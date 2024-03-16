「日本賞櫻黃金時間」一手掌握！栃木縣6大櫻花祭登場 迷人櫻花道令人心動

春天的日本，被賞櫻的氛圍籠罩，尤其是栃木縣，有許多令人心動的景點、美食和戶外活動，從3月開始，不同地點陸續展開櫻花祭，還有豐富的體驗和表演，跟迷人的櫻花一樣精采，關於各地賞櫻黃金時間、活動內容一次看！

宇都宮城跡公園是宇都宮最早觀賞櫻花的地方。圖片來源｜日本栃木縣國際觀光課

宇都宮城櫻花祭3月9日登場

揭開栃木縣賞櫻序幕

宇都宮的河津櫻從2月下旬開始綻放，染井吉野櫻從3月下旬開始盛開。宇都宮城跡公園是宇都宮最早觀賞櫻花的地方，園內植有4種不同品種的櫻花，從2月的河津櫻到4月中旬盛開的大山櫻，賞櫻期間長達2個多月。宇都宮櫻花祭搶先舉辦，有充滿春天氣息的舞台表演、和服體驗、集章等各種賞花活動。

除此之外，宇都宮還有八幡山公園、新川櫻花花道、日光街道櫻花道等眾多名勝景點，可讓您充分感受宇都宮的魅力。

．舉辦期間：2024年3月9日，10:00～15:00 (雨天順延)。

．舉辦地點：宇都宮城址公園

栃木縣足立櫻花。圖片來源｜日本栃木縣國際觀光課

小山二千本櫻花祭

疫後從新登場

小山市可以欣賞到一般常見的染井吉野和小山市原產的「思川櫻」兩種櫻花。 思川櫻比染井吉野約晚一周開花，所以在小山市大約有一個月的時間可以在公園、河流、市內各地欣賞櫻花。前兩年因疫情而停辦的小山二千本櫻花祭今年正式舉辦，只有這個時期才能欣賞到美麗的櫻花和小山的自然組合。此外，小山市役所西側的觀晃橋附近、間間田八幡公園、大沼親水公園、思川溫泉、豊穂川沿岸等地，在開花時期會點燈，可賞夢幻般的夜櫻。

．舉辦期間：2024年3月17日～4月14日

．舉辦場所：以小山綜合公園為首的櫻花各處

下野市的天平之丘公園是著名的櫻花勝地。圖片來源｜日本栃木縣國際觀光課

下野市天平之花祭

少爺列車懷舊運行

下野市的天平之丘公園是著名的櫻花勝地，寬廣的園區內植有約 500棵櫻花，從3月底綻放的“淡墨櫻”開始，到4月底為止的“關山櫻”、“普賢象櫻”等八重櫻盛開，大約有整整一個月的時間可以欣賞美麗的櫻花。「天平之花祭」期間在花廣場設有商店的攤位，還會舉辦舞台表演活動，以及懷舊的「少爺列車」和迷你新幹線等的運行，最適合全家一起來賞櫻和玩樂。園內還有古農家改建的古民居咖啡館「10 picnic tables」，可以在安靜的氛圍中一邊享用美食、甜點一邊欣賞櫻花。

．舉辦期間：2024年3月20日～5月6日 10:00〜17:30

．舉辦場所：天平之丘公園

大田原市磯上的山櫻。圖片來源｜日本栃木縣國際觀光課

大田原市櫻花祭

每逢周末展開活動

約400棵的吉野櫻盛開！位於太田原城遺址上的龍城公園和龍頭公園，從3月下旬到4月中旬，有約400多棵染井吉野櫻花迎來家觀賞期。夜間18:00-22:00還會點燈，可賞夜櫻。花祭期間的每週六、週日都會舉辦各種活動。

．舉辦期間：2024年3月23日～4月21日

．舉辦地點：大田原市城山

鬼怒川溫泉街附近可欣賞浪漫的夜櫻燈光秀。圖片來源｜日本栃木縣國際觀光課

日光鬼怒川溫泉夜櫻點燈

還有音樂會、美味小吃

每年春天，鬼怒川溫泉街附近的鬼怒川溫泉護國神社、鬼怒川溫泉神社境內約50棵的染井吉野盛開，將境內舖上一層美麗的淡粉色，吸引很多遊客來賞花，鬼怒川溫泉也配合櫻花時節舉辦「鬼怒川溫泉夜櫻點燈～鬼怒川萬華鄉～」祭典，將夜晚盛開的櫻花點亮，氣氛一轉而成如夢似幻的景象，遊客除了欣賞浪漫的夜櫻燈光秀之外，在活動會場還有日本和樂器、擊鼓樂器等小型演奏會，以及藝妓舞蹈演出等各種精彩活動，讓美麗的櫻花和美麗的音色組成，讓你回味無窮的賞櫻體驗，當然還有販賣美味小吃的攤販喔！

．舉辦期間：2024年3月29日（週五）～4月7日（周日）18:00-20:30

．舉辦場所：鬼怒川溫泉 護國神社、鬼怒川溫泉神社

真岡鐵道SL蒸汽火車與櫻花、油菜花同框的懷舊畫面。圖片來源｜日本栃木縣國際觀光課

真岡鐵道追櫻花

櫻花、油菜花與SL蒸汽火車同框

真岡鐵道是連結茨城縣筑西市到栃木縣茂木町，全長41.9公里的非電氣鐵路線，共有17個站，其中只有下館、真岡、益子、為有人車站，其餘都是無人車站，鐵道沿線有許多適合拍照攝影的景點，是最受鐵道迷喜愛的拍攝鐵道。

在每星期六、日及假日會行駛一班蒸汽火車「SL真岡」， 尤其是春天3月下旬～4月上旬櫻花盛開時期，吸引許多人來拍攝SL蒸汽火車與櫻花、油菜花同框的懷舊畫面。

．櫻花盛開期間：3月下旬～4月上旬

BY 方雯玲

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