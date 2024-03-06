哆啦A夢粉絲必看！「哆啦A夢主題套房」日本五大城市登場

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

日本國民卡通哆啦A夢將在今年3月推出第43部劇場版「哆啦A夢大雄的地球交響樂」！為了慶祝新片上映，特別和日本知名飯店「皇家公園飯店」合作，從2024年2月起在皇家公園飯店的東京、橫濱、名古屋、京都、福岡，5個都市分館中打造全新「多拉A夢主題套房」。

每個城市的設計都會有小小不同的驚喜，入住還有免費聯名商品可以帶回家？！一起來看看吧～

哆啦A夢x皇家公園飯店 哆啦A夢主題套房限定登場

「哆啦A夢大雄的地球交響樂」中，劇情描述著如果音樂從地球上都消失了的話…？為了拯救地球的危機，哆啦A夢與新朋友展開了一場演奏交響樂拯救地球的大冒險！

在故事中哆啦A夢穿著燕尾服擔任指揮家，大雄與朋友們則是拿著豎笛、鼓、小提琴等樂器，為了配合故事情境，「哆啦A夢主題套房」內布置了許多哆啦A夢一行人演奏樂器的畫面、音符與樂譜等圖樣。

在東京日本橋分館以溫暖的木質調裝潢，就像是一場古典音樂般的優雅沉靜

哆啦A夢主題套房–東京日本橋

在橫濱分館特別選用高樓層的客房做為哆啦A夢主題套房，從245米的高處眺望景色，彷彿和哆啦A夢與大雄一起自由翱翔在橫濱的天空中

哆啦A夢主題套房–橫濱

在名古屋分館哆啦A夢坐在椅子上迎接你的到來，找找看哆啦A夢的隱藏秘密道具在哪裡呢？

哆啦A夢主題套房–名古屋

在京都梅小路分館，一踏入房內就會看到牆壁上瀰漫着電影的歡樂氛圍，哆啦A夢與好友們正愉快地演奏乐器，引領着大家進入地球交響樂的世界。

哆啦A夢主題套房–京都梅小路

去年8月新開幕的福岡中洲分館，別緻簡約的風格，處處隱藏哆啦A夢小巧思，彷彿能聽到他們演奏的交響樂，在這寧静的房內享受愉悅的住宿時光。

哆啦A夢主題套房–福岡

最後只要入住這5間分館的哆啦A夢主題套房，就能獲得精美的哆啦A夢聯名周邊商品，包含哆啦A夢旅行收納包、四次元口袋造型零錢包、5款角色明信片，絕對是值得收藏的限量禮物了！

皇家公園飯店 哆啦A夢主題套房

限定期間與房價

．東京日本橋分館：2024年2月1日～4月25日

2人一房，32,100日圓起/人

．橫濱分館：2024年2月1日～5月6日

2人一房，28,500日圓起/人

．京都梅小路分館：2024年2月1日～5月6日

2人一房，一人18,600日圓起/人

．福岡中洲分館：2024年2月1日～4月25日

2人一房，一人20,600日圓起/人

．名古屋分館：2024年2月22日～5月26日

2人一房，一人14,600日圓起/人

https://www.royalparkhotels.co.jp/sp/doraemon/

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