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龍貓巴士真的來了！ 日本吉卜力公園「龍貓電動巴士」正式上路

聯合新聞網／ 窩日本
照片轉自吉卜力工作室
照片轉自吉卜力工作室

【撰文: 窩日本快訊 / 窩日本】

電影龍貓中的「龍貓巴士」想必是許多人的童年夢想，幻想著自己有一天也能搭上這台龍貓巴士，盡情地遨遊天空！2024年，你的童年心願終於有機會能實現囉！日本吉卜力公園Ghibli-Park「龍貓電動巴士」正式上路囉！

照片轉自吉卜力工作室
照片轉自吉卜力工作室

位在愛知縣的吉卜力公園宣布，要讓「龍貓電動巴士」從螢幕中走出，駛進我們的真實世界裡！自2024年3月16日開始已在園區內提供載客的服務。

電動巴士由「TOYOTA」開發，車體是以提供短距離移動的低速型電動車「Accessible People Mover」，車頂上裝飾著四隻小老鼠，車頭還原笑咪咪的笑臉與雀躍的貓掌，車尾還有胖胖的條紋尾巴，模樣超級可愛！

龍貓電動巴士計畫行駛在長約2.4公里的公園外圍道路，主要是為了確保主要展區內的遊客安全。

另外，巴士的車票卡面據傳會請到宮崎駿本人繪製設計！可以搭乘又能收藏作品，非常超值啊！相信有了電動巴士的服務，不僅可以實現大家小時候的夢想，也能讓來到吉卜力公園遊玩的旅客能以更輕鬆、更便利的移動方式遊覽園區。

吉卜力公園龍貓電動巴士

2024年3月16日起正式載客

吉卜力公園官方網站：https://ghibli-park.jp/

愛知縣最新消息：https://www.pref.aichi.jp/press-release/koen0911.html

窩日本推薦閱讀：吉卜力主題公園Ghibli-Park最新情報來了！交通、票價、購票方式、園區開幕時間一次報你知~　

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