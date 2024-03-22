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相隔28年！青森縣大間町媽祖7月遶境 台日深度信仰觀光交流

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：北港朝天宮╱提供
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大間町天妃媽祖相隔多年首度返回北港朝天宮，受到熱烈歡迎。 圖：北港朝天宮)╱提供
大間町天妃媽祖相隔多年首度返回北港朝天宮，受到熱烈歡迎。 圖：北港朝天宮)╱提供

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】青森縣大間町是漁業小鎮，鎮上的大間稻荷神社祭拜的天妃媽祖像是1996年從北港朝天宮分靈而來。之後雙方締結為姊妹神社，甚至大間町從此固定於每年的海之日舉辦媽祖遶境。「迎來天妃媽祖後，帶祂返鄉是我父親的遺願。」大間町觀光協會會長大見義紀說，原來他的父親大見光男也是前任會長，更是促成媽祖信仰交樓的緣起。於是睽違28年，大見義紀終於3╱16帶著天妃媽祖率訪問團遠渡重洋回到北港朝天宮，受到熱烈歡迎，並已敲定將北港朝天宮相關代表也將前往參加7月大間媽祖遶境交流。

▲大間町天妃媽祖返鄉團隊於北港朝天宮前紀念合照。 圖：北港朝天宮╱提供
▲大間町天妃媽祖返鄉團隊於北港朝天宮前紀念合照。 圖：北港朝天宮╱提供

▲大間町天妃媽祖盡顯莊嚴。 圖：北港朝天宮╱提供
▲大間町天妃媽祖盡顯莊嚴。 圖：北港朝天宮╱提供

▍藉返台進香  推青函渡輪新路線

不過除了推動信仰交流外，大見義紀表示，「位於下北半島北端的大間町雖然以黑鮪魚聞名，但因交通不便來客數少。這次特別規劃大間→函館→台灣的返鄉朝聖新路線，從大間搭渡輪到函館只要1.5小時，再轉搭直飛航班到台灣，一次旅行感受兩地風情。」盼透過青函渡輪路線的規劃，能吸引更多台灣旅客前來大間町觀光。

▲青森縣大間町觀光協會會長大見義紀(左)與津輕海峽遊程公司董事長島康子希望吸引更多台灣朋友來大間。
▲青森縣大間町觀光協會會長大見義紀(左)與津輕海峽遊程公司董事長島康子希望吸引更多台灣朋友來大間。
▲青森縣大間町觀光協會會長大見義紀(左)與津輕海峽遊程公司董事長島康子希望吸引更多台灣朋友來大間。

▲從大間到函館搭乘津輕海峽渡輪僅需90分鐘。 圖：大間町觀光協會╱提供
▲從大間到函館搭乘津輕海峽渡輪僅需90分鐘。 圖：大間町觀光協會╱提供

▍台日混搭•7月大間媽祖遶境獨一無二

每年7月第三個週一的海之日，大間町都會舉行媽祖遶境，已經成為當地重要觀光特色。最特別的是，重現鞭炮鳴放的媽祖遶境隊伍，會出現日本特有的神樂與神轎作為祭神儀式的先導，台日混搭非常獨特，也只有在青森縣大間町才看得到，歡迎前來體驗。

▲每年七月海之日的大間媽祖遶境台日混搭，極有看頭。 圖：大間町觀光協會╱提供
▲每年七月海之日的大間媽祖遶境台日混搭，極有看頭。 圖：大間町觀光協會╱提供

 

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函館 媽祖遶境 觀光

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