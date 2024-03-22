相隔28年！青森縣大間町媽祖7月遶境 台日深度信仰觀光交流

【旅奇傳媒/日本部報導】2024年1月起播放的冬季日劇《因為你把心給了我》，由以仙女式哭泣成名的人氣女星永野芽郁飾演逢原雨，與山田裕貴飾演的朝野太陽，在充滿異國風情的長崎，上演一段奇幻的純愛故事。劇中

2024-03-19 09:00