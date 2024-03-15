網美必拍唯美櫻花瀑布！日本廣島10大賞櫻景點、花期一次看

根據日本氣象株式會社所發布的櫻花開花預測顯示，今年廣島縣的櫻花將比往年提早，預計於3月22日開花，並在 4月1日達到盛開狀態。廣島縣內的日本櫻花名所百選各具魅力，無論日夜、上山或到海中小島，都有賞櫻景點選擇，還有洗版IG的唯美粉紅櫻花瀑布。

世羅高原農場裡枝垂櫻與油菜花完美演出，沐浴在粉色枝垂櫻下，怎麼拍都美。圖片來源｜HIT廣島縣觀光聯盟

世羅高原農場

枝垂櫻與油菜花同框 洗版IG唯美畫面

廣島縣東部的高原小鎮「世羅町」，因町內有不少能欣賞到各式花卉的景點而有《花之町》的美稱，隨四季更迭，花團錦簇美如畫，無論何時造訪都令人驚嘆。

三個東京巨蛋大的「世羅高原農場」，擁有四座不同主題的花卉觀光農園，四季花卉輪番綻放爭奇鬥艷，是廣島具代表性的賞花勝地，也是日本國內知名的花田農場。今年的櫻花季將於3月23日至4月7日舉辦，以枝垂櫻為首，在佔地三萬平方公尺的廣闊山丘上，枝垂櫻如粉紅色的瀑布傾瀉般，與同時盛開的黃金色油菜花相映成趣，讓旅客隨手一拍都是拍網美大片。

世羅高原農場

地點：廣島縣世羅郡世羅町大字別迫1124-11

開園時間：9:00~18:00(最後入園時間 17:00)

入園費用：成人500〜800日圓，4歲〜小學生200〜400日圓 (依照開花狀況進行調整)

交通方式：從尾道市出發車程約40分鐘

官網 (日文) ：https://sera.ne.jp/zh-hant/sk/sakura/

世羅甲山交流之里遠近馳名的枝垂櫻步道，開放期間人潮湧現。圖片來源｜HIT廣島縣觀光聯盟

世羅甲山交流之里

日本首屈一指枝垂櫻步道

為櫻花而生的「世羅甲山交流之里」，今年預計於3 月20日至 4 月下旬開放園區。園內有著日本國內數一數二、由約230棵枝垂櫻所形成的步道，盛開的枝垂櫻如同煙火般覆蓋整個天空，微風輕輕一吹花瓣片片飄落，櫻吹雪的夢幻景致，令人沉醉。不讓枝垂櫻專美於前，園內還有染井吉野櫻和八重櫻等不同品種的櫻花接力綻放。作為賞櫻名所，園內有三座大型廣場，讓旅客可在櫻花樹環繞下於草皮席地而坐，享用園內販賣的賞花便當，感受美好時光。世羅甲山交流之里

地點：廣島縣世羅郡世羅町小谷1049

開園時間：9:00~17:00

入園費用：成人800日園(國中生以上)、小學生以下400日圓

交通方式：從JR尾道站出發車程約60分鐘

官網 (日文) ：http://www.kouzan-f.com/index.html

筆影山上種植2,000棵染井吉野櫻，是當地市民春天賞花野餐的好去處。圖片來源｜HIT廣島縣觀光聯盟

筆影山‧龍王山

與瀨戶內海群島之美盡收眼底

被評為能欣賞到瀨戶內海群島之美絕佳的展望台「筆影山‧龍王山」，海拔311公尺高的筆影山，園內有2,000棵染井吉野櫻，每到春季賞櫻時期，市民們齊聚一堂，熱鬧非凡。位於筆影山西南方的龍王山，海拔445公尺，在展望台附近的荒神社裡有一棵胸高直徑達3.05公尺，根部直徑達3.47公尺，據傳樹齡已達數百年的江戶彼岸櫻巨木，而染井吉野櫻就是由江戶彼岸櫻和大島櫻交配而成的。今年「筆影山‧龍王山」的開花預測日期在3月31日，預計4月7日滿開。

三原市為讓旅客能更輕鬆順遊「筆影山‧龍王山」，推出由JR三原站出發，周遊筆影山、龍王山等地的觀光計程車，採預約制，提供安全舒適的旅遊服務。

筆影山‧龍王山

地點：廣島県三原市須波町・沖浦町

交通方式：從JR三原站搭巴士至「和田口」下車，徒步60分鐘，或選擇預約「三原交通」的觀光計程車 TEL：0848-62-1855

官網 (日文)：https://www.mihara-kankou.com/sightseeing/1044

千年古寺與櫻花的組合，多了份日式雅致風情。圖片來源｜HIT廣島縣觀光聯盟

今高野山

莊嚴千年古剎 難得的櫻式浪漫

同樣位於世羅町的「今高野山」，是由弘法大師空海所開山的佛教聖地，於花季造訪這座擁有1200年歷史的千年古寺，也可欣賞櫻花美景，今年預測將在4月1日開花。一到入口處的「總門」，即可見到一路延伸至參道兩側的櫻花樹，掉落在地的花瓣猶如鋪上了粉紅地毯，迎接每位訪客，今高野山之櫻與寺院相襯，飄然出世的姿態，勢必讓觀賞者賞花同時也獲得心靈平靜。

