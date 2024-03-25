東京都內JR沿線賞櫻景點推薦 從櫻花名所到私房景點任你選

日本櫻花品種多，開花的時期其實也略略不同，早開的通常在3月上旬就會開始開花，其中最著名的當屬河津櫻，而有的晚開的會到4月中下旬，甚至是有秋天開花的，例如豐田的小原四季櫻。不過一般在日本最受歡迎的，也是大家普遍在說的「櫻花季」，大多是指染井吉野櫻，花期一般落在3月下旬到4月初。日本包括氣象廳在內的各大氣象單位，都會在春近之時開始預測當年的開花時間，並持續觀測並公告全國櫻花開花前線的資訊。

據說今年東京的櫻花似乎會比往年平均早開一些些，不過早開幾天這件事各家預測不大相同，只道是大方向不會變太多。在決定旅行日期時也不用太猶豫，抓在3月下旬到4月初之間後，一切就看緣分了。

而東京都內的賞櫻點也不少，這次我們以一般外國旅客比較常移動的區域且搭乘JR線就可以到的條件，選了一些經典人氣賞櫻名所，和一些相對沒那麼有知名度卻也不錯的賞櫻景點給大家參考看看。

上野恩賜公園的櫻花，若要說是東京三大賞櫻名所也不為過。作為東京都內最早的都市公園之一，上野恩賜公園內種植有約1200棵櫻花樹，包括了公園內台地上的櫻花大道、不忍池內的櫻花步道等，其中公園台地上的櫻花大道，可說是最有人氣的景色，賞花客也比較多。而在櫻花大道旁的上野東照宮參道兩側也都是櫻花樹，參道相比公園大道狹小，還會有屋台營業，呈現出不一樣的氛圍。

如果想要稍微避開賞花客的話，可以選擇直接到不忍池去走走。境內有蜿蜒的櫻花步道，搭配兩旁的湖景，風景也十分宜人。湖上還有可愛的天鵝船，搭配盛開的櫻花顯得格外夢幻。有興趣可以參考我們疫情前寫的《上野恩賜公園賞櫻女子旅之私景推薦：不忍池不只美在夏天》。（笑）

上野恩賜公園境內的櫻花種類，據說有多達50種以上，除了人氣的染井吉野櫻，也有像是枝垂櫻、緋寒櫻等，開花的時期也會有些許前後。例如在京成上野站旁的公園入口處的櫻花樹，總是比園內的櫻花早開開花，而在自寬永寺旁的料亭對面有一棵美麗的枝垂櫻，相比染井吉野櫻往往也比較早開花。

此外，上野恩賜公園也有夜櫻可賞，和白天又是全然不同滋味的風景。夜櫻點燈將從落日後開始到22:00，規劃行程時可以稍微留意一下。

上野恩賜公園

地址：東京都台東区上野公園池之端三丁目

大眾交通：

JR、東京Metro 上野站，步行2分鐘

京成本線 京成上野站，步行1分鐘

官方網站

說起就距離上野不遠的日暮里，以頗有古早味的老街「谷中銀座」而出名。就在從日暮里站出來，前往谷中銀座時會從旁經過的墓園「谷中靈園」，每到櫻花季節時也會被染上一層櫻色，讓原本寂靜的靈園多了一些生氣。如果本身不忌諱到墓園走走的話，那裡會是個不錯的賞櫻地。

谷中這一帶是個適合散步的區域，而櫻花季會是個好契機，儘管也可以預想遊客應該也不少。這一帶散落了一些小寺院，而其中距離谷中靈園大概3到5分鐘左右腳程的天王寺和長明寺，是當地人十分喜歡的枝垂櫻名所。由於枝垂櫻開花的時間相對早一些，若是到訪東京時染井吉野櫻還沒開很多的話，走訪枝垂櫻所在的地方，或許能見到它們花開正好。

