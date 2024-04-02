東京台場景點與美食購物住宿推薦 EVA、鋼彈與3D幻視藝術美術館

作為日本首都的東京，每個區域都有屬於它專屬的特色和氛圍。而東京都內靠海的台場一帶，擁有和銀座、新宿、上野、澀谷、原宿等地全然不同的氛圍——有東京灣作為背景，人工島與島之間有道路與電車海鷗百合線及臨海線相連，既有未來都市感，又有著別樣的悠閒氛圍，而到了夜晚上燈後，則呈現出另外的浪漫氣氛。

就是這樣的台場一帶，近年來越來越多人氣設施先後登場，有好玩好拍的，好吃好買的，還有住起來舒適方便還十分雅緻的住宿推薦。

東京迷你世界Small World是近年在有明登場的亞洲最大規模的微型博物館，館內面積廣大7000平方公尺，擁有包括真能發射小火箭的「宇宙中心」、「世界小鎮」、「關西國際機場」、「新世紀福音戰士格納庫」、「新世紀福音戰士第3新東京市」、「日本夜景的魅力」共六大主題區。

如果喜歡日本動漫的朋友，相信在上一段介紹中GET到了關鍵字——那就是人氣動漫作品《EVA新世紀福音戰士》。東京迷你世界博物館以微縮模型的方式真實再現了作品中新世紀福音戰士初號機、零號機、二號機出動的場景、隨晨昏變化會出現的第3新東京市，還有一些經典的場景，並有動畫配樂作為背景音樂！不僅如此，館內還能買到特色的新世紀福音戰士水壺，館外大門也能見到巨型的初號機雕塑，值得粉絲前往朝聖一番。

※ 購買EVA新世紀福音戰士水壺，有附贈一張飲料兌換券。

即便不是EVA的粉絲，東京迷你世界博物館打造出那多姿多彩的微縮模型世界，足以讓人嘆為觀止。更特別的是，館內還可以製作出自己的3D微縮模型，透過利用先進的3D掃描相機，可360度全方位掃描，並將結果轉換製作成微縮模型。如果購買「居住權」的話，就可以在東京迷你博物館中選一個地方，讓自己的微縮模型住進去唷。

值得一提的是，東京迷你世界博物館目前有和台場一帶主要的電車線之一——百合海鷗線合作推出一日券優惠套票，可以稍微優惠的價格，同時獲得東京迷你世界博物館門票，以及可一天內無限次自由搭乘百合海鷗線的一日乘車券，非常適合規劃台場一帶旅行的朋友們使用。此優惠套票可以事先在線上預約，再到現場兌換票券。

東京迷你世界博物館（スモールワールズ）

地址：東京都江東区有明1丁目3ー33 有明物流センター

營業時間：9:00～19:00（閉館前一小時最後入場）

※ 營業時間及公休日會因故有臨時變動的可能，具體請以官方網站公告為主。

大眾交通：

百合海鷗號「有明網球之森」站下車，步行約3分鐘。

臨海線「國際展示場」站下車，步行約9分鐘。

官方網站 | 事前購票

隨著進入拍照打卡時代，日本3D幻視藝術越來越有人氣。英日文中稱為「Trick Art（トリックアート）的3D幻視藝術，是日本藝術家劍宗和宗，將歐洲繪畫中的「視覺陷阱」技法應用到壁畫創作上，創造出來的有趣又親民的空間視覺藝術。劍重和宗創辦的3D幻視藝術團隊公司「SD（Space Design）」所創作的作品及美術館散見於日本各地，同時也運營有主題美術館，而位於台場的這間「東京3D幻視藝術迷宮館」就是其中之一。

巧妙運用透視原理產生的視差，創作出的壁畫空間非常有互動性，遊客走入畫中演藝，可拍攝出非常逗趣甚至超現實的畫面。更特別的是，東京3D幻視藝術迷宮館中展示的不少作品是結合了日本特色的傳統文化進行創作，能見到忍者、妖怪等很日本的意象，同時現場也會準備一些符合作品風格的道具服飾，讓遊客可以玩拍得更盡興。