今高野山

地點：廣島縣世羅郡世羅町甲山

交通方式：從JR尾道站搭市區公車至甲山營業所徒步5分鐘

安藤忠雄設計的尾道市立美術館就坐落於千光寺公園中，櫻花環繞美不勝收。圖片來源｜HIT廣島縣觀光聯盟

千光寺公園

俯瞰日本遺產尾道街道全景

尾道市除了是島波海道的起迄點之外，「千光寺公園」更是來到尾道市必訪的人氣景點之一。櫻花時期境內1,500棵不同品種的櫻花相繼綻放，從山頂到平地一路上的櫻花景色變化多端，因而獲選為「日本櫻花名所百選」。今年預測於3月27日開花，4月3日達到滿開。搭乘纜車前往重新整修啟用的千光寺山頂展望台「PEAK」，能以新角度俯瞰日本遺產的尾道水道與港町街景，回程經過千光寺、三重塔、貓之細道，以及安藤忠雄所設計的尾道市立美術館等景點，櫻花也隨周邊景觀而展現出不同風情，讓人佇足欣賞。

千光寺公園

地點：廣島縣尾道市西土堂町19-1

交通方式：JR尾道站徒步15分至纜車站，搭乘千光寺山纜車到山頂約3分鐘

夜間點燈的上野公園不同於白天的唯美優雅，增添了沈穩的神祕氛圍。圖片來源｜HIT廣島縣觀光聯盟

上野公園

西日本最美夜櫻

西日本最美夜櫻的「上野公園」位於廣島東北邊的庄原市，以上野池為中心，方圓2公里內的沿岸林立約600棵染井吉野櫻，白天順著池邊愜意漫步在櫻花樹下，欣賞真實與池中倒影的雙倍樂趣。到了晚上紙燈籠的暖光與櫻花一起映入在漆黑一片的上野池中，如夢似幻，令人陶醉，也獲選為日本櫻花名所百選之一。今年預測於3月27日開花，4月3日達到滿開。

上野公園

地點：廣島縣庄原市東本町1丁目

夜間點燈：18:00~22:00 (期間請見官網公告)

交通方式：從JR備後庄原站徒步15分鐘

官網 (日文)：https://www.shobara-info.com/319

塔之峰千本櫻園內滿開的櫻花將步道覆蓋成粉紅隧道，怎麼拍都超美。圖片來源｜HIT廣島縣觀光聯盟

塔之峰千本櫻

瀨戶內海上的櫻花島

坐船去賞櫻吧！瀨戶內海上的櫻花島—佐木島，「塔之峰千本櫻」是為島嶼創生而開發，透過島民的努力，目前已種植超過1,000棵櫻花樹，每當櫻花盛開時，翠綠的山坡就會染上一層粉嫩色彩，山坡步道也被櫻花給覆蓋成了粉紅花海隧道，一路綿延至山頂，今年預測在3月26日開花，4月4日達到滿開狀態，是內行人才知道的賞花新祕境。

塔之峰千本櫻

地點：廣島縣三原市鷺浦町向田野浦(向田地區)

交通方式：從JR三原站徒步前往三原港搭船至向田港，徒步15分鐘

鄰近宮島的住吉堤防步道，是在地人賞櫻必訪的私房景點。圖片來源｜HIT廣島縣觀光聯盟

住吉堤防步道

在地人賞櫻的私房景點

「住吉堤防步道」與日本三景之一宮島同樣位於廿日市市，由JR廿日市站徒步15分鐘可達，綿延600公尺以上的步道兩側約240棵櫻花樹林立，盛開時，繁花簇簇，幾乎看不到天空。櫻花期間陳列有130座粉紅色紙面的雪洞燈，入夜後有別於白天的高雅質樸，在粉色燈光照射下的櫻花，華麗變身更顯嬌艷欲滴，是在地人的私房賞櫻景點。今年預計在4月1日迎接滿開，並在4月的第一個週日舉行櫻花祭，周邊商家、攤販共襄盛舉，好不熱鬧。

住吉堤防步道

地點：廣島縣廿日市市木材港北7-42

交通方式：JR廿日市站徒步15分鐘、廣島廿日市站徒步13分鐘

比治山公園可同時享受櫻花、藝術及廣島市街景所帶來的療癒。圖片來源｜HIT廣島縣觀光聯盟

比治山公園

結合櫻花與藝術的浪漫盛宴

來場櫻花與藝術的盛宴吧！「比治山公園」位處可俯瞰廣島市的小山丘上，種植超過1,000棵櫻花樹，是廣島知名的賞櫻勝地之一，今年預測在3月25日開花，3月31日滿開，在此賞櫻的同時可眺望廣島市街景，天氣好時還能看到瀨戶內海美景。在賞櫻之餘，可到以日本傳統建築「藏(倉庫)」為設計概念的「廣島市現代美術館」，以及用漫畫去介紹漫畫歷史和演進的「廣島市漫畫圖書館」走走，園內更是隨處可見雕刻作品，也被稱之為「藝術公園」。

比治山公園

地點：廣島県廣島市南區比治山公園

開園時間：5:00～23:00

交通方式：JR廣島站新幹線口搭乘meipurupu市區巡遊巴士橘線至現代美術館前(漫畫圖書館)站下車

4月上旬御手洗天滿宮內被櫻花群裝點成粉嫩世界。圖片來源｜HIT廣島縣觀光聯盟

御手洗天滿宮

賞花還能祈求願望實現

在日本遺產的御手洗老街(重要傳統建造物群保存地區)中，祈求學業成就的「天滿宮」，每年4月上旬境內被稱為天神櫻的櫻花群盛開，將整座天滿宮裝點得分外美麗，在櫻花圍繞下享受春日花開的美好，是當地的人氣賞櫻景點。在天滿宮的神殿下方，有一條稱為「可能門」的通道，據說只要在穿過可能門時所許的願望都會實現。

御手洗天滿宮

地點：廣島縣吳市豐町御手洗141

交通方式：從竹原港搭乘渡輪前往大崎下島於「大長港」下船，徒步17分鐘

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300864