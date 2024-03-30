走訪日本北秋田秘境，跟著在地人賞櫻去！

【旅奇傳媒/日本部報導】日本賞櫻花季即將來臨，若想避開賞櫻人潮，以下推薦日本東北的北秋田賞櫻秘境：

▍御所台公園

御所台公園位於世界自然遺產白神山地邊的丘陵地，因地勢關係可在櫻花樹環繞之下俯瞰日本海的美景，尤其傍晚時刻的夕陽金輝更是浪漫閃耀。公園內約近千棵櫻花樹，花季期一片粉色花海與日本海相映成趣。除此之外，公園位在五能線上「秋田白神」站的旁邊，在此可捕捉JR五能線的 Resort 白神號穿過櫻花樹海而過的景色，成為攝影愛好者的必拍景點。

搭乘白神號一覽日本海的美景，在「秋田白神」站下車，御所之台公園就在馬路正對面。車站旁有八森溫泉飯店溫泉「叉牙魚館」，除了可以用餐泡湯以外，還可以買秋田農特產品到櫻花樹下野餐。

・地址：秋田縣山本郡八峰町八森字御所之台61

▲御所台公園位於世界自然遺產白神山地邊的丘陵地，是在地人的賞櫻名所。圖：秋田白神觀光╱提供

▲君待坂公園內有1500株櫻花在人稱屏風岩的大片岩壁前盛開，自成一幅美景。 圖：秋田白神觀光╱提供

▍君待坂公園

相傳明治天皇於1881年到訪此地時，收到一封皇后寫有「我等著您」的信箋。因此將此公園取名為「君待阪」（意為「等著您」），紀念相思相愛之情。公園內春季的櫻花與杜鵑還有秋季的紅葉美景廣為人知。約莫1500株櫻花在人稱屏風岩的大片岩壁前盛開，自成一幅美景。許多人為了觀賞此景而特地來訪。除了白天的賞櫻活動，這裡夜間也有點燈活動，熱鬧趣味。

到了這裡除了賞櫻，還可以許下愛情的祈願。據說情侶一起敲響公園內愛心形狀的君待鐘，兩人就能長長久久。另外可散步到公園到另一頭參訪「戀文神社」掛上繪馬祈願愛情長守。最後，記得一定要將寫給戀人、友人或家人的信投入「戀文郵筒」中，因為當地郵局會蓋上愛心形狀郵戳的信件，為感情增加點驚喜。

・地點：秋田縣能代市二之井町小繋中島

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