也許你會擔心，在東京3D幻視藝術迷宮館中想要拍出和官方照片一樣有趣的效果會不會很難。別怕，現場的工作人員大多會很熱情地和大家分享拍照訣竅！就算聽不懂日文，也有英文的導覽服務。總之，到東京3D幻視藝術迷宮館中盡情發揮想像力和演技就對啦！

東京3D幻視藝術迷宮館（東京トリックアート迷宮館）

地址：東京都港区台場1丁目6-1 デックス東京ビーチシーサイドモール4F

營業時間：11:00～21:00（20:00最後入場）

大眾交通：

百合海鷗線 台場海濱公園站，步行2分鐘。

臨海線 東京電訊站，步行3分鐘。

官方網站

鋼彈聖地 THE GUNDAM BASE TOKYO &THE GUNDAM BASE TOKYO ANNEX

講到台場地標，相信不少人馬上就會想起能見到巨型獨角獸鋼彈的台場DiverCity Tokyo Plaza。這高約20公尺的鋼彈，真實還原了《機動戰士鋼彈》中的鋼彈大小，是廣大鋼彈粉絲到東京必朝聖的地方。在台場DiverCity Tokyo Plaza內7樓，有鋼彈模型專賣店THE GUNDAM BASE TOKYO，販售多種鋼彈模型及零件等。店內分為4大區塊，不僅止於販售鋼彈模型零件，同時也有可以讓大家現場動手組裝的空間。

不僅如此，2023年12月，就在巨型鋼彈模型旁的2樓新開幕了「THE GUNDAM BASE TOKYO ANNEX」。有別於7樓的THE GUNDAM BASE TOKYO，THE GUNDAM BASE TOKYO ANNEX內不僅有販售鋼彈模型零件，還有主題伴手禮和紀念品，特別適合到台場遊覽觀光的遊客。

可愛打卡美食推薦 凱蒂貓雞蛋糕與彩虹棉花糖

除了鋼彈之外，台場DiverCity Tokyo Plaza還有一些十分人氣的打卡美食，而其中凱蒂貓雞蛋糕和DECORA CREAMER的彩虹棉花糖特別受歡迎。

位於2樓的凱蒂貓雞蛋糕，主要是有凱蒂貓與蛋黃哥造型的雞蛋糕，且除了原味之外，凱蒂貓版本還有卡士達醬口味，而蛋黃哥則有巧克力脆片口味可選擇。這兩款可愛雞蛋糕，都是只在這裡才買得到的，既然到台場DiverCity Tokyo Plaza，就別錯過囉。

不僅有可愛雞蛋糕，在台場DiverCity Tokyo Plaza的美食街中，有一家賣有彩虹棉花糖的甜點店DECORA CREAMERY。它可愛的顏色宛若是在電玩遊戲中才會出現的特別食物，特別適合拍照打卡。而且除了棉花糖之外，它們還有販賣蠻有特色的棉花糖霜淇淋，以及各式各樣的彩色甜點和飲料可選擇！

日本國民時尚品牌 GU

看過鋼彈聖地和打卡美食後，在台場DiverCity Tokyo Plaza裡面一般血拼也是很不錯的。館內進駐了來自日本海內外各式各樣的品牌，也包括了日本的「國民」時尚品牌——GU。無論男女老少，在GU總能會提供各式各樣舒適且時尚的穿搭提案，且不管是日常服飾、貼身衣物、時尚配件雜貨、運動服飾等種類多樣不說，價格還很親民，非常適合想初步嘗試日式穿搭的朋友。

百搭的基本款T恤、大容量的帆布包等都很實用不說，如果是想要買來作為伴手禮或紀念品送人的話，睡衣會是蠻不錯的選項。GU的商品定價本身就蠻公道，且購物滿5500日圓以上還可以享受免稅優惠，買起來格外划算，推薦給想在台場DiverCity Tokyo Plaza大採購的朋友們。

DiverCity Tokyo Plaza（ダイバーシティ東京 プラザ）

地址：東京都江東区青海1丁目1−10

營業時間：

○一般店鋪

平日 11:00～20:00

週六日、國定假日 10:00～21:00

○美食街

平日 11:00～21:00

週六日、國定假日 10:00～22:00

○餐廳

11:00～22:00

大眾交通：

百合海鷗線 台場站，步行5分鐘

臨海線 東京電訊站B出口，步行3分鐘

官方網站

之前台場大江戶溫泉的歇業，讓日本海內外不少遊客惋惜不已。不過就在今年，台場一帶的豐洲這邊新開幕了溫泉美食設施「豐洲千客萬來」，進駐有溫泉洗浴設施「萬葉俱樂部」，還有江戶風格美食街。