值得一提的是，JR日暮里站站內的acute裡面，往年櫻花季時也會推出一些季節限定的美食甜點，今年前往時不妨留意一下！

上野日暮里一帶賞櫻散步，可以參考我們整理的另一篇文章《從上野到谷中銀座：一條穿越時光的散步路徑》。

谷中靈園（谷中霊園）

地址：台東区谷中7-5-24

營業時間（管理所）：8:30～17:15

大眾交通：JR、京成本線 日暮里站，步行約6分鐘。

官方網站

天王寺

地址：東京都台東区谷中7丁目14-8

參訪時間：9:00〜17:00

大眾交通：JR、京成本線 日暮里站，步行約2分鐘。

官方網站

長明寺

地址：東京都台東区谷中5丁目10-10

大眾交通：JR、京成本線 日暮里站，步行約5分鐘。

官方網站

千鳥淵也是東京的櫻花名所之一，自靖國通沿著北之丸公園外沿的長達700公尺的步道，也被稱為「千鳥淵綠道」，其中種植有以染井吉野櫻為首的約260棵櫻花樹，搭配千鳥淵的水岸風景與天鵝船，造就了別具特色的東京櫻花名景。且在櫻花祭期間，千鳥淵晚上也有夜櫻可賞。

既然說到了靖國通，當然不能不提到就在這條路上的靖國神社。有關注過東京櫻花開花預報的朋友或許已經知道，靖國神社境內有棵被東京管區氣象廳作為觀測基準的櫻花樹，每年那棵櫻花樹開花時，象徵著東京櫻花季節的真正到來。據說靖國神社境內的櫻花樹約有500多棵，也是東京都內頗有歷史的經典賞櫻名所，晚上也有點燈。

雖然說無論是到千鳥淵還是靖國神社，最靠近的車站都是東京Metro的九段下站，不過由於櫻花季期間，九段下站往往人滿為患，所以更建議可以從JR飯田橋或是JR市谷站下車步行前往。特別是從JR市谷站下車沿著靖國通走，沿途都能見到櫻花，何樂而不為？關於周邊的賞櫻散策路線，可以參考千代田區的「千代田的櫻花祭」官方公布的櫻花地圖。

千鳥淵（千鳥ヶ淵）

地址：東京都千代田区三番町2先

大眾交通：

東京Metro東西線、半藏門線，都營新宿線 九段下站，步行約5分鐘。

JR 市谷站，步行約19分鐘。

官方網站

靖國神社

地址：東京都千代田区九段北3-1-1

參拜時間：

1、2、11、12月 6:00～17:00

3月〜10月 6:00～18:00

大眾交通：

JR飯田橋、市谷站，步行約10分鐘。

東京Metro 東西線、半藏門線、都營新宿線 九段下站，步行約5分鐘。

官方網站

東京車站日本橋一帶，座落了不少西式建築、都會建築與美術館，一直以來是不少喜歡City Walk的朋友的散步好路線。靠近東京車站八重洲口到日本橋的八重洲櫻通，冬天能見到金燦燦的浪漫點燈，櫻花季節時，也是絕佳的賞櫻散策道。入夜後搭配道路兩側的路燈及店家的燈火，散步賞夜櫻也別是一番風味。

自八重洲櫻通轉中央通，向日本橋方向走大概10分鐘多一點，便可到達江戶櫻通——這條路上也中了兩排櫻花，搭配包括日本三井住友銀行本館在內的老洋館建築，形成非常有日本橋都會感的櫻花景色。櫻花祭期間，這裡晚上也會點上特別的櫻色燈光，亦可說是非常適合約會的浪漫地點。

