田公園拍好拍滿，捕捉晴空塔與櫻花同框的的照片。

喔對了，即便是沒有櫻花季期間，隅田公園也是拍晴空塔、asahi地標和體驗日式和服的推薦地點。

上野恩賜公園 | 3 小時

上野恩賜公園是東京最古老的公園之一，公園內有動物園、美術館、神社和湖泊，每到春天更是賞櫻的指標熱門場所，包含賞櫻指示牌、歡迎布旗、流動廁所和無數垃圾桶都會準備妥妥。

來到全日本最知名的櫻花林蔭道－上野恩賜公園的中央道路，欣賞近千株染井吉野櫻花樹，漫步在綿延公園散步道、春風湖畔邊，或是鋪上地墊在櫻花樹下席地而坐，只能說太陶醉了。

江戶櫻通 | 1 小時

日本橋櫻花通是一條充滿歷史氣息的櫻花小道。是東京很早期就種植櫻花樹的地區，雖然目前尚未花開，但是當盛開時就會形成高樓大廈之中一條夢幻般的櫻花隧道。

代代木公園 | 2 小時

代代木公園真的很大！也是東京都心最大的公園之一。

櫻花大道兩旁近千棵櫻花樹都會在春天期間綻放，包含染井吉野櫻和山櫻花，即便是拍攝尚未開花，但來到代代木公園櫻花樹下享受春日野餐、談天嬉鬧的東京人已經非常多了。

新宿御苑 | 1 小時

被稱作皇家園林等級的新宿御苑，腹地相當廣大，有適合上百人席地野餐的大草坪、森林規模等級的林木群、溫室與池塘；而每到春天，更是賞櫻的理想場域。

與繁忙不已的新宿車站步行僅隔數分鐘，偌大的新宿御苑卻能找到屬於日式、英式、法式庭園風格的角落，任何人都可以在這裡找到最喜歡的長椅或取景地，而我今年特別幸運拍到了櫻花與地標NTT DoCoMo代代木大廈同框的經典畫面！喜歡！

井之頭恩賜公園 | 1 小時

如果不是安排三鷹吉卜力美術館、吉祥寺古著店愛好者、或是賞櫻，或許要等到造訪東京超過三次以上的人，才會來到井之頭恩賜公園吧。

井之頭恩賜公園分成三個區域，以井之頭池和天鵝船為主的井之頭公園、需付門票入內參觀的井之頭自然文化園（動物園），以及許多櫻花與市民休閒設施的西園，是日本第一座郊外公園，也是超過百年的歷史悠久公園。

早春期間，井之頭公園有一些櫻花開了，也有不少幼兒園或三五好友已經坐在櫻花樹下野餐賞花，演繹一幅春日東京最美好的畫面。

目黑川櫻花 | 2 小時

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：日本東京｜上野公園、隅田公園、井之頭公園、新宿御苑、目黑川夜櫻的春日經典賞櫻旅行

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