萬葉俱樂部主打將日本溫泉勝地——箱根與湯河原的溫泉水搬入東京，讓大家在東京都市內就能享受泡溫泉的療癒感。不僅如此，這裡的萬葉俱樂部中也有各種岩盤浴，以及寬敞舒適的休息區，甚至有小部分的住宿服務。此外，萬葉俱樂部更在8樓打造了免費足湯區，可以一邊泡腳，一邊眺望東京灣風景。

不僅可以泡溫泉，在豐洲千客萬來中還有被稱為「江戶風市集」的豐洲場外江戶前市場。這座日本江戶時代（1603-1868）的風格的空間佔地三層，裡面進駐了約65家餐飲店，其中2樓是仿照舊時江戶時代的市場景象規劃，讓遊客可以體驗宛如武士漫遊日本街頭的感覺。在室外，是一個一個宛若市場攤販的美食攤，一些經典的日本街頭美食。在室內，則是有一般座位與吧檯座位相鄰的餐廳，以及提供美食雜貨的商店，在享受美食的同時也可以購買伴手禮。

豐洲 千客萬來（豊洲 千客万来）

地址：東京都江東区豊洲6丁目5-1

營業時間：

○萬葉俱樂部

24小時，免費足浴 10:00～20:00

○一般店鋪

10:00～18:00

○餐廳

10:00～22:00

※目利き横丁 10:00〜18:00、三樓大部分餐廳10:00〜20:00，其他部分店鋪營業時間亦略有不同，具體請參考各餐廳官方網站。

大眾交通：百合海鷗線 市場前站，步行4分鐘（2樓有高架步道連通）

官方網站

前面和大家介紹了幾個台場豐洲有明一帶好玩好逛的地方，不過其實這一帶還有很多其他精彩的景點和設施。無論你是規劃在這一帶玩一天、兩天還是更多天，就近住宿都會是不錯的選擇，像是與豐洲站（地下鐵）及大型購物商場「LaLaport TOYOSU（豐洲）」直通的「三井花園飯店 豐洲普米爾」就蠻熟歡迎的。從豐洲一方面可以直接搭乘百合海鷗線，前往台場一帶觀光，另一方面搭電車到銀座最快也只要10分鐘，作為東京旅遊的據點十分方便。更棒的是，飯店高達三十幾樓的高樓層，視野極佳，一進入飯店大廳，寬闊的東京都會海景窗入眼簾，總是令人驚嘆不已。

三井花園飯店 豐洲普米爾擁有多種房型可選擇，且在這高達165公尺的「高空」中，還設有舒適的大浴場及露天湯池。夜晚在露天浴池泡澡，還可以一邊欣賞東京的夜空。

不僅如此，坐享寬闊海景的大廳樓層中，還設有氛圍極佳的用餐空間，一樣採用大面積的玻璃窗，可眺望窗外寬闊的都會景緻。餐廳有提供早、中、晚提供不一樣的嚴選料理套餐，同時還有酒吧下午茶等。若是想在這裡度過特別的紀念日，飯店也有特別服務可選擇。無論是旅遊住宿、用餐還是慶祝紀念日，在三井花園飯店 豐洲普米爾都可以度過美好的時光。

三井花園飯店 豐洲普米爾（三井ガーデンホテル豊洲プレミア）

地址：東京都江東区豊洲2丁目2-1 三井ガーデンホテル豊洲プレミア

Check in / Check out：15:00〜 /〜11:00

大眾交通：

東京Metro 有樂町線 豐洲站直通。

海鷗百合線 豐洲站，步行約2分鐘。

官方網站（繁體中文）

同樣是東京都會，填海造陸起來的台場一帶，總是擁有與東京其他區域不一樣的未來感與獨特的休閒氛圍。而近年來隨著越來越多新設施的建設，也讓這一塊區域越來越熱鬧。下一次到東京，留一點時間到台場走走，感受一下海風吹拂下的另一種東京風情吧。

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