值得一提的是，東京車站這一帶亦座落了許多美術館，如三菱一號美術館、Artizon美術館等，在規劃行程的時候可以參考看看。

八重洲櫻通（八重洲さくら通り）

地址：東京都中央区八重洲1丁目8

大眾交通：JR東京站八重洲北口出站，右轉道路。

江戶櫻通（江戸さくら通り）

地址：東京都中央区日本橋

大眾交通：

東京Metro 半藏門線、銀座線 三越前站，步行約2分鐘。

JR新日本橋站，步行約6分鐘。

JR東京站，步行約9分鐘。

前面介紹的賞櫻景點，大多集中在東京的東邊，而目黑川的櫻花，或許是不少遊客心中的東京西邊賞櫻名所之冠，畢竟不少日劇和動漫都在此取景過。目黑川河道兩岸之所以會種植有那麼多櫻花，據說最早是為了作為維護河岸的工程之一而種植的，從目黑川流經的目黑區到品川區，每年春天櫻花季時，都能見到沿岸美麗的櫻花道。

當然目黑川之櫻最有名的一段，當屬於中目黑站不遠的中目黑段，而可想而知的賞花客當然也是人山人海。再加上那一帶櫻花道旁還有星巴克臻選®東京烘焙工坊，大片的落地窗和露台等，都是賞櫻絕佳角度，人氣爆表一位難求還真不誇張。

如果想要稍微遠離「鬧區」，不妨從JR目黑站下車前往河邊，看是要往「鬧區」的中目黑方向去，或是選擇往五反田站（品川區）方向的下游走去也可以。當然，品川區內的目黑川櫻花景色由於河道寬度變化，風景也不一樣，很適合喜歡自己發現美麗風景的朋友。有興趣可參考品川觀光協會的目黑川賞櫻地圖。

目黑川的櫻並木

地址：東京都目黒区目黒

大眾交通：

JR目黑站，步行約10分鐘

同樣是東京西邊的賞花名所，東京都內代表性的森林公園——代代木公園，其實也是一個賞櫻的好去處。或許是因為代代木公園的銀杏太有名，相比賞櫻，似乎更多人記得它是賞銀杏的名所。代代木公園腹地廣大，境內種植有約600棵櫻花樹，包括染井吉野櫻、大島櫻，也有早開的河津櫻等。正因為境地寬廣，即便賞花客多，也相對不容易擠成一團，個人覺得賞花的舒適度是比較有保證的。

靠近原宿站，在賞櫻之後，也可以到原宿或裏原宿逛逛。今年4月原宿將有新的地標設施「HARAKADO（ハラカド）」開幕，據說裡面將匯集75家有趣的店，包括餐飲美食，還會有高圓寺超人氣的錢湯「小杉湯」進駐——讓賞櫻和泡湯，在原宿就能一次滿足。

代代木公園

地址：東京都渋谷区代々木神園町2-1

大眾交通：

JR原宿站，步行約2分鐘。

東京Metro 千代田線 代代木公園站，步行約3分鐘。

小田急線 代代木八幡站，步行約5分鐘。

官方網站

每年櫻花季，無疑是日本旅遊的高峰，對於東京大阪京都這幾個熱門都市來說，賞花客的密度可能會要比其他地方多不少。這次分享了一些經典的賞櫻景點，也有偷渡一些比較沒那麼熱門的景點，以及一些可以稍微避開人潮的走法，希望可以給大家參考。

即便不是賞櫻景點，在東京的一些街道上或是小公園裡，也時而不時能見到櫻花樹，而那也是筆者個人覺得日本櫻花景色最厲害的地方——它很多時候已經融入在當地人的生活裡。在遊覽景點的路途中，別忘了留意周遭的風景，說不定偶然便能發現一條櫻花道，而它在你心中的美可能能勝過各大明信片風景。

東京賞櫻，可活用JR東日本發行的鐵路周遊券「東京一日券」，其全票票價為1600日圓，可在一日內無限次搭乘東京都內JR各線、東京Metro、都營地下鐵全線、都電荒川線等線路。而這次介紹的景點全都囊括在這張周遊券中。當然，如果是手持有JR東日本的其他鐵路周遊券，亦可在有效期間內活用起來，在東京好好賞櫻。

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