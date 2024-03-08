東京新溫泉美食選擇！豐洲千客萬來：箱根湯河原溫泉都內泡

說起東京人工填海造陸這件事，不少朋友第一時間會想到台場。隨著前幾年東京奧運及東京城市規劃發展，這幾年臨近台場的一樣是人工島的有明、豐洲一帶也漸漸「熱絡」起來。像我們曾經和大家介紹過的位於有明的微型博物館「東京迷你世界博物館」和溫泉美食購物設施「有明花園」，以及由築地搬到豐洲的魚市場「豐洲市場」、人氣影像藝術美術館「teamLab Planets TOKYO」等，都是那一帶越發有人氣的景點。而就在2024年2月1日，豐洲一帶又有新的複合娛樂型設施開幕，那就是「千客萬來」，以頗有江戶風情的美食街與大型溫泉設施為主，提供大家東京旅遊的新提案。

豐洲 千客萬來（豊洲 千客万来）

地址：東京都江東区豊洲6丁目5番1号（豐洲市場旁通）

大眾交通：百合海鷗線 市場前站，步行4分鐘（2樓有高架步道連通）

官方網站

一般印象中的溫泉，常見於山中或是在一些特殊的海岸邊。而現在東京都內，正統的溫泉浴場顯得比較少有，因此千客萬來內進駐的溫泉SPA設施「萬葉俱樂部」，不僅讓來東京玩的遊客有了更多選擇，也造福了東京都民。如果曾經到橫濱泡溫泉的朋友，或許對萬葉俱樂部不陌生，它是一間主打採用湯河原與箱根溫泉水的大型溫泉洗浴設施，而它如今新開在東京豐洲的設施佔地9層樓，涵蓋室內和露天的共用浴池、一系列較小的包廂浴池、多種水療設施，更有岩盤浴、按摩椅和真人按摩服務，以及多個休息空間。

東京豐洲萬葉俱樂部24小時全天候開放，並有提供少部分的住宿服務！設施內的溫泉泉水，是每天從箱根和湯河原等著名日本溫泉地送來的，讓大家即便身在東京，就能享受真正的溫泉體驗。

需要注意的是，如同大多數日本溫泉SPA一樣，針對有刺青的客人有一些特別的規定。一般小面積的刺青，可以用大型貼布覆蓋後入出公共浴池，但是如果是擁有全臂刺青等難以用幾片貼布遮住的大片刺青，恐僅能使用包廂浴池。

特別的是，東京豐洲萬葉俱樂部還設置有可欣賞美景的足湯，包括了免費及需付費兩區。它們都是採用真正的溫泉水，且都可以俯瞰東京灣一帶的景色，包括彩虹大橋，甚至還能一瞥到東京鐵塔。需要付費的足湯是在9樓屋頂上，可360°欣賞到東京台場一帶的全景，視野極佳。而位於8樓的免費足湯，亦擁有不錯的視野，非常適合作為繁忙的行程中的小憩時光。且足湯旁還有咖啡店，想喝點東西也不是問題。

東京豊洲 萬葉倶楽部

開放時間：

主要設施 全天開放

免費足湯 10:00 - 19:00

入場費：成人 3,850 日圓 | 小孩 1,400～2,000 日圓| 凌晨3點後使用，需額外付費

官方網站

千客萬來的兩座建築中的第二部分是豐洲場外江戶前市場，或者稱為「江戶風市集」。這座日本江戶時代（1603-1868）的風格的空間佔地三層，裡面進駐了約65家餐飲店，其中2樓是仿照舊時江戶時代的市場景象規劃，讓遊客可以體驗宛如武士漫遊日本街頭的感覺。在室外，是一個一個宛若市場攤販的美食攤，一些經典的日本街頭美食。在室內，則是有一般座位與吧檯座位相鄰的餐廳，以及提供美食雜貨的商店，在享受美食的同時也可以購買伴手禮。其中豐富多樣的餐廳中，能見到一些來自舊築地市場的老舖餐廳。

據說早在最初規劃豐洲千客萬來時，開發者們就想把這個設施規劃成為築地場外市場，讓餐廳和其他商店能充分利用來自築地市場的新鮮食材來提供壽司等美食。不過由於疫情和其他意外影響，導致設施開幕的嚴重延誤，使得企劃一度受阻。現在順利開幕後，和原本的規劃有少許不同，但依然能見到一些蛛絲馬跡。

由於豐洲市場就在隔壁，因此千客萬來中的餐飲店可說是有著絕佳地利，能拿到第一手的新鮮且正宗的市場風日本美食。這座充滿娛樂性質的美食建築，底層採用現代鋼骨結構建造，而頂層則使用傳統的日本木造結構，展現傳統日式建築的氛圍，讓這3層樓以三種不同的方式展現日式美學。一樓提供的是休閒餐廳，適合外地遊客同時，也考慮到當地人講求效率與美味的午餐需求。二樓整層就像江戶時代走出來的市場，非常適合想要品嚐日本街頭美食的遊客。而三樓則如上所述，專注於各種形式和風味的壽司，同時還有其他提供傳統日本料理的餐廳。

推薦可以品嚐看看來自「丸武」的經典玉子燒（是昔築地市場的人氣攤位之一），享受其輕甜又蓬鬆的口感——使用特選優質蛋製作，是獨一無二的美味。另外豐洲市場的鮪魚專賣店「相馬水產」中，可品嚐到完美的炙燒鮪魚，那享受入口即化的口感，讓人難以忘懷。除此之外，若喜歡品酒，也可以在豐洲NOMIYOSI（のみよし）的清酒攤位開懷暢飲。先從販賣機取得您的清酒杯和代幣，然後使用自動售酒機來選喜歡的品項，享受「自動客製化」的體驗！

豐洲場外江戶前市場（豊洲場外江戸前市場）

營業時間：

1F 餐廳 9:00 - 18:00

2F 室內區 9:00 - 18:00

2F 室外區 10:00 - 22:00

3F 餐廳 10:00 - 22:00

※ 部分商店的營業時間可能有所變動。

近年來臨近台場的豐洲有明一帶都越來越多值得去走走的地方，特別是想要在東京都內泡溫泉的朋友，往這一帶走就對了。無論是規劃台場之行，想去豐洲市場走走，又或者是去teamlab Planet TOKYO看看，都可把千客萬來放入行程中囉。

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採訪拍攝：Sophia Appelbaum、Heewon Kim

原文撰寫：Sophia Appelbaum

英文編譯：Candice Lee

責任編輯：Lucy Wu

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