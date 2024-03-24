日本東京迪士尼2024年重要活動資訊！「太空山」何時關閉？新園區「夢幻泉鄉」開幕日期？

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

東京迪士尼度假園區一年四季都會推出各項精彩的活動，今年除了新園區「夢幻泉鄉」即將開幕，人氣設施「太空山」也預定要關閉進行改裝。還有哪些重要的活動資訊呢？

2024年1月10日：Disney Pal-Palooza第一彈

「ディズニー・パルパルーザ（Disney Pal-Palooza）」是讓大家開心的和迪士尼角色們一起慶祝盛大派對的活動！

第一彈以米妮為主角，將園區打造成充滿粉嫩世界的「Minnie‘s Funderland」米妮樂園，園區內隨處可見米妮元素布置，還有身穿圓點禮服、頭戴大大蝴蝶結的米妮與好友們的精采花車遊行！

ミ二〜のファンダーランド

活動日期：1月10日～3月19日

https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/minniesfunderland/

2024年4月6日：Disney Pal-Palooza第二彈

米妮樂園結束後，第二彈的主人公就是可愛的「唐老鴨」！

園區以「Duck City」為主題，除了有意氣風發的唐老鴨雕像、唐老鴨造型藝術花壇，處處還能見到繽紛可愛的唐老鴨元素裝飾，等著你來拍照打卡！

ドナルドのクワッキー・ダックシティ

動日期：4月9日～6月30日

https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/donaldsquackyduckcity/

2024年4月9日：迪士尼樂園「太空山」最後搭乘

迪士尼樂園內的人氣設施「太空山」，將在今年7月31日正式關閉，並要等到2027年才會以全新的樣貌回歸登場。如果你很喜歡這項經典遊樂設施，那絕對不能錯過這場最後的太空冒險旅程！

太空山最後搭乘

活動日期：4月9日〜7月31日

https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/spacemountainfinal/

2024年6月6日：迪士尼海洋「夢幻泉鄉」正式登場

大家期待已久的夢幻泉鄉即將正式登場囉！

園區分為三大主題樂園，以冰雪奇緣為主題打造的「冰雪王國」、以彼得潘為主題打造的「小飛俠夢幻島」、以長髮公主為主題打造的「樂佩公主森林」，最後還有東京迪士尼海洋最新飯店「夢幻泉鄉大飯店」邀請你一起踏入這全新的夢幻世界裡～

2024年7月2日：杯麵消暑計畫

炎炎夏日和你的個人保健小幫手「杯麵」一起清涼度過吧！

杯麵將帶來濕背秀的噴水活動。夏季限定的濕透景點「「濕透卡通城」也將再度登場。遊樂設施「飛濺山」也將推出特別版本「濕透 MAX」，讓你度過一個清涼消暑的夏天～

活動期間：7月2日〜9月18日

官網尚未公布活動網站

2024年9月20日：迪士尼樂園夜間表演

迪士尼樂園將帶來全新的夜間表演，以灰姑娘城堡為舞台，透過經典的迪士尼名曲，將五光十色的燈光投影在城堡與夜空中，迪士尼、皮克斯與漫威的角色將一一出場，帶來精彩的聲光演出，並結合絢爛的煙火，讓每位遊客都留下最難忘的回憶～

活動期間：9月20日〜

官網尚未公布活動網站

2024年10月1日：萬聖節特別活動

10月開始迪士尼樂園與海洋將舉辦「萬聖節特別活動」，不僅有全新的主題，還會推出新的娛樂節目，敬請期待！

迪士尼樂園精彩活動

迪士尼海洋精彩活動

活動期間：10月1日〜11月7日

官網尚未公布活動網站

2024年11月15日：聖誕活動

每年受到最多人期待的迪士尼聖誕活動，在2024年也將於兩大園區帶來不一樣風格的聖誕慶典！喜歡聖誕節的你兩大園區都不容錯過。

活動期間：11月15日至12月25日

官網尚未公布活動網站

掌握迪士尼最新活動消息：https://www.tokyodisneyresort.jp/tdl/event.html

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