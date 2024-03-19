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以長崎為舞台的日劇《因為你把心給了我》取景地朝聖之旅

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《因為你把心給了我》是以長崎為舞台展開的日劇，代表性景點眼鏡橋也在劇中出現。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
《因為你把心給了我》是以長崎為舞台展開的日劇，代表性景點眼鏡橋也在劇中出現。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】2024年1月起播放的冬季日劇《因為你把心給了我》，由以仙女式哭泣成名的人氣女星永野芽郁飾演逢原雨，與山田裕貴飾演的朝野太陽，在充滿異國風情的長崎，上演一段奇幻的純愛故事。劇中可看見許多長崎的觀光景點，對於造訪過長崎的朋友們，說不定感覺很懷念呢！這次精選5個出現在劇中的取景地，推薦春天前往造訪也非常適合，來一趟偶像劇的朝聖之旅吧！

■ 豪斯登堡・花之城鎮｜佐世保市

「豪斯登堡」為九州最大規模的主題樂園，雨在劇中搭乘運河遊艇遊園，還能看見象徵性的德姆特倫高塔。豪斯登堡四季百花輪番盛開，從春天的鬱金香開始至初夏的玫瑰等，百萬朵規模讓人就像走入以花朵打造的城鎮一般，搭乘運河遊艇時，夾岸的花牆更美到令人屏息，絕對是春天必訪之處。

2024百萬朵鬱金香節舉辦期間為2/9~4/7。　圖：豪斯登堡／提供
2024百萬朵鬱金香節舉辦期間為2/9~4/7。　圖：豪斯登堡／提供

2024百萬朵玫瑰節舉辦期間為4/27~5/26。　圖：豪斯登堡／提供
2024百萬朵玫瑰節舉辦期間為4/27~5/26。　圖：豪斯登堡／提供

■ 眼鏡橋｜長崎市

太陽對雨訴說將來的夢想，以及相隔10年後相遇的地點，都是在經典景點眼鏡橋發生。眼鏡橋為日本三大名橋，也是日本最古老的拱形石橋，因橋身和河面的倒影合起來就像是眼鏡一樣，因此得名。眼鏡橋河堤的石牆上，嵌有多達約20個愛心石，一邊散步一邊尋找也是一種樂趣。在每年五月下旬舉辦的繡球花節，眼鏡橋周邊會裝飾上許多繡球花，增添不同風彩。

眼鏡橋為長崎市代表性的景點，在不同祭典期間都有特別裝飾。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
眼鏡橋為長崎市代表性的景點，在不同祭典期間都有特別裝飾。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

■ 哥拉巴園・開園50周年｜長崎市

1974年9月4日開園的哥拉巴園即將在今年迎來50周年紀念，這裡保存了名列世界文化遺產的哥拉巴園等六棟明治時期的洋房，可在復古寫真館體驗西洋禮服，在園區內留下紀念照片，或是前往自由亭品嘗下午茶。另外推薦夜間開園時造訪，感受點燈後不同的浪漫氣氛，還能俯瞰長崎夜景。

哥拉巴園內可租借西洋禮服拍照。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
哥拉巴園內可租借西洋禮服拍照。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

■ 西海橋公園・賞櫻勝地｜佐世保市

西海橋公園境內有一千多株櫻花，除了國民櫻花染井吉野櫻外，也有開出白色花朵的大島櫻等品種。每年春天舉行的西海橋漩渦節，能夠欣賞到櫻花花海與橋下壯觀的漩渦景象，是極其特殊的景觀。從西海橋公園內的展望台也可遠眺新舊兩座西海橋並列的風景，境內也有整備良好的散步道及兒童遊具等設施。

2024西海橋春日漩渦節舉行日期為3/16~4/7。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
2024西海橋春日漩渦節舉行日期為3/16~4/7。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

■ 九十九島觀光公園｜佐世保市

九十九島為散落在佐世保灣裡的島嶼總稱，實際數量為208座，其島嶼密度為日本第一！覆蓋著大大小小島嶼的蓊鬱森林與湛藍海洋，優美的景色讓九十九島名列「世界最美海灣俱樂部」的成員之一。從九十九島觀光公園就能盡覽這片壯闊的景色，夕陽西下的風景也不容錯過。

九十九島觀光公園的視野非常遼闊，一眼望去就是綿延的九十九島美景。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
九十九島觀光公園的視野非常遼闊，一眼望去就是綿延的九十九島美景。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

《因為你把心給了我》全劇幾乎都在長崎拍攝，除了上述介紹的景點外，還有許多隱藏在街區中的坡道、洋風建築、石板路等，劇中出現的屬於長崎獨有的風景，等著大家來發掘喔！

《因為你把心給了我》拍攝地地圖下載https://www.nagasaki-tabinet.com/downloads/media/115917

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